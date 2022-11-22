(أبوظبي) – افتتحت "جلف كابيتال"، إحدى كبرى شركات الملكية الخاصة التي تستثمر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحتى جنوب وجنوب شرق آسيا، اليوم مقرها العالمي الجديد في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) مؤذنة بدخول الشركة إلى عصر جديد من النمو. وقد حصلت الشركة أيضاً على موافقة مبدئية لنيل ترخيص لإدارة الأصول من الهيئة المنظمة للخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي. ويأتي افتتاح المقر الجديد عقب تدشين الشركة مؤخراً مكاتب في كل من القاهرة وسنغافورة واستقطاب فرق عمل متخصصة في مجال الملكية الخاصة للعمل في تلك المدينتين، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة انطلاقاً من موقعها البارز للاستفادة من النمو الهائل وغير العادي في عموم المنطقة التي تعرف بممر غرب-شرق آسيا.

وعند حصولها على الترخيص الكامل من الهيئة التنظيمية للخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، ستتمكن "جلف كابيتال" من ممارسة نشاطات إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي وانطلاقاً منه.

وقد افتتح معالي خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، المقر الجديد رسميا بحضور السيد ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، ومعالي حارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة "جلف كابيتال"، ومعالي خليفة الكندي، نائب رئيس مجلس إدارة "جلف كابيتال"، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما حضر الافتتاح كبار المدراء من كل من سوق أبوظبي العالمي و"جلف كابيتال" ومن قطاع الاستثمار وشركاء الأعمال.

وبهذه المناسبة صرح معالي حارب الدرمكي خلال الافتتاح: "لقد شكلت أبوظبي مقراً لـ ’جلف كابيتال‘ منذ انطلاقتها الأولى. إننا سعداء وفخورون بإقامة مقرنا العالمي في سوق أبوظبي العالمي الذي أسس لنفسه

سريعاً موقعاً بارزاً كمركز مالي عالمي المستوى. يتيح سوق أبوظبي المالي بيئة مالية متطورة حيث يصل بين الشرق والغرب على نحو استراتيجي. وهو يواصل تعزيز ريادته بين المراكز المالية العالمية. وبهذه الخطوة، نحن نجدد التزام ’جلف كابيتال‘ لمستثمرينا ومساهمينا بأن نراعي أعلى المعايير في عملياتنا المعنية بإدارة الأصول لنعكس بذلك أفضل الممارسات العالمية التي كرسها سوق أبوظبي العالمي في معايره وأنظمته."

كما وعلق الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال" قائلا: "يعتبر سوق أبوظبي العالمي مركزاً مالياً عالمياً رائداً يقدم بيئة دينامية ومتطورة للقطاع الاسثماري والمالي. وهو منصة الانطلاق المثالية للمرحلة التالية من نمو ’جلف كابيتال‘ مع استمرارنا في جذب مستثمرين عالميين وإقليميين إلى صناديقنا الاستثمارية ومع توطيدنا لموقع ’جلف كابيتال‘ باعتبارها شركة الملكية الخاصة التي تستثمر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحتى جنوب وجنوب شرق آسيا، وهو الممر الاستثماري الأسرع نمواً في العالم في الوقت الحاضر."

جدير بالذكر أن "جلف كابيتال" هي شركة الملكية الخاصة الرائدة التي تستثمر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة جنوب وجنوب شرق آسيا عاليتا النمو. وتتولى الشركة إدارة 2.5 مليار دولار أميركي من الأصول حيث أغلقت حتى هذا التاريخ 37 استثماراً. تركز الشركة اهتمامها على الاستثمار في القطاعات المرنة وسريعة النمو مثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وقد افتتحت الشركة مؤخراً مكتبين في كل من القاهرة وسنغافورة بغرض الاستفادة من النمو المتعاظم في ممر غرب-شرق آسيا الاقتصادي.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة الأصول البديلة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد لأكثر من ستة عشرة عاماً في أسواق النمو في مجال الملكية الخاصة ورأس مال النمو والتطوير العقاري. وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في أسواق النمو حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 37 استثماراً. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.5 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وبامتلاكها شبكة من المكاتب المحلية وفرق متخصصة في مجال الملكية الخاصة من كل من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسنغافورة، تحتل "جلف كاابيتال" موقعاً ممتازاً يؤهلها للاستفادة من النمو المتوايد في ممر غرب-

شرق آسيا، وهو الممر الاستثماري الأسرع نمواً في الوقت الحاضر. هدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها.

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.gulfcapital.com أو @gulfcapitalLinkedin