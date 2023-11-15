مشروع سكنيٌّ جديد و منتجع فاخر سيضم 524 وحدة سكنية و300 غرفة ضيوف

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "واو ريزورت" وماريوت الدولية عن تعاونهما لإطلاق منتجع فاخر ومشروع سكني متميز في جزيرة المرجان، وهي إحدى الوجهات السياحية والاستثمارية المفضلة في رأس الخيمة. وسيتم تطوير المشروع تحت العلامة التجارية الفاخرة جي دبليو ماريوت.

ومن المقرر افتتاح مشروع "جي دبليو ماريوت ريزورت جزيرة المرجان" و"جي دبليو ماريوت ريزيدنسز جزيرة المرجان" أواخر عام 2026، ليمثل أول ظهور لشركة "واو ريزورت" التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنقل تراثها الممتد لـ 25 عاماً في مجال العقارات إلى إمارة رأس الخيمة، الوجهة السياحية والمعيشية الرائدة في الدولة.

وتمتلك "واو ريزورت" شهرة واسعة في أمريكا الشمالية بفضل مشاريعها العقارية ذات الجودة والحرفية العالية، وستقدم في مشروعها القادم الضيافة الاستثنائية والتصميم الجريء والتجارب الغنية التي لطالما اشتهرت بها علامة "جي دبليو ماريوت".

وقد وقّعت "واو ريزورت" و "ماريوت الدولية" تعاونهما في جزيرة المرجان بحضور كل من المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان"؛ أنور علي أمان وبوبندر ’بروس‘ باتل، الشريكين المؤسسين لـ "واو ريزورت"؛ وعدد من كبار مسؤولي "ماريوت الدولية".

يقع مشروع "جي دبليو ماريوت ريزورت جزيرة المرجان" و"جي دبليو ماريوت ريزدنسز جزيرة المرجان" في مشروع التطوير الرئيسي لجزيرة المرجان، ويتمتع بإطلالة ساحرة على المياه الفيروزية الجميلة، حيث سيتم تصميمه ليوفر ملاذاً فاخراً للمسافرين والباحثين عن أرفع مستويات الإقامة الفاخرة في منتجع. ويرقى هذا المشروع الفريد إلى طموحات أصحاب المنازل ويلبي احتياجات المسافرين العالميين وعشاق الطبيعة ومحبي الرياضات المائية.

ويضمّ المشروع الفاخر ذو الإطلالة المحيطية الشاسعة، مجموعة حصرية من 524 وحدة سكنية تضم مجموعة مختارة من المرافق السكنية التي تتنوع بين غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث أو أربع غرف نوم ومنازل بنتهاوس فاخرة، إضافةً إلى 300 غرفة ضيوف مجهزة بعناية. ولا تقتصر الرفاهية التي يقدمها المشروع على المساكن فحسب، بل يقدم أيضاً لزواره مجموعة واسعة من وسائل الراحة والترف، بما في ذلك سبعة مطاعم مميزة، وسبا فاخر، ومسابح منعشة، ومركز للياقة البدنية مزود بأحدث الأجهزة، وغيرها من المميزات التي ستجعل هذا المشروع عرضاً لا يُقاوم للمستثمرين والمسافرين الباحثين عن التميز.

وبهذه المناسبة قال المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "يسعدنا أن نرحب بالعلامة التجارية ’جي دبليو ماريوت ‘ وشركة ’واو ريزورت ‘ في مشروعنا الرائد، في خطوة تنسجم مع التزامنا بتوفير تجارب معيشية لا مثيل لها للمقيمين والضيوف في جزيرة المرجان. ويمثل مشروع ’جي دبليو ماريوت ريزورت جزيرة المرجان‘ و’جي دبليو ماريوت ريزيدنسز جزيرة المرجان‘ عرضاً فاخراً متميزاً يعزز فرص الاستثمار لكل من أصحاب المنازل والسياح الحريصين على الاستمتاع بامتيازات العيش على الواجهة البحرية في مراكز الترفيه الرئيسية. إذ تنعم جزيرة المرجان بمزيج مثالي من الفخامة والطبيعة الخلابة مع عوائد ممتازة على الاستثمار، ما يعزز جاذبية رأس الخيمة كوجهة فريدة للاستثمار وأسلوب الحياة".

