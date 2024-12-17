أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، عقد كلّ من بنك التنمية الأوراسي (EDB) ومعهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) ومجموعة بورصات لندن (LSEG) حلقة نقاش بعنوان "سدّ الثغرات في مجال توفير رأس المال: للربط بين رابطة الدول المستقلة ودول مجلس التعاون الخليجي" (Bridging the Capital Road: CIS & GCC). تهدف الجلسة إلى دعم نمو وتطوّر صناعة التمويل الإسلامي في منطقة آسيا الوسطى، وقد أُقيمت في إطار "برنامج الصيرفة الإسلامية" ضمن أسبوع أبوظبي المالي (ADFW) في 11 ديسمبر 2024.

شكّلت الجلسة فرصة هامة لتسليط الضوء على الدور التحويلي الذي يضطلع به التمويل الإسلامي في تحفيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء منطقة آسيا الوسطى - التي تضم ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في العالم - وتعزيز إمكانات الاستثمار وبناء روابط اقتصادية أقوى بين آسيا الوسطى ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.

هذا وقد اختتم بنك التنمية الأوراسي (EDB) عام 2024 بنمو اقتصادي قياسي تجاوز 4 في المائة في عملياته، متجاوزاً بشكل كبير المتوسط ​​العالمي البالغ (3.2 في المائة). في الوقت عينه، تشير توقعات كلّ من بنك التنمية الأوراسي (EDB) ومعهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) ومجموعة بورصات لندن (LSEG) أن يصل حجم سوق التمويل الإسلامي إلى 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2028، ومن المتوقع أن يتجاوز 6.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.

كذلك، يسود الاعتقاد بأن صناعة التمويل الإسلامي ستشهد نمواً وتطوراً كبيرين في المنطقة، مدفوعة بشكل أساسي بالقطاع المصرفي الإسلامي وفئة أصول الصكوك. وقد توقعت بنوك التنمية الثلاثة حصول زيادة في أصول التمويل الإسلامي بمعدل 5 إلى 10 أضعاف في الفترة القريبة، على أن يتم لاحقاً الكشف عن التفاصيل في بحث مشترك بين الشركاء الثلاثة.

وقد انضم نيكولاي بودجوزوف، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الأوراسي (EDB) إلى عدد من الخبراء المرموقين لمناقشة الرؤى والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ التي من شأنها أن تطلق العنان للإمكانات الهائلة للمنطقة.

وخلال الجلسة، استعرض رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الأوراسي (EDB) رؤية البنك لتوسيع نطاق التمويل الإسلامي، التي تشمل إنشاء وحدة مخصصة للتمويل الإسلامي أو ما يُعرف بـ "النافذة الإسلامية" (Islamic Window) لدعم المشاريع ذات الصلة وتسهيل الاستثمارات.

هذا وقد شارك في الجلسة التي أدارها مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصات لندن (LSEG)، كلاً من:

نيكولاي بودجوزوف، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الأوراسي ( EDB )

) مايا ماريسا مالك، المديرة الإدارية والرئيسة التنفيذية لشركة أماني للاستشارات العالمية

رينات بيكتوروف، محافظ مركز أستانا المالي الدولي ( AIFC )

) الدكتور هيلمون إزهار، كبير الاقتصاديين، معهد البنك الإسلامي للتنمية ( IsDBI )

تناولت الجلسة مجموعة من الموضوعات البارزة، بما في ذلك الاتجاهات العالمية في التمويل الإسلامي، وأفضل الممارسات التي سيتم اعتمادها وتطبيقها في منطقة آسيا الوسطى، وفرص التعاون بين آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن فوائد إنشاء نافذة التمويل الإسلامي المخصّصة في آسيا الوسطى على المستويين الإقليمي والعالمي.

مستفيداً من موقعه الفريد كبنك إقليمي للتنمية، يتولى بنك التنمية الأوراسي (EDB) قيادة الجهود الرامية إلى إطلاق العنان لإمكانات التمويل الإسلامي في آسيا الوسطى، وبناء الشراكات التي من شأنها أن تربط الاقتصادات وتعزز الرخاء المشترك لجميع المعنيين.

