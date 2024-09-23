أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار ترسية عقد أعمال تطوير "الجبيل تاون سنتر" في قرية سوق الجبيل، على شركة برايت أكورد للمقاولات العامة بقيمة 400 مليون درهم، ويشمل العقد تطوير أربعة مباني مكتبية، ومبنيين سكنيين "إطلالات الجبيل 7 و8".

يمثل مشروع "الجبيل تاون سنتر" جوهر الحياة المجتمعية في جزيرة الجبيل، حيث سيوفر بيئة عصرية وحيوية تمزج بين الخدمات التجارية والمرافق الخدمية والترفيهية العالمية المستوى، لتلبية احتياجات السكان والزوار اليومية وضمان راحتهم.

سيضم المشروع مباني تجارية وسكنية ذات أثر بيئي منخفض، تُعزز نمط الحياة المجتمعية الصحية والمستدامة على جزيرة الجبيل، وتسهم في ترسيخ مكانتها كخيار مثالي للعيش والاستثمار، ووجهة رائدة لأسلوب حياة استثنائي.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل على تطوير هذا المشروع في الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2026. وسيوفر المشروع ملاعب رياضية ومراكز للياقة البدنية وحدائق عامة ومسجداً ومركزاً طبياً وحضانة أطفال وسوبر ماركت، فضلاً عن أكثر من 40 محلاً تجارياً وأجنحة مطاعم ومركز مجتمعي.

وبهذا الصّدد، قال المهندس عبد الله سعيد الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار: "نسعى لتطوير مجتمع حيوي ينسجم مع الجمال الطبيعي للجزيرة، وتتكامل فيه الخدمات التي تعزز جودة حياة السكان والزوار والعاملين في الجزيرة. ومن هذا المنطلق، نتطلع للعمل مع شركة برايت أكورد للمقاولات العامة، وبدء عمليات إنشاء مشروع "الجبيل تاون سنتر" الذي ينسجم مع رؤيتنا لهذا المجتمع، ويؤكد التزامنا تجاه تقديم أسلوب حياة متوازن ومتميز ومتكامل وفق أعلى المعايير".

وتتميز مباني إطلالات الجبيل، التي تتواجد ضمن نطاق "الجبيل التاون سنتر"، بتصاميمها المعمارية العصرية التي تتناغم مع المحيط الخارجي، والخيارات السكنية التي تتنوع بين الاستديوهات والشقق من غرفة واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات الدوبلكس. كما تحيط بالمنطقة مساحات تجارية صُممت لخلق بيئة تسوق جاذبة بالقرب من الأحياء السكنية الراقية.

ويشار إلى أن جزيرة الجبيل ستضم عند استكمالها، مراكز مجتمعية ذات تصاميم فريدة ومساجد ومركز طبي ومؤسسات تعليمية وسوبر ماركت مستقل، إضافة إلى مركز لقوارب التجديف ونادي شاطئي ومرسى عالمي المستوى يضم 65 رصيفاً بأحجام مختلفة، وناديين فاخرين لليخوت، بالإضافة إلى صالات لياقة بدنية داخلية وخارجية، ومسارات للمشي وركوب الدراجات، ومسابح متعددة، ومناطق لعب للأطفال، وحدائق ومساحات خضراء تصل إلى 1.4 مليون متر مربع.

ويضم مشروع جزيرة الجبيل، المملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار وتتولى شركة ليد للتطوير العقاري مسؤولية تنفيذه وإداراته، ست قرى سكنية تتميز بتصميمها الفريد والمبتكر، وتقع بين جزيرتي ياس والسعديات.

ويتميز المشروع بموقعه وسط الجمال الطبيعي الأخّاذ والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم، وسيوفر لجميع المقيمين فيه مختلف وسائل الراحة والرفاهية، ومن المتوقع أن يصبح متنفساً طبيعياً لعشاق الحياة الصحية الراقية والمستدامة، وإضافة مميزة إلى المشهد العمراني في أبوظبي.

حول جزيرة الجبيل:

يتضمن مشروع تطوير جزيرة الجبيل، البالغة قيمته 15 مليار درهم إماراتي، بناء مجموعة من القرى المتطورة التي تقع بين جزيرتي ياس والسعديات، والتي من المخطط أن تصبح متنفساً رائعاً لمحبي المناظر الطبيعية الخلابة وسط التنوع البيولوجي لأشجار القرم.

ويتضمن المشروع مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطئي ومركز أعمال ومرافق رياضية ومدرسة ودار حضانة وعيادة متخصصة بالإضافة إلى مراكز مجتمعية، ومن المخطط أن يصل عدد سكان جزيرة الجبيل لأكثر من 10,000 ساكن عند اكتمال جميع مراحل المشروع.

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