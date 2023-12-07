الأولى من نوعها التي تمنحها المنظمة خارج المملكة المتحدة

دبي : استطاعت جمارك دبي ترسيخ شراكتها الاستراتيجية مع منظمة الأفكار البريطانية في منظومة الابتكار المؤسسي من خلال حصول الدائرة على جائزة (الزمالة الفخرية) كأول مؤسسة عربية وعالمية خارج المملكة المتحدة تحصل على هذه الجائزة منذ تأسيس المنظمة في عام 1987، حيث تسلم الجائزة حسين الفردان مدير أول مركز الابتكار التابع لإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في الحفل الختامي لمؤتمر منظمة الأفكار البريطانية الذي أقيم يوم 9 نوفمبر 2023 وقام بتسليمها أندي بيدوس مؤسس منظمة الأفكار البريطانية وستورت ليويس الرئيس التنفيذي للمنظمة، ولاقى فوز جمارك دبي بجائزة (الزمالة الفخرية) أصداء واسعة من جميع المؤسسات العالمية المشاركة في الحفل الختامي للمؤتمر .

كما تلقت جمارك دبي ثناء خاص من المؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في المؤتمر والجائزة من دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك عرفاناً لها على ما قدمته الدائرة من عِلم ومعرفة في منظومة الابتكار المؤسسي الخاصة بالأفكار البريطانية خلال الأربعة عشر سنة الماضية.

التصنيف البلاتيني الـ14

وفازت الدائرة بالمركز الأول في اعتماد مؤشر التصنيف البلاتيني الـ14 بين المشاركين في المؤتمر والجائزة من خارج المملكة المتحدة، حيث حصلت على هذا التصنيف بالدرجة الكاملة 100% للعام الرابع عشر على التوالي 2023، واستلم الاعتماد وفد جمارك دبي المشارك في المؤتمر والحفل الختامي لتوزيع الجوائز وضم كلاً من المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني وخالد المؤذن مدير أول تفتيش بمبنى المطار 2 في إدارة عمليات المسافرين ومن مركز الابتكار حسين الفردان وخالد الزرعوني.

فكرة الحقيبة الذكية للمسافرين تحصد المركز الأول

وحصلت الدائرة على جائزة المركز الأول لابتكار العام 2023 عن فئة التصميم عن ابتكار (الحقيبة الذكية الخاصة بحماية المقتنيات الثمينة في مطارات دبي) لفريق عمل إدارة عمليات المسافرين الذي يضم إبراهيم الكمالي مدير الإدارة، فلاح السماك مدير مبنى المطار2، خالد المؤذن وميثاء خلف المري خبير تميز مؤسسي، ونالت الدائرة جائزة المركز الثاني لابتكار العام 2023 عن فئة الابتكار التي تعد من أهم جوائز الأفكار البريطانية وذلك عن ابتكار (جهاز التفتيش العملاق الخاص بالمركبات الكبيرة) لفريق عمل إدارة الدعم الفني الذي يضم المهندس عادل السويدي وخالد الشامسي مدير قسم الخدمات الفنية والتطوير.

وخلال أيام المؤتمر شارك وفد جمارك دبي ممثلاً في حسين الفردان بجلسة حوارية مع رواد الاعتماد من داخل وخارج المملكة المتحدة عن قصة نجاح التصنيف البلاتيني الأول لدائرة جمارك دبي في عام 2010 وكيفية التجهيز والمحافظة عليه عام تلوا الاخر حتى أصبحت الدائرة على قمة المؤشر في أخر 4 سنوات، حيث طرح عدد من المشاركين العديد من الأسئلة حول استراتيجية الابتكار المعمول بها في جمارك دبي ، كما شاركت الدائرة في فعاليات المؤتمر بورقة عمل قدمها خالد الزرعوني تناول فيها موضوع تحفيز وتمكين الموظفين والعملاء في الدائرة من خلال 6 معايير رئيسية يعتمدها مركز الابتكار لتحقيق الإنجازات الجديدة والنوعية بشكل مستمر للوصول إلى التطوير الشامل في العمل الجمركي، وتشمل هذه المعايير الإيمان بأهمية تحفيز الابتكار للجميع بدون استثناء ومشاركة الموظفين والعملاء في الابتكار من خلال كافة القنوات لتقديم ابتكاراتهم وأراءهم مع الاهتمام خصوصاً بجلسات العصف الذهني ودورها في احتضان وتبني الأفكار وتحفيزها، حيث تتم متابعة كل هذه الجوانب باستمرار من قبل إدارة مركز الابتكار لترسيخ مفاهيم بيئة الابتكار الإماراتية التي تعتبر نموذج عالمي يحتذى به في منظومة الابتكار العالمي، وتم تقديم نموذج لقصة النجاح التي حققتها إدارة مركز الابتكار على هذا الصعيد.

وفي هذا الصدد قال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة :"يعكس الفوز بجوائز الأفكار البريطانية للعام 2023 مدى نجاح الدائرة في تطوير الابتكارات الجديدة باستمرار ما يرسخ مكانتها في ريادة الابتكار الجمركي على مستوى العالم وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتحقيق الصدارة لدولة الامارات في كافة المجالات، وقد تحقق هذا الإنجاز نتيجة للجهد المثابر من أجل توفير كافة القدرات التي تؤهل موظفي الدائرة للتميز وحصد جوائز الابداع والابتكار المحلية والعالمية".

وأضاف: " تتوج الجوائز الجديدة السجل الحافل بجوائز الأفكار والابتكار التي حصلت عليها جمارك دبي محلياً وإقليمياً ودولياً، ما يدفعنا لتعزيز جهودنا الهادفة إلى تطوير العمل الجمركي بالدولة باستمرار من خلال تحفيز الموظفين والعملاء وتطوير أفضل الأفكار والابتكارات المقدمة منهم لتدخل في دورة العمل بالدائرة وتدعم جهودها لتيسير التجارة وحماية المجتمع".

من جهته قال الدكتور عبد الله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي: "نحرص على تحفيز الابتكارات الداعمة لتطوير التفتيش الجمركي بناءً على الخبرة الميدانية التي يكتسبها الموظفون والمفتشون في المراكز الجمركية، ما يعزز إنجازات الدائرة في مجال الابتكار من خلال الجوائز المميزة التي تفوز بها فرق العمل في إداراتنا الجمركية باستمرار، وسندعم إنجازات وابتكارات الموظفين خلال المراحل المقبلة لنواكب بكفاءة عالية جهود التطور الشامل في دولة الامارات".

فيما قال أحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي: "يمثل الابتكار أولوية أساسية في سعي جمارك دبي لتطوير العمل الجمركي ونحرص على دعم قدرات الدائرة في هذا المجال باستمرار لتحقيق افضل النتائج التي تمكنا من الفوز بأهم الجوائز العالمية للأفكار والابتكارات الجديدة، منطلقين من تطبيق افضل الممارسات العالمية في مجال الابتكار عبر المشاركة الدائمة في مؤتمرات المنظمات العالمية لجوائز الأفكار".

وقال حسين الفردان مدير أول مركز الابتكار: " تُظهر قصص النجاح في الابتكار التي تحققها الدائرة أهمية المتابعة الدائمة لفريق القيادة بجمارك دبي للمراحل المتتابعة في عملية تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة وصولاً إلى تنفيذها عملياً من اجل الوصول لتحقيق الإنجازات والحصول على اهم جوائز الابتكار في العالم".

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