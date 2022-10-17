· الفعالية الأكثر تأثيراً في قطاعي الضيافة والخدمات الغذائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستعرض أحدث المنتجات والخدمات التي يُقدمها أحد أكثر القطاعات ازدهاراً في المنطقة

· زوار جلف هوست سيحظون بفرصة تجربة الطعام في عالم الميتافيرس الأولى من نوعها في تاريخ المعرض بالتعاون مع المركز الدولي لفنون الطهي بدبي وأكشايا

دبي: أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن استضافة فعاليات معرض جلف هوست، الفعالية الأكثر تأثيراً في قطاعي الضيافة والخدمات الغذائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال الفترة ما بين 8-10 نوفمبر المقبل، في خطوة تُكرّس مكانة دبي كأبرز وجهات قطاع الضيافة في المنطقة.

ويأتي تنظيم المعرض في الفترة الذي تشهد فيه المنطقة تعافي قطاع السياحة، لا سيما دولة الإمارات من تداعيات جائحة كوفيد-19 من خلال المبادرات والتشريعات التي استجابت بشكل استثنائي لها والعمل على استئناف الفعاليات البارزة، بما فيها إكسبو 2020 دبي وبطولة كأس العالم فيفا لكرة القدم 2022، فضلاً عما صدر من قوانين جديدة بخصوص التأشيرات.

وتُشير التوقعات إلى أنّ قطاع الضيافة في دولة الإمارات، والذي استقبل 12 مليون نزيل فندقي خلال النصف الأول من عام 2022 لوحده (في نموٍ سنوي بواقع 42%)، سيُحقق نمواً بنسبة 25% بحلول عام 2030، ويضيف 48 ألف غرفة إلى محفظته الضخمة بالفعل والمكونة من 200 ألف غرفة فندقية. وفي الوقت ذاته، تمضي المملكة العربية السعودية قُدماً في تنفيذ واحد من أكثر برامج تطوير قطاع الضيافة طموحاً في العالم لغاية الآن، والذي يزخر بمشاريع عملاقة، مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر والعُلا والدرعية. وتعمل المملكة في هذا الإطار لإعادة رسم ملامح قطاعها الفندقي مع خطط لإضافة 310 ألف غرفة جديدة بما ينسجم مع طموحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتجمع دورة معرض جلف هوست لهذا العام باقة من أبرز قادة القطاع العالميين وتنطلق بحلّتها الجديدة المصممة لرسم ملامح مستقبل القطاع. كما ستتناول الفعالية التحديات الماثلة أمام القطاع حول العالم، بما في ذلك مشاكل توافر العمالة والتضخم والقيود المفروضة على سلاسل التوريد، وغيرها من الحلول ذات الطابع الصحي وتوجهات الاعتماد على الأتمتة لتعزيز الإنتاجية والحد من التكاليف التشغيلية.

وتعتزم أكثر من ألفي علامة، بما فيها أبرز رواد القطاع من مُبتكري أحدث الحلول التقنية في مجال معدات الضيافة والخدمات الغذائية، استعراض ما يزيد عن 8 آلاف من المنتجات والحلول المتقدمة على مدى الأيام الثلاثة للمعرض. ومن المتوقع أن يُشارك في المعرض حوالي 25 ألف من أهمّ خبراء قطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي والخدمات الغذائية من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتشمل قائمة الجهات الإقليمية والعالمية البارزة التي أكّدت مشاركتها في المعرض كُلّاً من: علي جروب، وراك بورسلين، وميدلبي، وسيمونيللي، وراشينال، إلى جانب أجنحة أخرى تُشارك في الفعالية للمرة الأولى من دول مختلفة، مثل بلغاريا وأيرلندا ولاتفيا ونيوزيلندا وباكستان.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: "يحرص قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي والخدمات الغذائية على التوافق ما بين بناء المنشآت وبلورة الأهداف واستدامة الموارد بينما يتطلع لتحقيق المزيد من النمو والتطور في المستقبل. إذ تشغل دبي موقعاً هاماً كمركز إقليمي لقطاع الضيافة، وتعد الوجهة الأمثل لجمع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع للاطلاع على ملامحه المستقبلية واستشكاف الحلول الأمثل للمشاكل التي تُواجهه، إلى جانب التأسيس لعلاقات مهنية مستدامة ومثمرة".

