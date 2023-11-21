المشروع الاستثنائي على الواجهة البحرية للجزيرة ستطوره شركتي "درر" و"فورتشن 5"

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: رحّبت شركة "مرجان"، المطور الرئيسي لعقارات التملك الحرّ في رأس الخيمة، بالإعلان عن إطلاق أول مشروع سكني من علامة "ميسوني" الفاخرة في إمارة رأس الخيمة في جزيرة المرجان. وسيوفر المشروع الذي يحمل توقيع كل من شركة "درر" الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات وشركة "فورتشن 5" الإماراتية المتخصصة في استثمار وتطوير وبيع العقارات، مساحات معيشة مخصصة مستوحاة من جماليات التصميم لعلامة الأزياء الإيطالية الفاخرة.

وستقدّم علامة "ميسوني" التجارية الإيطالية الشهيرة، والمعروفة ببصمتها الراقية التي تجمع بين الألوان الجريئة والرسومات والأشكال الاستثنائية، مزيجاً متناغماً ومستوىً رفيعاً من المعيشة في رحاب مشروعها على الواجهة البحرية لجزيرة المرجان.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "تعدّ مساكن ’ميسوني‘ الإضافة الأحدث إلى نخبة المشاريع عالية القيمة في جزيرة المرجان والتي ترسي معايير جديدة للمعيشة الفاخرة في المنطقة. ويعكس الظهور الأول لهذه العلامة في رأس الخيمة الجاذبية القوية لأساليب الحياة التي توفرها جزيرة المرجان، فضلاً عن كونه فرصة استثمارية مجزية لأصحاب المنازل والمستثمرين الطموحين. ويسعدنا أن نتعاون مع شركتي ’درر‘ و’فورتشن 5‘ لنخلق معاً تجارب معيشية استثنائية للعائلات والزوار ونعزز جاذبية رأس الخيمة كوجهة استثمارية وسياحية عالمية لا تضاهى".

ومن المتوقع افتتاح هذا المشروع على الواجهة البحرية، والذي يتميز بتصميمات داخلية تحمل لمسة دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "ميسوني"، في عام 2026.

ومن جهته، قال ليفيو برولي، الرئيس التنفيذي لعلامة "ميسوني": "نحن سعداء بالعمل مع شركتي ’درر‘ و’فورتشن 5‘ في مشروعنا الجديد في رأس الخيمة. كما أننا فخورون بأن نكون جزءاً من مشروع استثنائي سيشكل إضافة استثنائية لقطاع العقارات المتنامي في الإمارة".

ويشكّل تطوير أول مشروع سكني من علامة "ميسوني" في جزيرة المرجان علامةً فارقة في مسيرة تطور الجزيرة كوجهةٍ سكنية وترفيهية راقية بامتياز. وستتولى شركة "أوكتا" الرائدة في مجال إدارة التطوير العقاري، مهمة المبيعات والتسويق الحصري للمشروع.

وبدوره، قال إبراهيم الحبيب، رئيس مجلس إدارة شركة درر العقارية:" نحن متحمسون لتطوير ثاني مشاريعنا العقارية في جزيرة المرجان وتقديم مساحات سكنية تحمل لمسة التصميم الأيقونية الأنيقة لعلامة ’ميسوني‘ التجارية وتلبي تطلعات عملائنا في المنطقة. وفي حين تواصل رأس الخيمة حفز الطلب القوي لسوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيؤدي تطوير مساكن تحمل علامة ’ميسوني‘ في الإمارة إلى جذب المزيد من المستثمرين والمقيمين الذين يتطلعون إلى إثراء أنماط حياتهم على الواجهة البحرية المتميزة لجزيرة المرجان".

وقال بريم موهانداس جوبالاني، الرئيس التنفيذي لشركة "فورتشن 5": "يشكل التزامنا الراسخ بالتميز مفتاح نجاحنا اليوم، ونحن فخورون بالتعاون مع علامة أيقونية شهيرة مثل ’ميسوني‘ في مشروعنا العقاري الجديد في جزيرة المرجان. وتجسد مساكن ’ميسوني‘ أول ظهور لنا في إمارة رأس الخيمة، ونحن نتطلع إلى تطوير المزيد من العقارات في واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية والسياحية نمواً في المنطقة".

وشهدت مشاريع الواجهة البحرية والجزر القائمة والمرتقبة، مثل جزيرة المرجان، ثباتاً واستقراراً في الطلب على عقاراتها السكنية، مما يبشر بآفاق إيجابية لفرص الاستثمار العقاري في رأس الخيمة. كما أدى النمو المستدام في سوق العقارات في الإمارة وجاذبية تجارب المعيشة على الواجهة البحرية، إلى استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وترسيخ مكانة جزيرة المرجان كوجهة مثلى لتحقيق عوائد استثمارية مجزية.

#بياناتشركات

- انتهى -