من جهته، أعرب أنور علي أمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "واو ريزورت" عن فخره به الشراكة المتميزة قائلاً: "إنه لامتياز كبير لنا أن نعمل مع شركتين مرموقتين مثل ’ماريوت الدولية‘ و’مرجان‘، لتقديم مشروعنا الرائد في واحدٍ من أكثر المشاريع التطويرية المرتقبة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أننا سعداء بهذه الفرصة الاستثنائية لتوسيع أعمالنا في قطاع العقارات الفاخرة. ونشكر الحكومة وقيادتها على جهودهم في تحفيز ودعم الاستثمارات في قطاعات السياحة والضيافة والسكن في المنطقة".

وقال بوبندر ’بروس‘ باتل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "واو ريزورت" مُعرباً عن فخره بالمشروع المرتقب: "يمثل تعاوننا مع ’ماريوت الدولية‘ ومشروعنا المشترك على جزيرة المرجان فصلاً جديداً في مسيرتنا. ومع تزايد الإقبال على العيش على الواجهات البحرية، سنحرص على أن يرتقي مشروعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموقعه الاستثنائي في جزيرة المرجان الساحرة، بتجارب جميع ضيوفه والمقيمين فيه".

وأضاف ساهيل لاليت، نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط لشركة "ماريوت الدولية": "يسعدنا تعزيز علاقتنا مع ’واو ريزورت ‘ و’مرجان‘ من خلال جلب فندق جي دبليو ماريوت، إحدى علاماتنا التجارية الرائدة، إلى رأس الخيمة. بفضل تراثه من الضيافة الاستثنائية والتصميم المدروس والتجارب الغنية، سيكون فندق جي دبليو ماريوت مكانًا مثاليًا داخل الإمارة. ويمثل هذا التوقيع صفقتنا الثالثة داخل جزيرة المرجان، ونحن متحمسون لمواصلة تنمية محفظتنا داخل هذه الوجهة المميزة."

وشهدت إمارة رأس الخيمة، وجزيرة المرجان على وجه الخصوص، طلباً متنامياً وثابتاً على مشاريع التطوير السكنية والسياحية، وهو ما يبشر بفرص مجزية للاستثمار العقاري في الإمارة الشمالية. وقد أدى النمو المستدام في سوق عقارات رأس الخيمة وجاذبية فكرة العيش على الواجهة البحرية إلى استقطاب مزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما جعل جزيرة المرجان وجهة رئيسية لتحقيق عوائد استثمارية مربحة.

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نبذة عن "مرجان":

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة (عاصمة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي)، وهي المسؤولة عن إقامة عدد من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تعزيز مكانة رأس الخيمة كواحدة من الوجهات السياحية والاستثمارية الرائدة في المنطقة. ومن خلال تكليفها بتطوير الواجهات البحرية والوجهات الحضرية والجبلية التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، يتمثل نهج "مرجان" في التخطيط الاستراتيجي في الاستفادة من الأصول والمقومات الطبيعية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة ووضع الأسس التي ستقوم عليها التوسعات المستقبلية للإمارة. وتسعى "مرجان" من خلال مجتمعاتها ذات المستوى العالمي في رأس الخيمة، لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وكذلك الزوار الدوليين، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

نبذة عن " واو ريزورت":

تكرّس " واو ريزورت" جهودها لتوفير تجارب فريدة مع تقديم خدمات استثنائية ووسائل راحة فاخرة في جميع منشآتها. ويتمثل الهدف الأسمى لـ " واو ريزورت " في أن يلقى الزوار ما يفوق توقعاتهم، وذلك من خلال إدارتها المتميزة التي تتمتع بخبرات واسعة تمتد عبر القارات، والتي تضمن الالتزام بأعلى المعايير في مجالي التطوير والخدمات. ويتجاوز التزام " واو ريزورت " بالتسليم مفهوم التطوير، إذ توفر أيضاً الدعم والإرشاد لأصحاب العقارات في مجالات متنوعة، تشمل إدارة الأصول والدعم التشغيلي.

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