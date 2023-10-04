ضمن مجموعة من الخدمات المجتمعية المتكاملة

يقع المتجر المستقل ذو التصميم الفريد، والذي تبلغ مساحته 1,000 متر مربع، في قرية سوق الجبيل، الوجهة العصرية النابضة بالحياة في الجزيرة

يأتي هذا الإعلان مع اقتراب بدء تسليم الوحدات السكنية لمالكيها

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت جزيرة الجبيل، الوجهة الفاخرة والممتدة على واجهة بحرية بطول 30 كيلومتراً في أبوظبي، اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة للبيع بالتجزئة مع سلسلة متاجر سبينس العالمية لافتتاح متجرها الجديد في تطوير جزيرة الجبيل.

ويتميز المتجر الجديد بمبناه المستقل ذو التصميم الفريد الذي يمتد على مساحة 1,000 متر مربع ويوفر ساحة مواقف للسيارات، ويقع عند المدخل الرئيسي لجزيرة الجبيل، الواقعة بين جزيرتي ياس والسعديات، ويمكن الوصول إليه بكل سهولة عبر جسر جزيرة الجبيل (مخرج 17) لمستخدمي شارع الشيخ خليفة بن زايد (E12). وسيقدم المتجر خدماته لسكان الجزيرة، بالإضافة إلى الزوار وموظفي المكاتب في الجزيرة.

ويقع المتجر تحديداً في قرية سوق الجبيل، الوجهة العصرية النابضة بالحياة في جزيرة الجبيل، والتي تمثّل مجتمعاً متكامل الخدمات ونقطة وصل رئيسية تربط قرى جزيرة الجبيل الست ببعضها البعض. كما يوفر سوق الجبيل لقاطني الجزيرة وجهة مركزية توفر العديد من الخيارات الترفيهية والتجارية والخدمية، حيث يضم مجموعة من المتنزهات والمسابح والمرافق الرياضية ومناطق اللعب والمطاعم، ليشكل بذلك ملاذاً مثالياً للتنعّم بدفء الحياة الهائنة مع العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بأسلوب الحياة المريح من خلال الأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال المهندس عبد الله سعيد الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار: "تعد سبينس أحد أبرز العلامات التجارية في قطاع البيع بالتجزئة في سوق الإمارات العربية المتحدة، ويسعدنا عقد هذه الشراكة معهم لافتتاح متجرهم في جزيرة الجبيل، وذلك تزامناً مع اقترابنا من إكمال الأعمال التطويرية".

وأضاف الشامسي: "مع دعم سبينس للعلامات المستدامة والممارسات الزراعية الصديقة للبيئة، وإسهامها بشكل كبير في إلهام المجتمعات للعيش بأسلوب صحي وصديق للبيئة، فإن تعاوننا مع هذه العلامة التجارية يمثّل تجسيداً للقيم المشتركة بيننا، والمتمثّلة في الحفاظ على البيئة والاستدامة".

وأردف قائلاً: "تُمثل هذه الاتفاقية بداية فصل جديد في رحلة تطوير جزيرة الجبيل، التي ستصبح واحدة من أبرز المجتمعات السكنية الرائدة في المنطقة. ويأتي الإعلان عن هذا التعاون بالتزامن مع اقتراب بدء مالكي الوحدات السكنية بالانتقال للعيش في جزيرة الجبيل خلال الربع القادم من العام الحالي. ولا شك بأن وجود متجر سبينس سيوفر المزيد من الراحة للمقيمين والزائرين في حياتهم اليومية، ويمنحهم الفرصة للتسوق وتوفير كافة احتياجاتهم، الأمر الذي يؤكد على نجاحنا في تقديم تجربة عيش فريدة ومتكاملة لمجتمع جزيرة الجبيل".

وبدوره قال أندريه فيليون، كبير موظفي العقارات في سبينس: "يسعدنا الإعلان عن خطتنا لافتتاح متجر جديد في جزيرة الجبيل، إحدى الوجهات السكنية الفاخرة والأكثر رواجاً في أبوظبي. ونتطلع إلى تقديم أفضل مستويات المعيشة الراقية للمقيمين في جزيرة الجبيل عبر تجربة التسوّق الفريدة التي نقدمها في سبينس".

وأضاف فيليون: "كوننا نسعى دائماً لتقريب متاجرنا من عملائنا في شتى الوجهات الرائدة، فإننا سعداء بالتعاون مع شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وليس لدينا أدنى شك بأن هذه الشراكة ستعزز الشعور بالراحة والرفاهية والترابط ضمن مشروع جزيرة الجبيل".

وتعتبر سبينس سلسلة من المتاجر الرائدة عالمياً، وتعمل مع المزارعين في جميع أنحاء العالم لجلب أفضل المنتجات لمتاجرها، إذ تخدم أكثر من 100,000 متسوق يومياً. كما تدير العلامة أكثر من 65 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيكون متجر جزيرة الجبيل المتجر الثاني عشر في إمارة أبوظبي.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم التطوير في جزيرة الجبيل، المملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار والذي تتولى شركة ليد للتطوير العقاري مسؤولية تنفيذه وإدارته، يبلغ 15 مليار درهم، ويمتد على مساحة 3,000 هكتار، بموقعه وسط الجمال الطبيعي المذهل والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم، ومن المتوقع أن يصبح متنفساً طبيعياً لعشاق الحياة الصحية الراقية والمستدامة، وإضافة مميزة إلى المشهد العمراني في أبوظبي.

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حول جزيرة الجبيل:

يتضمن مشروع تطوير جزيرة الجبيل، البالغة قيمته 15 مليار درهم إماراتي، بناء مجموعة من القرى المتطورة التي تقع بين جزيرتي ياس والسعديات، والتي من المخطط أن تصبح متنفساً رائعاً لمحبي المناظر الطبيعية الخلابة وسط التنوع البيولوجي لأشجار القرم.

ويتضمن المشروع، الذي يمتد على مساحة 3,000 هكتار، مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطئي ومركز أعمال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة بالإضافة إلى نادٍ اجتماعي وعيادات متخصصة، ومن المخطط أن يصل عدد سكان جزيرة الجبيل لأكثر من 10,000 ساكن عند اكتمال جميع مراحل المشروع.

نبذة عن سبينس

بدأت قصة سبينس في العام 1961 عند افتتاح أول متاجرها في ميدان النصر. وواصلت الشركة تنمية أعمالها منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أبرز متاجر السوبرماركت في المنطقة بوجود 65 متجرًا في شتى أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. تحظى سبينس بشعبية واسعة في أوساط الوافدين والمواطنين، وتتمتع بسمعة طيبة وجديرة بها نظرًا لتحلّيها بتفكير مستقبلي، ومواكبتها الدائمة لظهور المنتجات الجديدة والتغيرات في توجهات الطبخ حول العالم. واليوم، تمكّنت سبينس، التي يملكها المواطن الإماراتي علي البواردي، من ترسيخ مكانتها كعلامة قوية توّفر منتجات فائقة الجودة وتقدّم خدمة عملاء راقية. وبالإضافة إلى ذلك، تبقى المعايير العالية المتعلقة بالغذاء والسلامة والمنتجات الطازجة دومًا في مقدّمة الأخلاقيات التي ترتكز عليها الشركة - وهو مجرّد أحد الأسباب العديدة التي تعرّف علامة سبينس التجارية على أنها "التجربة الأكثر نضارة".