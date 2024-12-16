في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تمكين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين وتطوير منظومة ريادة الاعمال الوطنية، أعلنت جمعية الإمارات لريادة الأعمال عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية رواد الزراعة الإماراتية، وذلك خلال مراسم توقيع أُقيم في أبو ظبي.

بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون جمعية الامارات لريادة الأعمال و جمعية رواد الزراعة الإماراتية في مجموعة مبادرات داعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي وذلك من خلال التعاون الاستراتيجي، و الفعاليات المشتركة و برامج دعم رواد الأعمال الإماراتيين الحصرية و برامج دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة

وعلى هامش حفل التوقيع، أكد علي الخوري، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال و رئيس لجنة قطاع الأغذية و الشروبات في الجمعية، أن الجمعية تهدف إلى تأسيس شراكات واعدة وفعالة تسهم في دعم ريادة الأعمال الوطنية. وأعرب عن سعادته بتوسيع محفظة الشراكات التي تساند وتدعم رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف: "نقدر التعاون مع "جمعية رواد الزراعة الإماراتية"، جمعية تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة والابتكار.

من جانبه، صرح سالم الكثيري مدير جمعية رواد الزراعة الإماراتية، قائلاً: "نحن في جمعية رواد الزراعة الإماراتية فخورون بالتعاون مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه. حيث تخلق الشراكات تبادل معرفي ونقل خبرات بين رواد الاعمال والتكامل في خلق فرص التعاون بين الأعضاء الرواد. والاستدامة في رحلة الريادة الزراعية ومعالجة التحديات التي تواجه رواد الزراعة.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود جمعية الإمارات لريادة الأعمال المستمرة في بناء الشراكات الداعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والممكنة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتتويجا للعلاقة بين الجمعية وشركائها وأعضائها.

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