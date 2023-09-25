ساعدت "جلف كابيتال" خلال فترة ملكيتها التي استمرت 17 عامًا في تحويل شركة "ماتيتو" إلى شركة عالمية رائدة في قطاع المياه تعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم

(أبوظبي) – أعلنت شركة "جلف كابيتال"، إحدى أكبر وأنشط شركات الملكية الخاصة التي تستثمر من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحتى الأسواق الآسيوية الأوسع، اليوم أنها أتمت صفقة تخارج من استثمارها في "ماتيتو القابضة لمتد" بعد شراكة استراتيجية طويلة المدى ومثمرة استمرت 17 عامًا، حيث قادت "جلف كابيتال" ائتلافاً لبيع حصة الأغلبية في شركة "ماتيتو" إلى شركة ألفا ظبي القابضة (ADX: ALPHADHABI)، ، وهي إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد لعبت "جلف كابيتال" دورًا أساسيًا في النمو الكبير الذي حققته "ماتيتو"، حيث ساهمت في تمكين توسع الشركة وتمويلها في أكثر من 50 دولة، وفي إنشاء 20 مقرا للشركة على مستوى العالم، وتوظيف قوة عاملة يبلغ عددها 4500 موظف. وستستحوذ شركة ألفا ظبي القابضة على حصة أغلبية في شركة "ماتيتو"، مما يبشر بدخولها المؤثر في قطاع المياه والصرف الصحي الاستراتيجي. ومن خلال مثل هذه الصفقات مع "ماتيتو" تعيد شركة ألفا ظبي القابضة، التي تمتلك محفظة متنوعة، التأكيد على التزامها العميق بقطاع المياه والصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتزامن هذه الخطوة مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، COP 28، مما يؤكد التزام دولة الإمارات بالتطور المستدام وبتمكين توافر المياه النظيفة وتمكين التطور نحو عالم آمن في مجال التغير المناخي.

وكانت "جلف كابيتال" من أوائل المستثمرين في مجال المياه النظيفة والاستدامة منذ عام 2006 وقد استقطبت فريقًا متخصصًا يركز على هذا قطاع الاستثمار في الاستدامة. هذا وتدعم "جلف كابيتال" مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف COP28، وهو المؤتمر العالمي لتغير المناخ الذي يتم تنظيمه برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 30 نوفمبر و 12 ديسمبر من هذا العام. "جلف كابيتال" هي أيضًا من الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UNPRI) ومبادرة الأسواق المستدامة (SMI) التي أطلقها صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث والتي توفر خارطة طريق للشركات للتحرك نحو مستقبل مستدام بحلول عام 2030. تركز "جلف كابيتال" بشكل نشط على الاستثمارات المستدامة، وهذا الاستثمار المبكر في "ماتيتو" هو أفضل برهان حول إمكانات النمو الكبيرة والعوائد المجزية التي يتيحها هذا القطاع للمستثمرين.

وقال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال": بدأت رحلتنا مع ’ماتيتو‘ في عام 2006 مع عائلة غندور التي أسست الشركة ومع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وفي عام 2014 مع شركائنا اليابانيين الكرام، شركة ميتسوبيشي وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. كانت رؤيتنا هي بناء شركة عالمية رائدة في مجال حلول المياه المستدامة، وبعد 17 عامًا، أصبحت ’ماتيتو، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المياه بلا منازع، حيث تعمل في أكثر من 50 دولة. يعزز هذا الاستثمار سجل ’جلف كابيتال‘ الحافل في بناء شركات عالمية رائدة من منطقة الخليج تقود قطاعها وكذلك السجل الناجح في إتمام عمليات التخارج الإستراتيجية. لقد كانت ’جلف كابيتال‘ من أوائل المستثمرين في قطاع المياه والاستدامة منذ عام 2006، ويوضح هذا التخارج الذي يشكل علامة فارقة في مسيرتنا، قدرتنا على تحديد الاستثمارات العالية الربحية في قطاع الاستدامة، والاستثمار فيها وتنميتها والتخارج منها. نحن واثقون من أن ’ماتيتو‘ سوف تزدهر وتصل إلى آفاق جديدة خلال فترة تملك ألفا ظبي القابضة، ونود أن نتمنى للمساهمين المؤسسين وفريق الإدارة كل التوفيق في هذه المرحلة التالية من النمو."

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نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة الأصول البديلة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد لأكثر من سبعة عشرة عاماً في الأسواق الخليجية وبقية أسواق آسيا، التي تعتبر من أسرع المناطق نمواً في مجال الاستثمار. وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في الأسواق الخليجية والآسيوية حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 42 استثماراً. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وتطبيق أفضل ممارسات مفاهيم البيئة والاستدامة والحوكمة ومن خلال تركيز عميق على التحسينات التشغيلية والخبرة في القطاعات المعنية لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها.

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