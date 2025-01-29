دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جمبو، الشركة الرائدة في بيع الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق حملتها الكبرى "أكبر التخفيضات @ جمبو" في جميع متاجرها بالإمارات. تستمر الحملة حتى 31 يناير 2025، وتقدم للعملاء فرصاً لا تُفوَّت تشمل قسائم استرداد نقدي، عروضاً حصرية بالتعاون مع البنوك، وخصومات خاصة من شركاء جمبو، لتكون الوجهة المثالية لعشاق التكنولوجيا والمتسوقين الباحثين عن توفير استثنائي.

الحملة تُبرز قيمة استثنائية للعملاء عبر تقديم قسائم استرداد نقدي يمكن استخدامها في المشتريات المستقبلية. العملاء الذين ينفقون بين 2000 و3999 درهماً سيحصلون على قسيمة استرداد نقدي بقيمة 300 درهم تُستخدم عند أي عملية شراء بقيمة 3000 درهم أو أكثر. أما الذين ينفقون بين 4000 و5999 درهماً، فسيحصلون على قسيمة بقيمة 500 درهم تُستخدم عند أي عملية شراء بقيمة 5000 درهم أو أكثر. وأما العملاء الذين تتجاوز مشترياتهم 6000 درهم سيحصلون على قسيمة بقيمة 1000 درهم يمكن استخدامها عند الشراء بقيمة 10,000 درهم أو أكثر. وتظل هذه القسائم صالحة للاستخدام حتى 28 فبراير 2025، سواء في المتاجر أو عبر المتجر الإلكتروني، ما يمنح العملاء مرونة في الاستفادة منها وفقاً لاحتياجاتهم. وتطبق الشروط والأحكام على القسائم.

وقال السيد فيكاس شادها، الرئيس التنفيذي لشركة جمبو للإلكترونيات: "تعكس حملة ‘أكبر التخفيضات @ جمبو’ التزامنا الراسخ بخدمة عملائنا الأوفياء الذين كانوا دائماً جزءاً أساسياً من نجاحنا على مدار 50 عاماً. لقد تم تصميم هذه العروض بعناية فائقة لتوفير قيمة فريدة، والاحتفاء بولاء عملائنا. سواء كنتم تبحثون عن ترقية لأحدث الأجهزة التقنية، أو الاستفادة من القسائم النقدية، أو التمتع بخصوماتنا الحصرية مع البنوك والشركاء، فإننا نقدم ما يلبي احتياجات الجميع."

بالإضافة إلى قسائم الاسترداد النقدي، تتضمن الحملة عروضاً مصرفية حصرية تضيف المزيد من الفوائد للعملاء. حاملو بطاقات HSBC سيستفيدون من خصم بقيمة 200 درهم عند الإنفاق بقيمة 2000 درهم أو أكثر. كما تقدم جمبو بالتعاون مع بنك الإمارات الإسلامي خطط دفع مرنة تمتد حتى 24 شهراً بدون فوائد، للمشتريات بقيمة 1000 درهم فأكثر، مع خيارات متعددة تناسب احتياجات العملاء المختلفة.

وتُقدم جمبو أيضاً تجربة تسوق أكثر إثارة من خلال حملة "Flash Sale" التي تُجرى يومياً من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 8 مساءً حتى 31 يناير 2025. هذه العروض اليومية تُتيح للعملاء فرصة الحصول على تخفيضات خاصة خلال فترة زمنية محدودة، مما يضيف طابعاً من التشويق والمرح إلى تجربة التسوق.

وعلاوة على ذلك، أعلنت جمبو عن تعاونها مع شركاء مميزين لتقديم مزايا إضافية للعملاء خلال الحملة. مع كل عملية شراء بقيمة 1000 درهم أو أكثر، سيحصل العملاء على رمز خصم خاص يمنحهم 20% على خدمات تأجير اليخوت الخاصة أو المشتركة من شركة Xclusive Yachts. كما تقدم دناتا للسفر خصماً بقيمة 100 درهم على حجوزات السفر المختارة، ما يضفي قيمة إضافية إلى تجربة التسوق.

طوال أكثر من خمسين عاماً، أثبتت جمبو للإلكترونيات مكانتها كواحدة من أكثر وجهات التكنولوجيا ثقة وتميزاً في الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد الشركة استمرار التزامها بتقديم عروض مبتكرة وتجارب تسوق لا تُنسى، لتلبية احتياجات جميع عملائها.

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