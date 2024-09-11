جريفولز ايجيبت تتصدر جهود تحقيق الهدف الوطني للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما وتعمل على إنشاء منصة متكاملة لمشتقات البلازما اورنچ بيزنس توظف خبراتها المحلية ومركز خدماتها لتوفير خدمات الموقع المشترك، مستفيدة من علاقاتها مع مركز بيانات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

أعلنت اورنچ بيزنس عن استكمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير مركز البيانات الجديد وبنية الاتصالات التحتية لصالح شركة "جريفولز ايجيبت لمشتقات البلازما" بنجاح، وذلك لمنشأة التصنيع الخاصة بجريفولز ايجيبت في المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتنص الشراكة بين اورنچ بيزنس وجريفولز ايجيبت على تقديم خدمات الموقع المشترك عبر مركز البيانات التجارية وبيانات الاتصالات التابع لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، بالإضافة إلى خدمات الاتصالات ودعم مشتريات المعدات والخدمات المتخصصة، وذلك خلال فترة تطوير المشروع وفترة العمليات المقبلة.

"جريفولز ايجيبت " هي شركة مساهمة مصرية بين الحكومة المصرية من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (NSPO) وشركة الرعاية الصحية العالمية جريفولز. ومن خلال مشروع مشتقات البلازما، تهدف جريفولز ايجيبت إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية في مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من بلازما الدم، وكذلك استدامة توفير مشتقات البلازما المستخدمة في علاج العديد من الأمراض والتي قد يكون البعض منها مهدداً للحياة.

وتقدم اورنچ بيزنس الدعم لشركة جريفولز ايجيبت فيما يتعلق بأهم مراحل تأسيس المشروع، وذلك بفضل خبرتها العالمية وتواجدها لأكثر من 25 عامًا في مصر، بالإضافة إلى خبراتها الفنية في مجال تكامل الأنظمة، مما يمنح اورنچ بيزنس اطلاعًا وفهمًا شاملًا للمتطلبات التنظيمية والقانونية الضرورية لنجاح المشروع.

حيث يتمتع مركز البيانات الخاص بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ببنية تحتية متطورة ويتميز بأحدث التقنيات والمواصفات الفنية التي تجعله قادراً على تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات المختلفة من توفير مساحات مخصصة لاستضافة الأجهزة والخوادم (Collocation) ، وخدمات الاستضافة السحابية (Hosting) ، وحاصل على شهادات الاعتماد الخاصة بالتصميم والإنشاء والتشغيل.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف سيمونز، الرئيس التنفيذي للمشاريع الدولية في اورنچ بيزنس: "نحن سعداء بمشاركة خبراتنا لدعم هذا المشروع الوطني الحيوي في مصر، وبمساهمتنا في تنفيذ وإطلاق العمليات. ونأمل أن يكون هذا المشروع الطموح الذي تديره "جريفولز ايجيبت لمشتقات البلازما" نموذجًا يحتذى به يعكس أهمية دور المؤسسات الخاصة والحكومية في إحداث تغييرات ملموسة وهامة في الدولة. لقد ساهمت المهارات الفنية والكفاءات المميزة والخبرة العالمية التي تتمتع بها اورنچ بيزنس في مساعدة "جريفولز ايجيبت" على تطبيق نموذج أعمالها العالمي بنجاح في مصر. ومن جهة أخرى فإن هذا المشروع يعكس قدرة اورنچ بيزنس على تقديم الدعم لعملائنا ومساعدتهم على تحقيق أثر إيجابي في المجتمع".

ومن جانبه صرح د. أحمد سراج، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والمشروعات في جريفولز ايجيبت قائلاً : "سعداء بالإعلان عن هذا التعاون الناجح مع اورنچ بيزنس خاصةً أنه يأتي متماشياً مع استراتيجية جريفولز ايجيبت التي تضع على رأس أولوياتها ضرورة استخدام أحدث التقنيات، وهو ما يعزز من دورها الفعال في ترسيخ الأثر الإيجابي للمشروع القومي لمشتقات البلازما ليس على القطاع الطبي وتحسين جودة حياة المرضى في مصر فحسب، وإنما على الاقتصاد بشكل عام".

وأكد د. سراج: "ستقوم جريفولز ايجيبت من خلال شبكة الاتصال واسعة النطاق(WAN) بربط المرافق الحيوية، بما في ذلك المعمل المركزي ومركز بيانات الموقع المشترك و مركز البلازما اللوجيستي، بالإضافة إلى 20 مركزًا للتبرع بالبلازما ومنشأة تصنيع متطورة، حيث ستضمن هذه البنية التحتية كفاءة العمليات وتوفير الأدوية المشتقة من البلازما للمرضى في مصر في أسرع وقت ممكن ".

ومن جانبه أعرب المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD عن سعادته بهذا التعاون والتطوير الدائم للبنيه التحتية للاتصالات ونظم المعلومات للخدمات الطبية والتي ستستفاد منها المراكز الطبية على مستوى الجمهورية مثال المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية ، و بقيام العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بأنشاء أحد أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط، الذي يخدم كافة عملاء العاصمة الإدارية الجديدة ضمن إستراتيجية مصر الرقمية.

حول اورنچ بيزنس

اورنچ بيزنس، فرع مجموعة اورنچ المتخصص في تقديم الخدمات للشركات، هي شركة رائدة في مجال الشبكات والتكامل الرقمي، تقدم الدعم لعملائها بما يتيح لهم تحقيق أثر إيجابي وتطوير مشاريع رقمية. تمتاز الشركة بكونها تجمع بين إمكانيات الجيل التالي للربط والحوسبة السحابية وخبرات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى المنصات والشراكات التي توفر الأساس الذي تحتاجه الشركات حول العالم. يعمل لدى الشركة 30,000 موظف في 65 دولة، مما يتيح لعملائها إمكانية تحقيق التحول في أعمالهم عن طريق تصميم وتنفيذ بنية رقمية آمنة متكاملة، مع حرصها على التركيز على الموظفين والعملاء والخبرات التشغيلية. ويعتمد أكثر من 30,000 عميل من الشركات في مختلف أنحاء العالم على اورنچ بيزنس.

اورنچ هي إحدى أبرز مشغلي الاتصالات حول العالم، حيث حققت إيراداتها 39.7 مليار يورو في عام 2023 بينما تضم قائمة عملائها 285 مليون عميل في أنحاء العالم بتاريخ 30 يونيو 2024. تتواجد الشركة في 26 دولة (بما في ذلك الدول التي لا تندرج نتائج فروع اورنچ المحلية المتواجدة فيها ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة). في فبراير 2023، قدّمت " اورنچ " خطتها الاستراتيجية الجديدة تحت مسمى " Lead the Future"، والتي توظف امتياز المجموعة في قطاع الشبكات لترسيخ ريادتها في مجال جودة الخدمات.

اورنچ وجميع أسماء منتجات وخدمات اورنچ الواردة في هذه المادة هي علامات تجارية مسجلة لـ اورنچ أو " اورنچ براند سيرفيسز ليمتد".

حول جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما

جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما (GEPD) هي مشروع شراكة استراتيجية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمصر (NSPO) وجريفولز العالمية.. وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية دمج الخبرات والتقنيات والموارد بهدف تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر، وذلك من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية المشتقة من البلازما، بالإضافة إلى تعزيز جهود التوسع العالمي لشركة جريفولز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

-انتهى-

#بياناتشركات