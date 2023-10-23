وقعت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار وشركة سبيسز للاستثمار والتطوير العقاري مذكرة تفاهم مع مدرسة غوردنستون بتاريخ 21 سبتمبر من العام الحالي لإطلاق المدرسة في جزيرة الجبيل، أبوظبي.

تضمن الشراكة تقديم التجربة التعليمية الفريدة لمدرسة غوردنستون في منطقة الخليج، والتي تركز بشكل رئيسي على بناء الشخصية لدى الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة، إلى جانب تنمية وصقل مهاراتهم المختلفة.

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت كل من شركة جزيرة الجبيل للاستثمار وشركة سبيسز للاستثمار والتطوير العقاري عن توقيع مذكرة تفاهم مع مدرسة غوردنستون، تمنح المدرسة بموجبها كِلا الشركتين الحقوق الحصرية لاستخدام اسم "مدرسة غوردنستون" وعلاماتها التجارية ومناهجها الدراسية، إلى جانب حقوق تطوير المدرسة، والتي ستخضع جميعها للمعايير العالمية لمؤسسة غوردنستون، ما يعزز التجربة التعليمية في دول المنطقة.

وقع الاتفاقية كل من منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وفهد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة سبيسز للاستثمار والتطوير العقاري، وديفيد وايت، رئيس المحافظين في غوردنستون ورئيس مؤسسة غوردنستون الدولية المحدودة، وذلك في مقر مدرسة غوردنستون الرئيسي في اسكتلندا بتاريخ 21 سبتمبر من العام الحالي.

وحضر مراسم التوقيع كل من المهندس عبدالله سعيد الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وعلي ياسين، المدير المالي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وفراس أبو إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة سبيسز للاستثمار والتطوير العقاري، وليزا كير، مديرة مدرسة غوردنستون، وباميلا موير، الرئيس التنفيذي لغوردنستون الدولية، ورالف تابيرير، المدير الدولي لغوردنستون، وجون لونغدون، المدير الدولي لغوردنستون.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم افتتاح أول مدرسة غوردنستون بالمنطقة في جزيرة الجبيل في أبوظبي، والتي من المتوقع أن تبدأ باستقبال طلابها في سبتمبر 2026. وستقدم المدرسة تجربة تعليمية متوافقة مع تلك المُقدّمة في اسكتلندا، إذ ستركز على مبادئ القيادة ومواجهة التحديات وخدمة المجتمع، إضافة إلى توفير فرصة التفاعل مع ثقافة وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع الطلاب.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: "يسعدنا التعاون مع شركة سبيسز للاستثمار والتطوير العقاري ومدرسة غوردنستون، لإطلاق أولى مدارسها في جزيرة الجبيل، الأمر الذي يعد بمثابة دليلاً آخر على الارتقاء المتواصل الذي يشهده هذا التطوير المميز الذي تتكامل فيه الخدمات المجتمعية. ومع بدء استقبال الطلاب خلال السنوات القليلة القادمة، ستُحدث هذه المدرسة أثراً إيجابياً على مجتمع جزيرة الجبيل، وستصبح وجهة تعليمية رائدة على مستوى المنطقة، مما سيعزز من مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة مثالية للعيش والتعلّم".

سيتم تشغيل مدرسة غوردنستون في جزيرة الجبيل مباشرة تحت مسماها وعلامتها التجارية العالمية، مع توفير كافة الخصائص والمميزات التعليمية التي تشتهر بها المدرسة، في المنطقة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز المكانة الرائدة لأوظبي، ويرسخ مكانة جزيرة الجبيل كوجهة سكنية فاخرة بامتياز في قلب العاصمة. ويعد وجود مدرسة غوردنستون في جزيرة الجبيل دليلاً واضحاً على الرؤية المستقبلية التي تتمتع بها شركة جزيرة الجبيل للاستثمار والتزامها الراسخ بتقديم أسلوب حياة استثنائي ومتكامل وفق أعلى المعايير.

وبدوره، قال فهد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة سبيسز للاستثمار والتطوير العقاري: "يتماشى نهج غوردنستون التعليمي المتخصص، والذي يركز على تعليم الطلاب المهارات العملية المدعومة بالبناء الإيجابي لشخصيتهم، مع قيم وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى الحث على المثابرة والانضباط والاستقلالية. ويعد تعاوننا مع شركة جزيرة الجبيل للاستثمار وغوردنستون لإطلاق أولى مدارس غوردنستون في المنطقة، فرصة استثنائية لإرساء معايير جديدة لجودة التعليم. نحن متأهبون لإطلاق مدرسة غوردنستون في جزيرة الجبيل، ونتطلع إلى رؤية المخرجات التعليمية للمدرسة في أجيال المستقبل في الإمارات".

