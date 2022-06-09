دبي، الامارات العربية المتحدة: أطلقت "جروهي" GROHE، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم حلول متكاملة للمطابخ والحمامات وحلول المياه والاستدامة، مركز توزيع إقليمي جديد لها في مدينة دبي اللوجيستية، يستهدف تسريع تسليم المنتجات لمتعامليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأمين مخزونات كافية من المنتجات الجديدة عند طرحها.

وبافتتاح المركز الجديد، أصبحت "جروهي" إحدى الشركات القليلة في المنطقة التي تملك مركز توزيع محلي خاصاً بها. وسيشكل المركز حلقة وصل بين أسواق الإنتاج الأوروبية والآسيوية بفضل الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي الذي يتوسط الشرق والغرب، وهذا بدوره يتيح لمنتجات "جروهي" من التدفق مباشرة من آسيا إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي سيسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.

جاء ذلك على هامش فعالية إعلامية حصرية لإطلاق المركز الإقليمي الجديد، حضرها صحفيون ومبدعو محتوى، في منتجع فورسيزونز دبي على شاطئ الجميرا، تناولت موضوع المياه والاستدامة، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي شركة "جروهي".

تتولى شركة "Kuehne+Nagel"، الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية، تشغيل المركز الجديد، الذي سيتم تزويده بالطاقة النظيفة من خلال الألواح الشمسية الكهروضوئية. ومع افتتاح المركز الجديد، والذي جاء خلال حفل ترأسها جوناس برينوالد، قائد، شركة ليكسيل في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصلت عدد مرافق التوزيع في "جروهي" إلى 3 مرافق في كل من مصر وتركيا ودبي.

وحول افتتاح مركز التوزيع الجديد قالت رينو ميسرا، رئيسة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ليكسل "LIXIL" في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشركة المالكة لعلامة "جروهي": "يسعدني أن أرى مركز التوزيع الإقليمي الجديد في دبي قيد التشغيل الآن، وهو شهادة على التزامنا بمستقبل مستدام للجميع".

وأضافت: "بصفتنا إحدى أكثر العلامات التجارية استدامة في صناعة الأدوات الصحية، فإننا ندرك مسؤوليتنا ودورنا المهم في المبادرات الإيجابية والتي تسهم في الحد من التغييرات المناخية، وهذا ما نعمد إلى تحقيقه من خلال عملياتنا التجارية ومنتجاتنا وخدماتنا، وسيساعدنا المركز الجديد في دبي على تحقيق أهداف الاستدامة، ودعم الأجندة الخضراء في المنطقة".

في حين علق لي أونس، المدير الإقليمي لشركة Kuehne + Nagel قائلاً: نحن ملتزمون في شركة Kuehne + Nagel بتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، وتبني الطاقة المتجددة وتوفير الحلول اللوجستية المستدامة لشركائنا وعملائنا. مركز التوزيع الإقليمي الجديد لـ "جروهي" هو خير دليل على مدى التزامنا بالاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية في كل أعمالنا وتطلعاتنا لدعم شركائنا لتحقيق طموحاتهم في توسيع أعمالهم."

تعد التكنولوجيا والابتكار والتصميم والاستدامة هي أساس علامة "جروهي". وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع مصانع "ليكسل" الثمانية، بالإضافة إلى المراكز اللوجستية الألمانية خالية من ثاني أكسيد الكربون. وتماشياً مع "مبادرة تقليل البلاستيك"، عمدت "جروهي" إلى الاستغناء عن جميع المواد البلاستيكية غير الضرورية في عبوات المنتجات، وهي مبادرة ساهمت في الحد من استخدام 37 مليون قطعة بلاستيكية سنوياً.

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لمحة عن شركة GROHE:

تُعتبر GROHE الشركة الرائدة عالمياً في توريد التجهيزات الصحية (للمطابخ والحمامات) ولديها أكثر من 7000 موظف في 150 بلداً- 2600 منهم في ألمانيا. ومنذ العام 2014 كانت GROHE جزءاً من مجموعة العلامات التجارية القوية للشركة المصنعة اليابانية لمنتجات المياه والإسكان الرائدة LIXIL . وفي إطار سعيها لتحقيق شعار "Pure Freude an Wasser"، فإن كل منتج من منتجات GROHE يعتمد على قيّم العلامة التجارية في مجال التكنولوجيا، والجودة والتصميم والاستدامة. وتؤكد المحطات البارزة للشركة مثل GROHE Eurosmart أو سلسلة أجهزة تنظيم الحرارة من GROHE، بالإضافة إلى الابتكارات الرائدة مثل نظام المياه GROHE Blue على الخبرة العميقة للعلامة التجارية. وفي إطار تركيزها على احتياجات العملاء قدمت GROHE حلول منتجات ذكية تساهم في تحسين الحياة ومستدامة وذات قيمة مضافة ذات صلة – وتحمل منتجاتها شارة الجودة "صنع في ألمانيا": ويأتي البحث والتطوير والتصميم كعملية متكاملة راسخة في ألمانيا. وتلتزم GROHE بمسؤوليتها الإجتماعية وتتعامل مع هذا الأمر بجدية تامة، وتركز على سلسلة القيمة الموفّرة للموارد. ومنذ نيسان 2020، تقوم العلامة التجارية للتجهيزات الصحية بإنتاجٍ محايد فيما يتصل بثاني أكسيد الكربون*. كما حددت GROHE لنفسها هدف استخدام منتجات التغليف الخالية من البلاستيك بحلول عام 2021.

على مدى السنوات العشر الماضية، تم ترسيخ نجاح GROHE بفوزها بأكثر من 490 جائزة في التصميم والابتكار فضلاً عن عدة تصنيفات كإحدى "الشركات الكبرى الأكثر استدامة في ألمانيا". فلقد كانت GROHE الشركة الأولى في مجالها التي فازت بجائزة المسؤولية الإجتماعية للشركات من الحكومة الإتحادية الألمانية وجائزة الاستدامة الألمانية 2021 في مجالات "المصادر" و "التصميم". تقود GROHE أيضًا التحول المستدام كجزء من حملة "50 رائدًا في الاستدامة والمناخ" حول الاستدامة والمناخ.

*يشمل ذلك مشاريع تعويض ثاني أكسيد الكربون، المزيد عبر green.grohe.com

لمحة حول شركةLIXIL :

يذكر أن LIXIL (TSE Code 5938) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الإسكان ومواد البناء، فهي تقوم بتصنيع منتجات المياه والإسكان الرائدة التي تحل تحديات الحياة الحقيقية، مما يجعل أفضل المنازل حقيقة واقعة للجميع في كل مكان. بالاعتماد على التراث الياباني، تبتكر تكنولوجيا رائدة على مستوى العالم لصنع منتجات عالية الجودة تحول المنازل للأفضل. لكن اختلاف LIXIL هو كيف تقوم بذلك؛ من خلال تصميم هادف وروح ريادة الأعمال وتفاني في تحسين إمكانية الوصول للجميع ونمو الأعمال المسؤولة. يأتي النهج من خلال العلامات التجارية الرائدة في الصناعة، وهي LIXIL®، وINAX®، وGROHE®، وAmerican Standard، وTostem®-. حوالي 55000 زميل يعملون في أكثر من 150 دولة، فخورون بتصنيع منتجات تمس حياة أكثر من مليار شخص كل يوم. www.lixil.com

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گیتا قائم مقامي

رئيسة الاتصال المؤسسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة ليكسيل “LIXIL” - أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا EMENA

Gita.ghaemmagham@grohe.com

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