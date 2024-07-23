دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت شركة جلف أويل الشرق الأوسط بنجاح، مؤتمرها السنوي الثاني للموزعين في فندق جميرا ميناء السلام في دبي، حيث جمعت الموزعين والشركاء من جميع أنحاء الشرق الأوسط ومنطقة رابطة الدول المستقلة. وأبرز هذا الحدث التزام الشركة نحو شركاءها وتبني روح التعاون والنمو المشترك.

وبناءً على النجاح الذي حققه المؤتمر الافتتاحي للشركة في العام الماضي، فقد ركزت النسخة الثانية لهذا العام حول شعار "معاً نمضي قدماً"، وأبرز المؤتمر دور التوسع الإقليمي لشركة جلف أويل الشرق الأوسط وتعزيز التزامها مع موزعيها الكرام، مؤكداً على أن المضي قدماً ليس مجرد شعار بل هو التزام راسخ من قبل الشركة.

وقدم المؤتمر نظرة شاملة حول التوجه الاستراتيجي لشركة جلف أويل وأهدافها الإقليمية، فضلاً عن رؤية الشركة المستقبلية. ومثل المؤتمر أيضاً فرصاً عديدة للتعارف والتواصل، مما يعزز بيئة التعاون وتبادل المعرفة بين موزعي جلف أويل.

وقال راجيش فينكات، المدير العام لشركة جلف أويل الشرق الأوسط: "يمثل مؤتمر موزعي وشركاء جلف أويل الشرق الأوسط لحظة محورية في رحلتنا نحو النمو المستدام والشراكات القوية في جميع أنحاء المنطقة. ومع تزايد الطلب على الميزات والتقنيات الجديدة في سوق السيارات، تلبي منتجات جلف أويل الاحتياجات المتطورة من خلال مجموعة شاملة من زيوت التشحيم المصممة للسيارات والصناعة. إن تركيزنا على الابتكار والأداء يضعنا على طريق الريادة الإقليمية".

وتبقى جلف أويل ثابتة في التزامها بتمكين الموزعين والشركاء وتعزيز بيئة التعاون التي تدفع النجاح المشترك. وتتطلع الشركة إلى مواصلة الزخم اعتباراً من عام 2024 وبناء مستقبل ناجح لشركة جلف أويل في المنطقة.

عن جلف أويل الشرق الأوسط:

شركة جلف أويل الشرق الأوسط المحدودة (GOMEL) هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة جلف أويل انترناشونال المحدودة، وجزء من مجموعة هندوجا العالمية ، وقد تم تأسيسها في المنطقة الحرة بجبل علي ، دبي ، في عام 1986.

تدير جلف أويل الشرق الأوسط أعمال جلف أويل في مناطق الشرق الأوسط وبلاد الشام وأفغانستان وباكستان ورابطة الدول المستقلة مع تواجد في أكثر من 20 دولة. تشمل أنشطة جلف أويل الشرق الأوسط التصنيع والتخزين والنقل والتسويق لمجموعة واسعة من زيوت التشحيم للسيارات والشاحنات.

شركة جلف أويل الشرق الأوسط هي أول شركة زيوت في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الأيزو 17025 من قبل DAC ، وهي هيئة اعتماد معترف بها دولياً مقرها دبي. كما أنها حاصلة على شهادات ISO 9001 و ISO 14001 و OHSAS 18001.

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