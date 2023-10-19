"إن سي تي إي- أي جي" أول شركة ضمن محفظة جلف ون كابيتال الألمانية يتم إدراجها في بورصة ميونخ

بعد الإدراج ستركز الشركة على رفع رأس مالها بإصدار أسهم حقوق ملكية جديدة للمستثمرين بهدف تمويل استراتيجية النمو الطموحة لشركة إن سي تي إي

دبي، الإمارات: أكملت جلف ون كابيتال، شركة الاستثمار الرائدة في الاستثمار في رأس مال الشركات الخاصة مقرها البحرين، إدراج أسهم شركة إن إس تي إي، وهي شركة تكنولوجيا لأنظمة الاستشعار تابعة لشركة جلف ون كابيتال.

يمثّل إدراج إن سي تي إي في بورصة ميونخ فصلاً جديداً للشركة المطوّرة والمصنّعة والموزّعة، لأنظمة وأجهزة الاستشعار عن بعد من الجيل الرقمي الحديث، الذي يمكّن المستخدمين للآلات والمعدات التي تستخدم أنظمة وأجهزة إن سي تي إي من قياس القوة والضغط الناتج عن الحركة بشكلٍ مباشر دقيق ولحظي مما يساهم في تأمين مستويات غير مسبوقة من الكفاءة للمستخدمين.

يمكّن أحدث جيل من أجهزة وأنظمة الاستشعار الذكية، لشركة إن سي تي إي، القياس عن بعد لعزم الدوران، الزاوية، الموقع، الانحناء، والقطع في مختلف الصناعات، وتستطيع أجهزة وأنظمة الاستشعار عن بعد هذه، تحمّل الأجواء والظروف القاسية، وقد تم تطبيقها بنجاح على مجموعة متنوعة من الآلات، ومن ضمنها الدراجات الكهربائية، التقنيات الزراعية، الأجهزة والآلات الأتوماتيكية، الروبوتات، أجهزة اللياقة البدنية، الهندسة الميكانيكية وهندسة المركبات، مراوح توليد الطاقة بواسطة الرياح، التقنيات الطبية، وحتى السيارات الرياضة.

هناك أكثر من مليون من جهاز استشعار حقيقي ومجرّب، وقيد التشغيل، لدى عملاء إن سي تي إي، وأكثر من 20 مجموعة براءة اختراع مملوكة في مجالات تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، وعمليات التصنيع، وبراءات الاختراع التطبيقية مما يثبت أن إمكانيات شركة إن سي تي إي غير محدودة. واستشراقاً للمستقبل، تضع الشركة نصب أعينها خطة للتوسع في قطاعات السوق الحالية، وفي مجالات الأدوات الكهربائية، الطيران، المركبات، خدمات المركبات.

تحدث زياد عمر، الرئيس التنفيذي لشركة جلف ون كابيتال، قائلاً: "يمثل إدراج شركة إن سي تي إي في بورصة ميونخ نقلة نوعية لشركة جلف ون، ويعكس قدرة الشركة على تعزيز الابتكار والنمو عبر محفظتها. إن سي تي إي شركة ريادية في مجالها، من خلال إمكانياتها الهائلة كشركة رائدة في مجال أجهزة وأنظمة الاستشعار الذكية لقياس القوة عن بعد، على مستوى الأسواق العالمية. يقدم إدراجها في البورصة نقطة انطلاق جديدة للأعمال، ما يساهم في زيادة رأس المال والنجاح المستمر."

وكما علق غونتر بروبستر، رئيس مجلس إدارة شركة إن سي تي إي، قائلاً: "يسعدنا دخول حقبة جديدة كشركة مدرجة في البورصة، هذه الخطوة ستوفر للشركة مجالاً كبيراً للابتكار، والتطوير، وتوسيع سوق أعمالها. بدأت الشركة، بعد مرحلة الإدراج، في عقد اجتماعات مع مستثمرين متنوعين، بهدف رفع رأس المال لتنفيذ استراتيجية النمو الطموحة للشركة. نتطلع قدماً للعمل مع مستثمرينا وخلق أجواء إيجابية واكتساب رضا المستخدم النهائي للصناعات التي نقدمها، وكذلك إحداث ثورة في الأسواق الحالية، والاستفادة من الأسواق المستقبلية المحتملة، وتقديم قيمة للمستثمرين الذين وضعوا كل ثقتهم بنا."

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لمحة عن جلف ون كابيتال (جلف ون)

جلف ون كابيتال ش. م. ب (ج)، وهي شركة استثمار تستثمر وتدير الاستثمار للمستثمرين في الشركات الخاصة بهدف تحقيق أرباح في رأس المال والحصول على توزيعات أرباح دورية، وتعمل بشكلٍ رئيسي مع المستثمرين لتطوير وتنمية أعمالهم في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا. تعمل على إدارة الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك المياه والطاقة والتكنولوجيا الصناعية والطيران والسيارات والنفط والغاز والتعدين والرعاية الصحية والغذاء والعقارات السكنية. يقع المقر الرئيسي لشركة جلف ون في البحرين، وتعمل بموجب ترخيص شركة استثمارية من الفئة 1، مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي. لمزيد من المعلومات، يمكنكم التوجه إلى الموقع الإلكتروني: www.gulf1capital.com

نبذة حول إن سي تي إي -إي جي

تأسست في عام 2003، وهي متخصصة في الجيل الحديث من أنظمة واجهزة استشعار القوة والضغط عن بعد المعتمدة على مبدأ ​​التخصر المغناطيسي (Magnetostriction)، وهي تقنية حصلت الشركة على براءة اختراع لها. يوفر أحدث جيل من أجهزة وأنظمة الاستشعار الذكية قياس عن بعد مباشر دقيق ولحظي للقوة والضغط، الزاوية، الموقع، الانحناء والقص في مختلف القطاعات الصناعية. بالإضافة إلى تقنية مبدأ المجال المغناطيسي، الذي يعتبر نقطة بيع فريدة من نوعها تحسب للشركة، تمتلك إن سي تي إي أكثر من 20 مجموعة براءات اختراع أخرى. للاطلاع على مزيد من المعلومات، يمكنكم التوجه إلى www.ncte.de