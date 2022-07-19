أبوظبي: أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار عن انطلاق أعمال بناء وحدات التاون هاوس في مجتمعها السكني سوق الجبيل خلال حفل وضع حجر الأساس الذي أُقيم في جزيرة الجبيل.

وتعتمد وحدات التاون هاوس، البالغ عددها 150 وحدة، أعلى معايير الجودة، وتتميز بتصاميمها الأنيقة ومساحاتها الداخلية الرحبة بما يقدم تجربة إقامة غير مسبوقة لجميع المستأجرين والملاك. كما تتوفر الوحدات الجديدة بخيارات سكنية متنوعة بغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، ومن المقرر الإنتهاء من كامل أعمال البناء بحلول شهر مارس من عام 2024.

تسهل منازل التاون هاوس الفاخرة الحياة اليومية لجميع المقيمين من خلال موقعها القريب من نوادي اللياقة البدنية والمحلات التجارية والمدارس والمراكز الترفيهية، وسيتم تجهيزها داخلياً بكافة وسائل الراحة كمواقف السيارات الخاصة والحمامات الداخلية في كل غرفة.

وتتولى شركة مجموعة هندسة البناء الصينية، التي تعد واحدة من أكبر مجموعات الإنشاء في المنطقة، بموجب العقد الموقع مؤخراً مع شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، والبالغ قيمته 220 مليون درهم إماراتي، مسؤولية الإشراف على بناء وحدات التاون هاوس وتنفيذ مجموعة من أعمال البنية التحتية بما في ذلك الأساسات، والبنية العلوية، وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية، والتشطيبات والواجهات والمناظر الطبيعية.

وبهذه المناسبة، قال ديفيد إيفانز، المدير التنفيذي للتطوير لدى شركة ليد للتطوير: " يعد احتفالنا اليوم بوضع حجر الأساس لـ150 وحدة تاون هاوس فاخرة محطة هامة في رحلتنا نحو إكمال مجتمع سوق الجبيل المميز. وبصفتنا مسؤولون عن تطوير واحد من أبرز المشاريع السكنية الرائدة في العاصمة أبوظبي فإننا نعي أهمية تسليم كافة المشاريع القائمة في الجزيرة في وقتها المحدد، ونؤكد على ذلك اليوم من خلال انطلاق أعمال البناء للوحدات الجديدة التي سيتم تسليمها في غضون 22 شهراً".

"مع هذا الإعلان، نجدد التزامنا لجميع عملائنا من الملاك والمستثمرين الذين وضعوا كامل ثقتهم في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، بتطوير سوق الجبيل ليكون وجهة سكنية فريدة في جزيرة الجبيل، تتميز بحيويتها وجمالها ومرافقها الرائدة".

تبلغ ميزانية مشروع جزيرة الجبيل 10 مليار درهم إماراتي، وهو مشروع مملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وتتولى شركة "ليد – LEAD" مسؤولية تنفيذه وإداراته، ويشمل ست قرى سكنية تتميز بتصميمها الفريد والمبتكر وتقع بين جزيرتي ياس والسعديات.

يقع المشروع المميز وسط الجمال الطبيعي الأخاذ والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم، ويوفر لجميع المقيمين فيه مختلف وسائل الراحة والرفاهية، حيث من المخطط أن يشكل إضافة مميزة للمشهد السكني في إمارة أبوظبي لجميع عشاق الحياة الصحية الراقية والمستدامة.

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حول جزيرة الجبيل:

يتضمن مشروع تطوير جزيرة الجبيل، المملوك لشركة الجبيل للاستثمار، بناء مجموعة من القرى المتطورة التي تقع بين جزيرتي ياس والسعديات، والتي من المخطط أن تصبح متنفساً رائعاً لمحبي المناظر الطبيعية الخلابة وسط التنوع البيولوجي لأشجار القرم.

يتضمن المشروع مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطئي ومركز أعمال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة بالإضافة إلى نادٍ اجتماعي وعيادات متخصصة.

لمعرفة المزيد عن جزيرة الجبيل يمكن زيارة الرابط: https://www.jubailisland.ae/

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حول شركة ليد للتطوير:

تختص شركة ليد للتطوير، شركة التطوير العقاري الرائدة بتقديم الخبرات اللازمة في أعمال البناء وتطوير العقارات والبنية التحتية للمستثمرين وأصحاب الرؤى بدءاً من المشاريع متعددة الاستخدامات إلى مشاريع الإسكان والفنادق والشقق السكنية وأبراج المكاتب.

تقدم ليد للتطوير رؤى استثنائية عبر مجالات متنوعة تضم مستقبل المشاريع، والنمذجة المالية، وتخطيط الاستدامة، والتصميم، والبناء، وإدارة المشاريع، والتسويق.

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