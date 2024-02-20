لندن، المملكة المتحدة: أبرمت شركة جلف أويل انترناشيونال المحدودة، الشركة الرائدة عالميًا في توفير مجموعة شاملة من زيوت التشحيم عالية الأداء والمنتجات ذات الصلة، عبر مجموعة متنوعة من قطاعات السوق لأكثر من قرن من الزمان، شراكة مع شركة أوتو (OTO) باكستان (الخاصة) المحدودة في السوق الباكستاني.

أوتو هي مجموعة شركات مرموقة تمتلك محطات الوقود بالتجزئة ولها سلسلة مستقلة من المتاجر، وستكون شريكًا مرخصا لتسويق وتوزيع وبيع مواد التشحيم ومنتجات جلف أويل في السوق. وسوف تساهم شبكة أوتو الواسعة بتعزيز توسع جلف أويل في هذا السوق الاستراتيجي، وتعزيز النمو المستدام طويل الأجل لمحفظتها الشاملة.

تم توقيع اتفاقية الترخيص بين جلف أويل وأوتو باكستان في حفل مهيب أقيم مؤخراً في المقر الرئيسي لشركة جلف في لندن، وهنأت شركة جلف أويل انترناشيونال المحدودة، شركة أوتو باكستان ورحبت بها باعتبارها أحدث شريك لعلامة جلف التجارية، وتمنت للشركتين علاقة مثمرة مكللة بالنجاح والنمو لفترة طويلة قادمة.

وقال السيد طارق محمود، الرئيس التنفيذي لشركة أوتو باكستان: "إن هدفنا الأول هو تزويد عملائنا بمنتجات ملائمة ذات ثقة، حيث أن الشراكة مع علامة تجارية تاريخية مثل جلف تُمكننا من الوفاء بهذا الوعد، كما يسعدنا أن نكون جزءاً من رحلتهم من خلال إضافة منتجات التشحيم المميزة من جلف أويل ".

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