ومن جانبه، قال ميشيل رومانو، مدير تطوير الأعمال والعلامات التجارية لدى علي جروب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: "كرّس جلف هوست مكانته في طليعة معارض معدات الخدمات الغذائية في الشرق الأوسط، لا سيما وأنّه يُمثل منصة متفردة للشركات الراغبة للاستثمار في القطاع ودعمه في جميع أنحاء المنطقة".

وأوضح رومانو: "تولي علي جروب اهتماماً خاصاً بهذه الفعالية، التي تُشارك فيها بعضٌ من أهم علاماتنا، مثل وِل بيلت، آخر عمليات الاستحواذ التي قُمنا بها، لاستعراض أحدث المنتجات والابتكارات مع عملائنا في منطقة الشرق الأوسط. وسيكون المعرض فرصةً مثالية للاستماع إلى أبرز مُشغلي القطاع والمقاولين والمتعاملين والطهاة والمستخدمين النهائيين والاطلاع على المزيد من المعلومات التي تُتيح لنا تلبية متطلبات منتجاتهم".

قمة التميز في الخدمات الغذائية

تحتضن فعاليات المعرض قمة التميّز في الخدمات الغذائية، المؤتمر البارز الذي يستضيف على مدى ثلاثة أيام باقة من أبرز خبراء قطاعي الضيافة والخدمات الغذائية الراغبين بالاطلاع على أحدث التحليلات والاتجاهات في ابتكار الخدمات الغذائية. وتُزود القمة المستثمرين ومشغلي الفنادق والاستشاريين وخبراء المأكولات والمشروبات بمنصة مثالية لاكتساب الرؤى القيّمة والملموسة لضمان النمو الحقيقي للأعمال.

وتُركز أجندة القمة على مواضيع تشمل فرص التطوير والاستثمار في المملكة العربية السعودية، والتوقعات العالمية للملامح المستقبلية للمطاعم والخدمات الغذائية بالشراكة مع هوتلير ميدل إيست ومجموعة الإمارات للمطاعم، والابتكار والتصميم المستدام في قطاع الضيافة، ودور تكنولوجيا الضيافة في تعزيز الكفاءات التشغيلية بالتعاون مع الجمعية الدولية لمستشاري خدمات الغذاء، أبرز مؤسسات مهنيي الخدمات الغذائية القائمة على نظام العضوية.

وتستضيف القمة أيضاً وفداً متخصصاً من المملكة العربية السعودية، يتكون من ممثلين عن قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة ومجموعة من الخبراء والاستشاريين الذين يُشكّلون مجلساً استشارياً متفرداً يفسح المجال للتواصل مع أهم الوفود والمستثمرين المشاركين في القمة، فضلاً عن توفير التحليلات الدقيقة المباشرة حول الخطط الحكومية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي هذا السياق، قال الأمير وليد بن ناصر آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة: "شهد قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة خلال الفترة الماضية ازدهاراً متواصلاً، علماً أنّ قيمته التقديرية تجاوزت 27.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وانطلاقاً من هذا النمو الاستثنائي، نرى بأنّه قد حان الوقت لإطلاق الحوار حول الاستثمار في هذا السوق واتخاذ الخطوات الملموسة في هذا الصدد. وبناءً عليه، وقّعت جمعية المطاعم والمقاهي "قوت" اتفاقية تُصبح بموجبها الشريك الاستراتيجي الرسمي لمعرض جلف هوست 2022 لتسليط الضوء على آفاق قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة ووفرة الفرص التي يطرحها. ويشتمل برنامج الفعالية التي يمتد ليوم كامل عدداً من الأنشطة التي تُغطي الفرص الاستثمارية من منظور القطاعين العام والخاص".

وتتضمن قائمة المتحدثين المشاركين في الفعالية: أتول تشوبرا (مؤسس شركة فريش أون تيبل)، وجوان ليموانكو (الشيف التنفيذي لشركة يونيليفر فود سوليوشنز)، ونعيم معداد (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جيتس للضيافة)، وملكارت روهانا، مؤلف كتاب "خبير القيادة والتفاعل"؛ وبنجامين كاليخا (الرئيس التنفيذي لشركة ليفيت ديزاين، الشركة العالمية الرائدة في مجال التصميم الاستراتيجي لحلول المأكولات والمشروبات).

