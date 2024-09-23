أبوظبي – أعلنت شركة "جلف كابيتال"، إحدى أكبر شركات الملكية الخاصة التي تستثمر في المنطقة الواقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول آسيا، اليوم عن انضمامها رسميًا إلى "إعلان أبوظبي للتمويل المستدام"، لتعيد تأكيد التزامها بقطاع التمويل والاستثمار المستدام بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات في ومبادرتها للتنمية الخضراء من أجل التنمية المستدامة.

ويعتبر "إعلان أبوظبي للتمويل المستدام" مبادرة طوعية لأعضائها من المستثمرين والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية والمجتمع الأكاديمي والمعنيين حيث يقود سوق أبوظبي العالمي هذه المبادرة بدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع. ويشكل الإعلان بيئة متكاملة لجميع هؤلاء المعنيين من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي والذين لديهم توجهات مماثلة للعمل معًا على تأسيس قطاع قوي ومتكامل للتمويل المستدام.

وقال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال": "يسعدنا أن ننضم إلى جهود أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتهما لبناء قطاع مالي مستدام ذي أسس قوية. تهدف ’جلف كابيتال‘ إلى المساهمة في تطوير نظام مالي عالمي وإقليمي أكثر استدامة، ويعد ’إعلان أبوظبي للتمويل المستدام‘ المنصة المثالية لتحقيق تطلعاتنا."

وكشركة رائدة في قطاعها، أصبحت ’جلف كابيتال‘ أول شركة من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تنضم إلى "مبادرة السوق المستدام" التي أطلقها جلالة الملك شارل الثالث، والتي توفر خريطة طريق للشركات للتحرك نحو مستقبل مستدام بحلول عام 2030. كما أن "جلف كابيتال" عضو في اتفاقية مبادئ منظمة الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UNPRI)، حيث أنها تأخذ المعطيات البيئية والاجتماعية والحوكمة بعين الاعتبار في جميع قراراتها المتعلقة بالاستثمار والملكية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تعيين "جلف كابيتال" رسميًا كداعم للعمل المناخي لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف COP28، وهو المؤتمر العالمي لتغير المناخ الذي تم تنظيمه تحت مظلة الأمم المتحدة برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة ملكية خاصة تركز على التحسينات التشغيلية ولديها خبرة تمتد لأكثر من ثمانية عشر عاماً في الأسواق الخليجية وحتى بقية أسواق آسيا، والتي تعتبر اليوم من أسرع المناطق نمواً في العالم في مجال الاستثمار. وتتعاون "جلف كابيتال" مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة. تمتلك الشركة باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في أسواق النمو، حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 45 استثماراً منذ عام 2006. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. وكمستثمر متخصص في قطاعات اقتصادية معينة، تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل مثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة.

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