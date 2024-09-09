أبوظبي، أعلنت شركة "جلف كابيتال"، إحدى أكبر شركات الملكية الخاصة التي تستثمر في المنطقة الواقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول آسيا، اليوم عن تخارجها الناجح من شركة "كايبر أستراليا"، في صفقة بيع قسم من "مجموعة كايبر" العالمية، الشركة الرائدة في مجال توريد أطقم العاملين في قطاع الطاقة البحرية، وهي إحدى الشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية. وقد باعت "جلف كابيتال" كامل حصتها في شركة "كايبر أستراليا" للفريق الإداري للشركة، بدعم من البنك الوطني الأسترالي بقيادة السيد مارك سوميك، الرئيس التنفيذي لشركة "كايبر أستراليا"، والذي سيواصل مهامه كرئيس تنفيذي أيضا "لمجموعة كايبر" العالمية، حيث سيستفيد عملاء الشركتين من التكامل والتعاون اللذين سيستمران بين الكيانين المستقلين بقيادة السيد مارك سوميك. وهذا هو التخارج الثاني لشركة "جلف كابيتال" هذا الشهر، إذ تأتي عملية بيع "كايبر أستراليا" مباشرة بعد تخارج "جلف كابيتال" الناجح من شركة الشرق الأوسط للزجاج في مصر.

بعد الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة " OCBلخدمات حقول النفط" (OCB Oilfield Services FZCO) ("OCB")، الموفرة الرائدة لخدمات توريد أطقم العاملين في قطاع البترول والغاز البحري ومقرها دبي، عملت "جلف كابيتال" بشكل وثيق مع فريق الإدارة للتوسع في الأسواق الآسيوية من خلال الاستحواذ على شركة "كايبر إنترناشيونال" ومقرها سنغافورة، وهي لاعب رئيسي في قطاع خدمات البناء والصيانة البحرية، والتي تركز بشكل خاص على توفير خدماتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) وأستراليا.

ومن خلال مكاتبها المنتشرة في منطقة الخليج وحتى سنغافورة، تمتلك "جلف كابيتال" سجلًا حافلًا وخبرة طويلة في الاستحواذ على الشركات الريادية في منطقة الخليج وتنميتها لتتوسع في أرجاء الأسواق الآسيوية، من خلال النمو الذاتي الداخلي وعمليات الدمج والاستحواذ، كما هو الحال مع "كايبر إنترناشيونال."

وبالتعاون مع فريق إدارة "مجموعة كايبر"، قامت "جلف كابيتال" ببناء منصة دولية رائدة لخدمات قطاع الطاقة، حيث باتت تتمتع الآن بحضور في أكثر من 20 دولة آسيوية وعربية وإفريقية وبعلاقات طويلة الأمد مع عملائها الرائدين الذين يعملون في قطاع الطاقة. وقد نفذت "مجموعة كايبر" خلال فترة تملّك "جلف كابيتال" لها، برنامج نمو ركز على التنويع في كافة المجالات، بما في ذلك قاعدة عملائها، وخدماتها، وتغطيتها الجغرافية، حيث وسعت أعمالها في كل من هذه النشاطات.

وقال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال": ""لقد سعدنا بالعمل والشراكة مع الفريق المتميز في ’كايبر أستراليا‘ وببناء منصة رائدة لخدمات الأعمال البحرية في قطاع الطاقة في أستراليا. ونعتقد أن الشركة اليوم في وضع ممتاز لمواصلة تنمية أعمالها، ونتمنى لها المزيد من النجاح. هذا ويسعدنا أن نرى استمرار مارك في منصب الرئيس التنفيذي لبقية ’مجموعة كايبر‘ في عملياتها في الخارج، بينما يواصل بناء الأعمال الأسترالية المستقلة الجديدة. تتمتع ’كايبر‘ اليوم بسمعة عالية ولديها فريق إداري قوي وهي في وضع مميز لمواصلة مسيرة النمو الناجحة التي بدأتها. يؤكد هذا الاستثمار السجل الناجح لشركة ’جلف كابيتال‘ في دعم الشركات المحلية وتحويلها إلى شركات إقليمية رائدة في آسيا."

قال السيد مارك سوميك، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة كايبر": "لقد كانت ’جلف كابيتال‘ شريكًا متميزًا ذا قيمة مضافة عالية منذ بدأنا رحلة النمو معًا حيث حولنا ’كايبر‘ إلى ما هي عليه اليوم من شركة رائدة في قطاعها. لقد لعبت ’جلف كابيتال‘ دورًا فعالًا في تشكيل استراتيجية نمو الشركة وفي مساعدتنا على ترسيخ الثقافة المؤسساتية الناجحة وتحديث عملياتنا لنتمكن من النمو والتوسع بسرعة. لقد نمت أعمالنا في أستراليا بشكل ملحوظ هذا العام، ونعتقد أن بيئة الأعمال الأسترالية لها خصائص متميزة تتطلب شركة مستقلة. وقد كانت هذه فرصة جيدة لفريق الإدارة كي ينفذ عملية الشراء وذلك للعمل بخصوصية واستقلال عن بقية المجموعة كما يتطلب السوق الأسترالي، مدعومًا بأساس قوي لشركة رائدة وطيبة السمعة. تتمتع ’كايبر‘ بوضع مميز لمواصلة النمو في أستراليا، ويشرفني أن أكون قادرًا على قيادتها إلى المرحلة التالية من النمو كشركة مستقلة، وباستمرار الدعم من المجموعة متى لزم الأمر".

واختتم السيد ريتشارد دالاس، كبير المدراء العامين لشركة "جلف كابيتال"، قائلاً: "لقد سعدنا بشكل خاص بالشراكة مع مارك وفريق إدارته في هذه الصفقة الناجحة، وكنا محظوظين بالعمل مع مؤسسين متميزين وملتزمين في كل من OCB، وهو استثمارنا الأساسي، و"كايبر". إن النمو الذي حققته شركة OCB من خلال استحواذها على "كايبر" ونموها الملحوظ الذي حققته بعد ذلك في جميع أنحاء آسيا يسلط الضوء على القيمة التي تضيفها ’جلف كابيتال‘ إلى الشركات التابعة لمحفظتها من خلال تنفيذ استراتيجيات للنمو تعتمد على التحسينات التشغيلية، ويؤكد هذا النمو فاعلية استراتيجية ’جلف كابيتال‘ الطموحة في "الشراء والبناء" وسجلها الطويل والمتميز في بناء منصات آسيوية تعمل من منطقة الخليج إلى بقية آسيا."

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نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة ملكية خاصة تركز على التحسينات التشغيلية ولديها خبرة تمتد لأكثر من ثمانية عشر عاماً في الأسواق الخليجية وحتى بقية أسواق آسيا، والتي تعتبر اليوم من أسرع المناطق نمواً في العالم في مجال الاستثمار. وتتعاون "جلف كابيتال" مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة. تمتلك الشركة باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في أسواق النمو، حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 45 استثماراً منذ عام 2006. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. وكمستثمر متخصص في قطاعات اقتصادية معينة، تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل مثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع تبني حوكمة عالمية المستوى وتطبيق أفضل ممارسات مفاهيم البيئة والاستدامة والحوكمة ومن خلال تركيز عميق على التحسينات التشغيلية والخبرة في القطاعات المعنية لتوفير أداء مستدام وممتاز لجميع المعنيين بأعمالها.