يُشار إلى أن مدرسة غوردنستون هي مؤسسة تعليمية مشتركة للطلاب الداخليين وغيرهم، تأسست في موراي - اسكتلندا، لتقدم خدماتها التعليمية المميزة للطلاب من عُمر 4 سنوات إلى 18 سنة، وتتبع منهاجي اللغة الإنجليزية (GCSE) و (A Level)، وتلتزم بتعليم كافة طلابها المرونة والثقة في مواجهة التحديات، وتركز على تعليم المهارات الشخصية لأكثر من 80 عاماً. وهي منشأ جائزة دوق إدنبرة المرموقة وواحدة من أفضل المدارس المستقلة في العالم.

ومن جانبه، قال ديفيد وايت، رئيس المحافظين في غوردنستون ورئيس مؤسسة غوردنستون الدولية المحدودة: "نفخر في غوردنستون بتقديم تعليم رائد عالمياً لطلابنا، ورؤيتنا كانت ولا زالت تتمحور حول الاستمرار بجعل نهجنا الفريد أكثر عالمية. يشكل هذا التعاون خطوة بالغة الأهمية نحو جعل التعليم الذي تقدمه مؤسسة غوردنستون متاحاً على نطاق أوسع للطلاب في المنطقة، ويسعدنا أن نوسع آفاق تعليمنا في أنحاء أخرى من العالم. ونأمل أن يكون افتتاح مدرسة غوردنستون في جزيرة الجبيل بداية مميزة للعديد من المشاريع المماثلة في المنطقة مستقبلاً".

وأضاف وايت: "يعد الدخل الناتج من عملياتنا التشغيلية عالمياً، مصدراً رئيسياً لتمويل برنامج المنح لدينا، والذي يتيح الكثير من الفرض لتغيير حياة العديد من الطلاب، بالإضافة إلى تطوير منشآتنا ومرافقنا بما يعود بالفائدة على طلابنا والمجتمع المحلي".

يمتد تطوير جزيرة الجبيل، الذي تتولى شركة ليد للتطوير العقاري إدراته، على مساحة 3,000 هكتار، ويتميز بموقعه الاستراتيجي وسط الجمال الطبيعي المذهل والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم. ويضم المشروع ست قرى سكنية راقية بين جزيرتي ياس والسعديات، ومن المتوقع أن يتحول إلى متنفس طبيعي لعشاق الحياة الصحية الراقية والمستدامة، وأن يشكل إضافة مميزة إلى المشهد العمراني في أبوظبي.

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حول جزيرة الجبيل:

يتضمن مشروع تطوير جزيرة الجبيل، البالغة قيمته 15 مليار درهم إماراتي، بناء مجموعة من القرى المتطورة التي تقع بين جزيرتي ياس والسعديات، والتي من المخطط أن تصبح متنفساً رائعاً لمحبي المناظر الطبيعية الخلابة وسط التنوع البيولوجي لأشجار القرم.

ويتضمن المشروع، الذي يمتد على مساحة 3,000 هكتار، مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطئي ومركز أعمال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة بالإضافة إلى نادٍ اجتماعي وعيادات متخصصة، ومن المخطط أن يصل عدد سكان جزيرة الجبيل لأكثر من 10,000 ساكن عند اكتمال جميع مراحل المشروع.

لمعرفة المزيد عن جزيرة الجبيل يمكنكم زيارة الرابط: https://www.jubailisland.ae/

حول مدرسة غوردنستون:

تعد غوردنستون مدرسة داخلية مستقلة غير ربحية تأسست في موراي - اسكتلندا في عام 1934 على يد الدكتور كورت هان، وذلك بهدف تطوير مهارات الطلاب وتعزيز شعورهم بالمواطنة العالمية وتجهيزهم للمساهمة في خدمة المجتمع. وكان الدكتور هان هو الأساس وراء حركة "Outward-Bound"، كما عمل أيضاً مع تلميذه السابق الأمير فيليب لتأسيس جائزة دوق إدنبرة.

ومنذ تأسيسها، كانت مدرسة غوردنستون على الدوام رائدة في تعليم وتطوير المهارات الشخصية، والذي يشمل إلى جانب المواد الأكاديمية كلاً من الأنشطة الخارجية والإبحار وخدمة المجتمع. كما تلقى ثلاثة أجيال من الأسرة الملكية البريطانية تعليمهم في المدرسة بما في ذلك الملك تشارلز الثالث.

ويتلقى ما يقرب من ثلث الطلاب في المدرسة الداخلية المختلطة مساعدة في الرسوم الدراسية لإكمال تعليمهم في المدرسة. وتم وصف المدرسة بأنها "متميزة" و"رائدة في القطاع" في أحدث تقييم لها، وتم التصويت لها كأفضل مدرسة داخلية في المملكة المتحدة في عام 2021.