أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تدعم توجه الدولة بإعلان الإمارات "عاصمة لريادة الأعمال على مستوى المنطقة" وتحت شعار "عام المجتمع"، وقّعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال شراكة استراتيجية مع شركة "زيلو"، منصة التمويل الخاصة الرائدة في الدولة (المعروفة سابقاً باسم eFunder) بهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول تمويلية ميسرة وسريعة.

تأتي هذه الشراكة استجابة للتحدي الأبرز الذي يواجه رواد الأعمال في الدولة، والمتمثل في صعوبة الوصول إلى التمويل التقليدي وطول إجراءات الموافقة. وستوفر الشراكة لأعضاء الجمعية وصولاً مميزاً إلى حزمة من الحلول التمويلية تشمل تمويل الفواتير، وتمويل الضمانات المصرفية، وخدمات خصم الشيكات، بما يدعم استدامة الأعمال ويعزز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف "عام المجتمع".

تأكيد على الرؤية الوطنية ودعوة للقطاع الخاص

وبهذه المناسبة، قال السيد جاسم الشكر، الأمين العام لجمعية الإمارات لريادة الأعمال: "انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة بإعلان الإمارات عاصمة لريادة الأعمال، وتأكيداً على دور "عام المجتمع" في تعزيز الشراكات البناءة، فإن هذه الشراكة مع 'زيلو' تمثل نموذجاً عملياً لدعم رواد الأعمال وتذليل التحديات التمويلية التي تواجههم. كما نتوجه بدعوة مفتوحة إلى جميع الشركات والمؤسسات الوطنية لدعم هذه المبادرة والانضمام إليها، لأن تمكين ريادة الأعمال هو مسؤولية مجتمعية تساهم في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام."

من جهته، أعرب دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لشركة "زيلو"، عن فخره بهذه الشراكة قائلاً: "يسعدنا أن نكون شريكاً استراتيجياً في هذه المبادرة الوطنية، والتي تتيح لنا توسيع نطاق دعمنا للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ونتطلع من خلالها إلى المساهمة في خلق نظام بيئي متكامل يدعم الابتكار ويحفز النمو الاقتصادي، انسجاماً مع مكانة الإمارات كعاصمة عالمية لريادة الأعمال."

أثر ملموس وسجل حافل

تبني هذه الشراكة على خبرة "زيلو" الواسعة في تمكين الشركات الإماراتية، حيث قامت الشركة بتوظيف أكثر من 220 مليون دولار عبر 9,500 معاملة تمويلية شملت قطاعات حيوية متنوعة مثل الرعاية الصحية والتصنيع والهندسة والتجارة الإلكترونية.

وتدعو جمعية الإمارات لريادة الأعمال جميع الشركات الراغبة في المساهمة في دعم منظومة ريادة الأعمال إلى الانضمام لهذه المبادرة، سعياً لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية وبناء مجتمع ريادة أعمال حيوي متكاتف.

