الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت جرين باجز السعودية، الشركة الرائدة في تصنيع المنتجات والمواد المستدامة، ومقرها مدينة جدة، عن افتتاح مكتبها الجديد في الرياض. وتأتي هذه الخطوة التوسعية في إطار التزام الشركة بتقديم منتجات صديقة للبيئة تماشياً مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء الهادفة إلى تعزيز الاستدامة والمحافظة على البيئة في ربوع المملكة.

ومن المقرر أن يشكّل مكتب الرياض مركزاً رئيسياً لعمليات الشركة ليمكّنها من تلبية الطلب المتزايد على المنتجات المستدامة وتوفير خدمات استثنائية لعملائها في جميع أنحاء المملكة. وبفضل موقعه المثالي في قلب الرياض، سيتعاون المكتب عن كثب مع الشركات والمنظمات والأفراد لتسهيل الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات التي تدعم تقليل استهلاك المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.

يُذكر أن شركة جرين باجز السعودية قد افتتحت مؤخراً منشأة إنتاج متطورة لتصنيع الحقائب الصديقة للبيئة ومجموعة واسعة من المنتجات المستدامة تشمل الأزياء والأجهزة الإلكترونية الصديقة للبيئة والأدوات المكتبية وأدوات الشرب القابلة لإعادة الاستخدام، في خطوة تعكس التزام الشركة بتقديم بدائل مسؤولة بيئياً للشركات الراغبة في تقليل بصمتها الكربونية.

بهذه المناسبة، قال شاكر حسين، الرئيس التنفيذي لشركة جرين باجز السعودية: "يمثّل افتتاح مكتبنا الجديد في الرياض ومنشأة الإنتاج المتطورة خطوات مهمة في مسيرة جرين باجز السعودية. نحن متحمسون لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات المستدامة التي تلبي احتياجات الشركات الحديثة وتساعدها في تحقيق أهدافها البيئية. إنّ كل منتج جديد تطرحه الشركة يجعلنا أكثر قرباً من تحقيق مستقبل مستدام، كما يمكّن الشركات من إظهار التزامها تجاه البيئة باستخدام المواد المستدامة".

يأتي افتتاح المكتب الجديد تماشياً مع مبادرة السعودية الخضراء الهادفة إلى دفع المملكة نحو مستقبل مستدام من خلال مبادرات تشمل خفض انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية. وتلتزم شركة جرين باجز السعودية بدعم هذه الرؤية من خلال توفير بدائل عملية وصديقة للبيئة تمكّن المنظمات والأفراد من تبني أسلوب حياة مستدام. علاوة على ذلك، تسهم الشركة أيضاً في خلق فرص عمل محلية وتعزيز التنمية الاقتصادية عبر التركيز على المنتجات محلية الصنع وعالية الجودة.

تقدم شركة جرين باجز السعودية مجموعة واسعة من المنتجات المستدامة التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات، ما يتيح للشركات والمؤسسات اتخاذ خيارات مسؤولة ومؤثرة تحقق أهدافها البيئية. وتأمل الشركة من خلال هذه الخطوة التوسعية في الرياض في إبرام شراكات مثمرة مع الشركات المحلية والأفراد لتعزيز الاستدامة وبناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة في المملكة العربية السعودية.

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