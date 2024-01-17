دبي الامارات العربية المتحدة: استضافت "جلف كرافت"، الشركة الرائدة بمجال صناعة اليخوت الفاخرة ويخوت السوبر واليخوت الضخمة في الشرق الأوسط وآسيا، وفداً من جمهورية الصين الشعبية في مرافقها الواقعة في إمارة أم القيوين.

وكان محمد بن حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة "جلف كرافت" يرافقه عدد من فريق إدارتها العليا، في مقدمة مستقبلي الوفد الزائر الذي ترأسه سعادة لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية؛ وبحضور وو يي، المستشار الاقتصادي والتجاري للقنصلية. وجاءت الزيارة التي شملت جولة في حوض بناء السفن التابع للشركة في دولة الإمارات، تعزيز علاقات الصداقة واستكشاف سبل التعاون بين الجانبين.

وخلال الجولة الحصرية، أطلع الشعالي الوفد الضيف على القدرات والإمكانات المتطورة لحوض بناء السفن التابع للشركة. وفي أعقاب ذلك، شارك الحاضرون في نقاشات معمّقة حول الشراكات المحتملة والمصالح الاقتصادية المتبادلة، مع التأكيد على التزام "جلف كرافت" بتوسيع حضورها العالمي عبر إبرام الشراكات واستثمار فرص التعاون.

وقد أشاد أعضاء الوفد الزائر بالابتكار والحرفية العالية التي تتميز فيهما "جلف كرافت". وتأتي هذه الزيارة انعكاساً لتوجه الشركة بأن تغدو شريكاً استراتيجياً في تطوير قطاع الشحن البحري من جهة، وتفانيها في تعزيز علاقاتها التجارية العالمية من جهة أخرى.

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نبذة عن "جلف كرافت":

شركة الخليج لصناعة القوارب "جلف كرافت" هي شركة متكاملة رائدة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب، ولديها سجل حافل في تصميم وتقديم سفن عالية الجودة وفائقة الأداء تحدد شكل الحياة البحرية العصرية. وهي علامة تجارية مفضلة للقوارب/ اليخوت العصرية، وتزود العملاء من جميع أنحاء العالم بسفن مخصصة عالية الجودة للأنشطة الترفيهية والتجارية.

يدير "جلف كرافت" فريق قيادة عالمي من أصحاب الخبرات والشغف الكبير الذين يعملون على تخطي حدود الممكن والارتقاء بمستوى التصاميم والأداء. وتتميز الشركة بتقديم منتجات رائدة مثل "ماجستي 175"، وهو أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة.

تصنع "جلف كرافت" يخوتاً وقوارباً يتراوح طولها بين 34 و175 قدماً وهي تحظى بشعبية واسعة. وتمتلك الشركة خمس علامات تجارية لليخوت والقوارب، وهي: قوارب الرحلات العائلية ورحلات الصيد الأصغر حجماً "سيلفركرافت"، واليخوت الرياضية والقوارب المكشوفة "أوريكس"، ويخوت الاستكشاف "نوماد"، ويخوت "ماجستي" الرائدة، وسفن الجولات البحرية للركاب. وتعتمد "جلف كرافت" على التكنولوجيا المتقدمة، والبراعة الهندسية، والتصاميم التي تتحدى الزمن، والحرفية العالمية. وتدير الشركة منشأتين للتصنيع – واحدة في أم القيوين بمساحة 462 ألف قدم مربعة، وأخرى في المالديف مساحتها 100 ألف قدم مربعة، بالإضافة إلى مركز خدمات في عجمان. ونجحت الشركة بتصنيع أكثر من 10 آلاف يخت وقارب حتى اليوم.

تأسست "جلف كرافت" في عام 1982، وهي تمتلك أول منشأة تصميم وإنتاج متكاملة في العالم لصنع القوارب/اليخوت، وتعمل على تطوير أساليبها وعملياتها باستمرار لتلبي تطلعات العملاء في جميع أنحاء العالم. كما أنشأت خطوط إنتاج جديدةً ومتنوعةً، بالإضافة إلى امتلاكها لشبكة عالمية من الوكلاء.