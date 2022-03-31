يعزز التعاون قدرات الاتصال للعملاء في جميع أنحاء المنطقة

هاميلتون، برمودا- (بزنيس واير/"ايتوس واير"): أعلنت "جلوبال كلاود إكستشينج" (المُشار إليها فيما يلي بـ "جي سي إكس")، وهي شركة مزوّدة لخدمات الشبكات تدعم الاتصال العالمي لمزودي الخدمات الإعلامية وشركات الاتصالات والمؤسسات الجديدة، عن توسيع نطاق اتفاقية الشراكة التي أبرمتها مع شركة "إكوينيكس" العالمية المتخصصة في مجال البنى التحتية الرقمية لتزويد عملائها بتنوّع مُحسّن في المسارات وتوافر أفضل لمنتجاتهم وخدماتهم في منطقة الشرق الأوسط. وتزامناً مع هذا الإعلان، تقوم "جي سي إكس" بتعزيز إمكانية الوصول إلى شبكتها في منطقة الشرق الأوسط عبر إنشاء نقطة تواجد جديدة في مركز البيانات الخاص بـ "إكوينيكس" في مسقط بسلطنة عُمان.

ما زال الطلب العالمي على النطاق الترددي للشبكات والخدمات تحت سطح البحر يشهد نمواً مطرداً، لا سيما في الأسواق المتنامية في الشرق الأوسط وآسيا وغيرهما. هذا وتمتلك "جي سي إكس" وتدير إحدى أكبر الشبكات المملوكة للقطاع الخاص تحت سطح البحار في العالم وتدعم الاحتياجات المتزايدة في مجال الاتصال العالمي.

وقال كارل غريفنير، الرئيس التنفيذي لشركة "جي سي إكس"، في هذا السياق: " يُسعدنا أن نعلن عن نقطة تواجدنا الجديدة في الشرق الأوسط والواقعة في مركز مسقط للبيانات. قمنا بتطوير قدرة فريدة من نوعها على تخطيط وتقديم تهيئات ذات أصول متكاملة أو مختلطة تجعل الشبكات المعقّدة وتخطيط القدرة في الشرق الأوسط أمراً سهلاً وآمناً وموثوقاً وفعالاً من حيث التكلفة لعملائنا".

هذا ويقع مركز بيانات "إكوينيكس" للتبادل بين الشركات الدولية ("آي بي إكس") في مسقط في موقعٍ استراتيجيٍ في صميم المنظومة الرقمية التي تربط كلاّ من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويقوم مركز البيانات هذا بإنشاء مركز ربط إقليمي يتميّز بوقتٍ منخفضٍ للغاية للاستجابة بين أسواق الأعمال العالمية. كما يُعدّ مركز "مسقط إم سي 1" للبيانات الواقع في مسقط الأول من نوعه في سلطنة عمان، وهو مركز محايد وعالميّ المستوى لشبكات الاتصالات، حيث يقوم مزوّدو خدمات الجوّال ومزوّدو المحتوى ومزوّدو الخدمات السحابية بتنظيم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الرئيسية الخاصة بهم في موقعٍ واحد.

من جانبه، قال كامل الطويل، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "إكوينيكس": " تلتزم ’إكوينيكس‘ بتزويد شركائنا وعملائنا بالقدرة على توسيع نطاق البنى التحتية والوصول والاتصال الخاص بهم بسرعة". وأضاف: " يُعزّز مركز ’مسقط إم سي 1‘ للبيانات للتبادل بين الشركات الدولية الموقع الذي تتمتّع به سلطنة عمان كمركز اتصالات عالمي لعملاء ’جي سي إكس‘ من خلال تقديم اتصالٍ بأكثر من 120 مدينة عبر مساراتٍ إضافية تربط كلاً من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية".

وتجدر الإشارة إلى أن "جي سي إكس" تمتلك فريقاً من الخبراء المخضرمين في المنطقة لمساعدة العملاء على تخطيط ونشر استراتيجيات قائمة على القيمة من خلال الحلول على الشبكة والحلول الهجينة. ومن خلال الجمع بين تخطيط القدرات المُنجز من قبل الخبراء وتنوّع المسارات من خلال نظام "فالكون"، يساهم هذا الوجود حضور "جي سي إكس" المُوسّع في عمان في الشرق الأوسط في جلب فرصٍ جديدةٍ في مجال تقديم المحتوى، والألعاب، والخدمات القائمة على السحابة، وتحوّل المؤسسات في المنطقة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.globalcloudxchange.com.

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لمحة عن "جلوبال كلاود إكستشينج"

تقدّم "جلوبال كلاود إكستشينج" ("جي سي إكس") خدمات شبكية تدعم التحول الرقمي لكلّ من المؤسسات ومزوّدي الخدمات الإعلامية الجدد وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتقوم الشركة بتغطية جميع جوانب الاتصال المرتكز على السحابة، بدءاً من الشبكات العريضة المُدارة المعرّفة بالبرمجيات والشبكات الهجينة وصولاً إلى الاتصالات المباشرة عبر السحابة والموجات التي تفوق 100 جيجابت في الثانية. ومع تاريخ مُثبت يعود إلى أكثر من 30 عاماً، تُعّدّ "جي سي إكس" شركة متخصصة في توفير الاتصال في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية عبر شبكتها الكبيرة تحت سطح البحر (وهي أكبر شبكة كابل خاصة تحت سطح البحر في العالم)، بحيث تتوافر التمديدات في أكثر من 200 دولة حول العالم. للمزيد من المعلومات حول "جي سي إكس"، يُرجى متابعتنا على "فيسبوك"، و"لينكد إن"، و"تويتر".

لمحة عن "إكوينيكس"

تُعدّ "إكوينيكس" (المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرّمز: Nasdaq:EQIX) شركة عالمية متخصصة في مجال البنى التحتية الرقمية، إذ تُمكّن القادة الرقميين من تسخير منصةٍ موثوقةٍ للجمع بين البنية التحتية التأسيسية التي تدعم نجاحهم وربطها ببعضها البعض. تُمكّن "إكوينيكس" الشركات اليوم من الوصول إلى جميع الأماكن والشركاء والإمكانيات المناسبة التي يحتاجونها لتسريع الاستفادة. إذ من خلال عملها مع "إكوينيكس"، تستطيع هذه الشركات أن توسّع نطاق أعمالها بسرعة، وتسرّع إطلاق الخدمات الرقمية، وتقدّم تجارب عالمية المستوى مع مضاعفة قيمتها.

للاتصال

للاتصالات الإعلامية بـ "جي سي إكس":

إيليسا ميلر

"آي ميلر" للعلاقات العامة

هاتف: 18663072510+

البريد الالكتروني: gcx@imillerpr.com