فعالية توب تيبل الرائدة

تتميّز دورة هذا العام من المعرض بإضافة فعالية توب تيبل، إحدى أبرز أنشطة معرض جلفود والتي تستضيف ما يزيد عن 70 من أهم الطهاة في المنطقة. كما يُقدم جلف هوست 2022 الدورة الأولى من فعالية حركة دبي للمأكولات العالمية، والتي تُوفر منصة للطهاة المحليين للعمل سوياً لرسم ملامح الهوية الثقافية لدبي. وتشمل أهم الأسماء المشاركة في الفعالية كُلّاً من الشيف الحائز على نجمة ميشلان جريجوار برجر من مطعم أوسيانو بدبي (الفائز بجائزة أفضل شيف لعام 2022)، وسافيريو سباراجلي من مطعم المنتهى، والشيف سلام دقاق مؤسسة مطعم بيت مريم. وستضم قائمة الطهاة المشاهير أيضاً بعضاً من أكثر الأسماء شعبية في الدولة، مثل ماتيس ستينيسن من مطعم بوكا، وسليمان حداد من مطعم مونرايز، ومحمد أورفلي.

وفي ضوء الشعبية المتزايدة لمفهوم تناول الطعام في الهواء الطلق، تُقدم فعالية توب تيبل للمرة الأولى تجربة الطهي في الهواء الطلق الفريدة من نوعها، والتي تشهد مشاركة باقة من أهم الطهاة وخبراء الشواء وصانعي البيتزا لاستعراض مهاراتهم في الطهي مباشرةً أمام الجمهور باستخدام أفران الحطب وأجهزة الشواء وأفران البيتزا المحضرة على الفحم، وذلك بالاعتماد على أحدث الابتكارات المُقدمة من الجهات العارضة العالمية، في خطوة تُزود المطاعم بمجموعة من الحلول الملموسة التي تُعزز قدرتها على التكيّف والمرونة مع المساحات الخارجية المتوفرة لديهم.

فعالية فودفيرس

يُقدم معرض جلف هوست فعالية فودفيرس القائمة على تكنولوجيا المحاكاة، والتي تسمح للزوار بالتعرف إلى تصاميم المطابخ وخدماتها والتجارب المختلفة داخل المطاعم. وإلى جانب ذلك، تشتمل الفعالية على محطة لتعدين الرموز غير القابلة للاستبدال، والتي يقودها فريق من خبراء تكنولوجيا الويب 3.0 لتقديم مجموعة من التطبيقات والنتائج العملية وتجهيز تذكارات الرموز غير القابلة للاستبدال في الموقع. وبدوره، سيُطلق معرض جلف هوست ستة رموز غير قابلة للاستبدال لأفضل ستة طهاة يُمثلون حركة دبي للمأكولات العالمية. وسيمثل كُلّ من هذه الرموز وصفة الشيف مع العديد من المزايا الأخرى، مثل قائمة سرية ومجموعة الأطباق الاستثنائية.

فعالية يوث إكس

سيحظى الطهاة الواعدون ممن يطمحون لقيادة قطاع المأكولات والمشروبات في المنطقة على مدى العقدين المُقبلين بحيّز خاص بهم لاستعراض مهاراتهم ضمن منصة يوث إكس، والتي تشهد مشاركة الطهاة اليافعين والواعدين من مُختلف فنادق المنطقة ومطاعمها في مسابقة طهي غير مسبوقة ومن ثم تكريم إسهاماتهم في تعزيز الدور المؤثر للمنطقة على مشهد المأكولات العالمي. وتمتد المسابقة، الأكبر من نوعها على الإطلاق والتي تُنظم بالتعاون مع المركز الدولي لفنون الطهي دبي، لخمسة أشهر، وسيحصل الفائزون بها من المنطقة بجوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم إماراتي، علماً أنّ الفائز بالنهائيات سيحصل على منحة تدريب داخلي لمدة أسبوع لدى أحد المطاعم الحاصلة على ثلاثة نجوم ميشلان مع المشاركة في النهائي الأبرز ضمن فعاليات جلفود 2023.

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