وقال نيكولاي بودجوزوف، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الأوراسي (EDB) في هذا السياق: "يتوقع بنك التنمية الأوراسي (EDB) أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المنطقة نحو 3 في المائة في عام 2025، مع الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي عالية خلال عام 2025. وفي إطار جهودنا الهادفة إلى تسهيل الاستثمارات في مجال التمويل الإسلامي، يلتزم بنك التنمية الأوراسي (EDB) بدعم وتحفيز المزيد من التعاون بين منطقة آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي." وأضاف: "تشكّل هذه الجلسة منصة حيوية تسمح بمناقشة الاستراتيجيات التي تتوافق مع مهمتنا المتمثلة في تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة."

وفي ختام الجلسة، كانت كلمة للسيد يحيى رحمن، المدير المساعد في معهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI)، أكد فيها على الرؤية المشتركة للارتقاء بخدمات التمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة.

وختم الدكتور هيلمون إزهار، كبير الاقتصاديين في معهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI): "يساورني الفخر الشديد للمشاركة في هذا الحدث المتميز. أنا أشيد بالإنجازات البارزة والقيادة المثالية لبنك التنمية الأوراسي (EDB) في مجال تعزيز التنمية الشاملة والصلبة والمستدامة. وستتيح شراكتنا إمكانية بناء جسر يمتد من دول الخليج مباشرة إلى قلب أوراسيا."

لمحة عن بنك التنمية الأوراسي (EDB)

يعدّ بنك التنمية الأوراسي (EDB) مؤسسة مالية دولية تعمل على الاستثمار في أوراسيا. وقد دأب البنك طوال أكثر من 18 عاماً على ترسيخ العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاقها، فضلاً عن تعزيز التنمية الشاملة في الدول الأعضاء. يبلغ رأس مال بنك التنمية الأوراسي (EDB) المصرّح به نحو 7 مليارات دولار أمريكي. وتتألف محفظته بشكل أساسي من مشاريع ذات تأثير تكاملي في مجالات البنية التحتية للنقل والأنظمة الرقمية والطاقة الخضراء والزراعة والصناعة والهندسة الميكانيكية. هذا وتسترشد أنشطة البنك بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما تمثل كازاخستان ما يقرب من 60 في المائة من محفظة استثمارات البنك.

لمحة عن معهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI)

معهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI) هو المنارة المعرفية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB Group)، المسؤول عن قيادة تطوير الحلول المعرفية المبتكرة، مسترشداً بمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، من أجل معالجة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء وسائر المجتمعات الإسلامية في جميع أصقاع المعمورة.

تأسس المعهد عام 1981م باسم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وتغير المسمى في أبريل 2021م إلى معهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDB Institute). وتهدف التسمية الجديدة إلى تعزيز مواءمة المعهد مع نموذج الأعمال الجديد للبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وتمكين المعهد من قيادة الحلول المعرفية المبتكرة بفعالية من أجل التنمية المستدامة لدى الدول الأعضاء.

لمحة عن مجموعة بورصات لندن (LSEG)

تعدّ مجموعة بورصات لندن (LSEG) إحدى الشركات الرائدة في العالم في توفير البنية التحتية للأسواق المالية، وتقدم البيانات المالية والتحليلات والأخبار ومنتجات المؤشرات إلى أكثر من 40 ألف عميل في أكثر من 170 دولة. تتولى LSEG مساعدة المؤسسات على تمويل الابتكار وإدارة المخاطر وخلق فرص العمل من خلال إبرام شراكات مع العملاء في كل مرحلة من مراحل عملية التداول: إذ تدعم قيامهم باتخاذ قرارات مستنيرة قبل التداول وتنفيذ صفقات التداول، وصولاً إلى جمع رأس المال والمقاصة والتحسين. وبفضل خبرتنا التي تمتد على أكثر من ثلاثة قرون وبدعم من التقنيات المبتكرة وفريق عمل يضمّ 25 ألف شخص في أكثر من 60 دولة، فإننا نساهم في تحفيز الاستقرار المالي وتمكين الاقتصادات وتعزيز قدرة العملاء على تحقيق نمو مستدام.

-انتهى-

#بياناتشركات