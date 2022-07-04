· يضم المشروع السكني المميز 240 فيلا مطلة على الواجهة البحرية، بالإضافة إلى مجموعة الوجهات المميزة وأبرزها منتزه الواجهة البحرية والقناة المائية، ومن المخطط الإنتهاء من كامل أعمال التطوير المتعلقة في الربع الأول من عام 2025.

· يوفر المجتمع الجديد وجهتين رئيسيتين تضمان العديد من المرافق الخدمية والترفيهية التي تشمل مدرسة ذات معايير عالمية ومسجد ومركز تسوق ومطاعم ومركز مجتمعي.

أبوظبي: أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار عن تفاصيل مجتمعها الفاخر الجديد المطل على الواجهة البحرية للجزيرة، قرية عين المها، والذي يعد خطوة بارزة في رحلة تطوير مشروع جزيرة الجبيل نحو مجتمع سكني رائد يضمن لجميع مقيميه تجربة الحياة الراقية ضمن العاصمة أبوظبي.

ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على ثقة شركة جزيرة الجبيل للاستثمار بقطاع العقارات المزدهر في أبوظبي، خاصة مع الإقبال الكبير على تملك الوحدات السكنية في الجزيرة حيث تم بيع 90% منها حتى الآن، كما يعد خطوة هامة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة.

وحتى الآن، تم إنهاء حوالي 95% من أعمال البنية التحتية لجزيرة الجبيل، وبناء 40% من فلل المشروع. وتضم أعمال التطوير المقررة في قرية عين المها تحسين الشواطئ وتوسيع القنوات المائية الطبيعية، الأمر الذي يجعل القرية بمثابة جزيرة في وسط جزيرة الجبيل، حيث نصف الوحدات السكنية ستتميز بإطلالات أخّاذة على الواجهة البحرية .

تمتد قرية "عين المها" على مساحة تزيد عن 153 هكتار، وتقع في الطرف الجنوبي من مشروع الجزيرة وسط الطبيعة الخلابة وبجوار القناة المائية التي تنتهي بالواجهة البحرية. ويضم المجتمع السكني المميز 240 فيلا ذات إطلالة ساحرة على الواجهة البحرية الجنوبية للجزيرة والمحاطة بالمسطحات المائية، ومن المقرر الانتهاء من كامل أعمال تطوير القرية المميزة خلال الربع الأول من عام 2025.

تمتاز القرية بتصميمها الاستثنائي الذي يوفر للسكان تجربة سكنيّة لا مثيل لها من خلال المساحات الواسعة والمفتوحة وسط أحضان الطبيعة الرائعة، حيث تضم القرية عدداً من الحدائق ومناطق اللعب للأطفال. ويمكن أيضاً لجميع المقيمين والزوار تجربة العيش بأسلوب صحي من خلال الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تتيحها المناطق المخصصة في القرية التي تبلغ مساحتها 92 ألف متر مربع وتشمل مضمار للجري وعدد من الملاعب الرياضية.

تضم قرية عين المها وجهتين مجتمعيتين تقدمان مزيجاً مميزاً من المرافق الخدمية والترفيهية التي من شأنها أن توفر للمقيمين والزوار خيارات متنوعة من الخدمات الطبية والتعليمية، بالإضافة للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم. تتضمن الوجهة الأولى مركز تسوق بمساحة إجمالية 2,500 متر مربع إلى

جانب مدرسة ذات معايير عالمية، بينما تضم الوجهة الثانية الواقعة في قلب القرية مسجد ومركز اجتماعي.

تتميز الوجهة السكنية الجديدة باتصالها بباقي قرى الجزيرة وشارع الشيخ خليفة بن زايد، الأمر الذي يضمن سهولة التنقل اليومي للمقيمين الجدد في القرية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع الأفراد والعائلات لزيارة الرصيف البحري الرئيسي والاستمتاع بتجارب الكاياك المتاحة.

وفي هذا الخصوص، قال المهندس منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: "من أهم مزايا قرية عين المها تمتعها بهويتها الخاصة التي عمدنا إلى تصميمها بعناية كبيرة لتقديم تجربة عيش هادئة لقاطنيها. ومن المخطط أن يصبح منتزه المصب البحري والقنوات المائية من أبرز وجهات القرية، فيما يوفر الشاطئ المجاور للقرية واجهة بحرية طبيعية تمنح الأشخاص فرصة للاسترخاء تحت أشعة الشمس قبالة المناظر الآسرة للطبيعة المليئة بأشجار القرم".

"عبر الجمع بين المناظر الطبيعية الخلابة في الجزيرة وإدراك حاجات السكان المختلفة ومتطلبات حياتهم اليومية، نؤمن في إدارة شركة جزيرة الجبيل للاستثمار أن عين المها ستكون إضافة مميزة لمشروع الجزيرة الرائد، تضمن لجميع المقيمين العيش في منزل أحلامهم بنمط حياة مستدام كما نتطلع إلى البدء بأعمال التطوير والبناء خلال الأشهر القليلة المقبلة".

تبلغ ميزانية مشروع تطوير الجبيل، المملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار JIIC، 10 مليار درهم إماراتي، وتتولى تنفيذه وإدارته شركة "ليد-LEAD"، المطور الرائد في دولة الإمارات، ويضم مجموعة من القرى المتطورة في المنطقة الواقعة بين جزيرتي ياس والسعديات. ومن المتوقع أن يصبح مشروع الجزيرة الجبيل، الذي تزيد مساحته عن 4000 هكتار، إضافة مميزة إلى المشهد السكني في أبوظبي ومتنفساً رائعاً لعشاق الحياة الصحية الراقية في أحضان الطبيعة الساحرة لمحميات أشجار القرم والإطلالة الخلابة على مياه الخليج العربي.

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حول جزيرة الجبيل:

يتضمن مشروع تطوير جزيرة الجبيل، المملوك لشركة الجبيل للاستثمار، بناء مجموعة من القرى المتطورة التي تقع بين جزيرتي ياس والسعديات، والتي من المخطط أن تصبح متنفساً رائعاً لمحبي المناظر الطبيعية الخلابة وسط التنوع البيولوجي لأشجار القرم.

يتضمن المشروع مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطئي ومركز أعمال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة بالإضافة إلى نادٍ اجتماعي وعيادات متخصصة.

لمعرفة المزيد عن جزيرة الجبيل يمكن زيارة الرابط: https://www.jubailisland.ae/

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حول شركة ليد للتطوير:

تختص شركة ليد للتطوير، شركة التطوير العقاري الرائدة بتقديم الخبرات اللازمة في أعمال البناء وتطوير العقارات والبنية التحتية للمستثمرين وأصحاب الرؤى بدءاً من المشاريع متعددة الاستخدامات إلى مشاريع الإسكان والفنادق والشقق السكنية وأبراج المكاتب.

تقدم ليد للتطوير رؤى استثنائية عبر مجالات متنوعة تضم مستقبل المشاريع، والنمذجة المالية، وتخطيط الاستدامة، والتصميم، والبناء، وإدارة المشاريع، والتسويق.

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