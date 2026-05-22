

وقّعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال مذكرة تفاهم مع شركة توتل تكنو للتسويق الإعلاني بتاريخ 21 مايو 2026، وذلك في مقر الجمعية في أثر بلس – أبوظبي، بهدف وضع إطار للتعاون المشترك في مجالات التسويق والترويج لبرامج وفعاليات الجمعية، بما يشمل المؤتمرات والمعارض والفعاليات المختلفة.

وقد مثّل جمعية الإمارات لريادة الأعمال سعادة/ ثامر القاسمي عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي للجمعية، فيما مثّل شركة تول تكنو للتسويق الإعلاني السيد/ وسام الجنيد الرئيس التنفيذي لشركة توتل تكنو للتسويق الإعلاني.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من مجالات التعاون، من أبرزها:

• تنظيم وتغطية الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

• التسويق الإعلامي لبرامج ومبادرات الجمعية.

• إبراز العلامة المؤسسية للطرفين وفق ما يتم الاتفاق عليه بينهما.

كما نصّت المذكرة على التعاون في تنفيذ الخطط التسويقية والإعلامية الخاصة ببرامج الجمعية، بما يشمل التغطية الإعلامية، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، وتنفيذ حملات التسويق الرقمي، وتصميم المحتوى الإبداعي، والنشر الدوري للفعاليات والبرامج، وذلك بالتنسيق المسبق بين الطرفين ووفق الموافقات المعتمدة.

وأكد الطرفان أن هذه المذكرة تمثل إطاراً عاماً للتعاون بما يسهم في دعم الأنشطة والبرامج الريادية وتعزيز الحضور الإعلامي للمبادرات والفعاليات التي تنظمها الجمعية.

-انتهى-

#بياناتشركات