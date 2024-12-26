دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت جمبو للإلكترونيات، الشركة الرائدة في مجال توزيع وبيع الإلكترونيات الاستهلاكية بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونها مع شرطة دبي في النسخة السنوية الرابعة من بطولة الألعاب الإلكترونية، التي أُقيمت في نادي ضباط شرطة دبي في منطقة الجداف.

ولعبت جمبو، بصفتها شريكاً رئيسياً، دوراً محورياً في الفعالية، التي استقطبت أكثر من 800 لاعب وفريق في منافسات وبطولات مشوّقة. وشكلت الفعالية أيضاً منصة للتوعية بأهمية السلامة في عالم الإنترنت، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتشجيع الشباب في الإمارات على ممارسة الألعاب بمسؤولية. وتناولت ندوة حوارية دولية مخصصة التأثيرات الإيجابية للألعاب الإلكترونية، وتدابير الأمن السيبراني، واستراتيجيات منع إدمان الألعاب.

وحرصت جمبو للإلكترونيات على تعزيز التفاعل مع الحضور من خلال كشك مخصص في موقع الفعالية، والذي سلط الضوء على أحدث الأجهزة والشاشات والأكسسوارات في عالم الألعاب. ولاقت البيئة التفاعلية إعجاباً كبيراً، مما يؤكد مكانة جمبو بوصفها شريكاً موثوقاً لمجتمع الألعاب.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيكاس تشادا، الرئيس التنفيذي لشركة جمبو للإلكترونيات: "يسعدنا تقوية شراكتنا مع شرطة دبي ودعم هذه المبادرة المميزة والتي تدمج بين الألعاب والمنافسات المشوقة والتوعية بأهمية السلامة على الإنترنت والسلوك المسؤول. ويشهد قطاع الألعاب نمواً كبيراً في دولة الإمارات، ونفتخر بالمشاركة في هذا النوع من الفعاليات التي توحّد المجتمعات وتتطرق إلى قضايا حاسمة، مثل السلامة الرقمية ومنع الجرائم الإلكترونية. وتلتزم جمبو، كونها الموزع الرئيسي لأجهزة بلاي ستيشن في الإمارات، بدعم اللاعبين بأفضل الأدوات والتجارب والمعرفة لضمان مشاركة ممتعة وآمنة على الإنترنت".

ويعكس دور جمبو في الفعالية التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وعزمها على إحداث تأثير إيجابي في منظومة الألعاب ضمن الدولة. وتهدف جمبو من خلال دعم المبادرات الحكومية، مثل بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية، إلى دعم مجتمع ألعاب آمن ومزدهر وشامل للجميع.

وتحافظ جمبو للإلكترونيات على مكانتها في صدارة سوق تجزئة الألعاب بفضل محفظة واسعة تضمّ أجهزة بلاي ستيشن 5، وشاشات ألعاب، وأكسسوارات. ويمكن للعملاء الوصول إلى هذه المنتجات من خلال متاجر جمبو المنتشرة في دولة الإمارات والموقع الإلكتروني www.jumbo.ae. ويستفيد العملاء أيضاً من نصائح خبراء ودعم ما بعد البيع، مما يضمن تجارب سلسة وممتعة في عالم الألعاب.

حول شركة جمبو للإلكترونيات المحدودة (ش.ذ.م.م)

تأسست شركة جمبو للإلكترونيات المحدودة في عام 1973، وتُعد إحدى أقدم شركات بيع الإلكترونيات الاستهلاكية بالتجزئة في الإمارات، حيث تقدم تجربة تجزئة متعددة القنوات. ويقدم المفهوم تجربة فائقة وعروضاً مخصصة على أحدث المنتجات والخدمات التكنولوجية سواءً عبر الإنترنت أو من خلال الموقع الإلكتروني jumbo.ae. وتأسست مجموعة جمبو على يد الراحل السيد مانو تشابريا، وتشكل مجموعة جمبو، التي أسسها الراحل السيد مانو تشابريا، تكتلاً تجارياً متنوعاً أنشأ إرثاً من الثقة والاستقرار على مدار 50 عاماً من وجوده. وتقدم جمبو للتجزئة متعددة القنوات أفضل المنتجات في فئات الهواتف المحمولة، والحواسيب المحمولة، وأجهزة التلفزيون، والمسارح المنزلية، والكاميرات، ومنتجات الألعاب، ومنتجات نمط الحياة، والملحقات، وخدمات الاتصالات. وتُعد جمبو الشريك الاستراتيجي للعديد من العلامات التجارية الفاخرة، بما فيها سوني وبلايستيشن ودايسون وأجهزة هايسنس. وتمتلك جمبو 17 متجراً في الإمارات وتدير متاجر امتياز للعلامات التجارية سوني ودايسون ودو للاتصالات.

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