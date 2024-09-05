ستسلط منشأة التصنيع الضوء على المنتجات المصنعة في المملكة والمعززة بالتكنولوجيا الألمانية.

الدمام، المملكة العربية السعودية: نظمت جروهيGROHE العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ والتابعة لليكسل اليوم جولة إعلامية حصرية تزامناً مع افتتاح أول منشأة عالمية لتصنيع منتجات جروهي في المملكة العربية السعودية في الدمام والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة الزامل للصناعات البلاستيكية.

وتتماشى خطط التوسع الإقليمي لشركة ليكسل لعلامة جروهيGROHE بشكل كبير مع رؤية السعودية 2030، والتي تعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال انشاء مختلف الاستثمارات في مجال البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع وغيرها من القطاعات. كما تعزز منشأة التصنيع الجديدة الفخر الوطني بالمنتجات المحلية من خلال انتاج سيفونات مخفية تغطي مساحة تقدر ب 26,000 متر مربع بمساعدة أكثر من 200 موظف، والتي تم اصدار أول شحنة منها. وأتيحت للصحفيين خلال الجولة الاعلامية الخاصة الفرصة لمقابلة الأيادي الموهوبة خلف هذا التعاون والتعرف أكثر على عملية التصنيع ومعايير الجودة الألمانية الموجودة في المنتج والتكنولوجيا المتقدمة المستخدمة.

وصرح فوزي درنيقة، المدير التنفيذي لشركة ليكسل في المملكة العربية السعودية – لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا والهند IMEA في ليكسل LIXIL:" فخورون بهذا الانجاز المميز حيث تعتبر جروهي GROHE الآن أول علامة تجارية في مجال الأدوات الصحية تطلق منشأة تصنيع في المملكة العربية السعودية .يدمج هذا الصرح المميز والذي يتم ادارته من قبل مواهب سعودية التكنولوجيا الألمانية المتقدمة مع الخبرة المحلية، كما سيعمل على تعزيز كفاءة الخدمات ونمو الاقتصاد في المملكة وسيوفر العديد من فرص العمل الجديدة".

كما أضاف بدر السليم، المدير العام لشركة الزامل للصناعات البلاستيكية: "يسرنا أن نتعاون مع جروهي في إنشاء أول منشأة تصنيع للعلامة التجارية في المملكة العربية السعودية حيث يتماشى هذا المشروع مع التزامنا بدعم رؤية السعودية 2030 وتعزيز المواهب المحلية ممكنين بذلك الجيل السعودي الجديد من بناء مجتمعه بأفضل صورة ممكنة. نرى بأن إدخال التكنولوجيا الألمانية المتقدمة في منتجاتنا السعودية لن يرفع فقط من مستوى صناعة الأدوات الصحية، بل سيعزز بشكل كبير من تجربة العملاء في المنطقة".

ستتبع منشأة التصنيع نفس المعايير والعمليات العالمية التي تضمن أعلى مستويات الجودة والأداء لمنتجات علامة جروهي GROHE والتي تعتبر جزءًا مهماً من مجموعة العلامات التجارية القوية لشركة ليكسل الرائدة في تصنيع منتجات المياه والإسكان. ستعمل المنشأة على التعزيز من رضا العملاء ودعم النمو والتطور في المملكة.

لمحة عن ليكسل LIXIL:

يذكر أن ليكسل LIXIL (TSE Code 5938) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع حلول المياه ومواد البناء، فهي تقوم بتصنيع منتجات وفق المعايير العالمية التي تحل تحديات الحياة الحقيقية، مما يجعل المنازل المتكاملة حقيقة واقعية للجميع في كل مكان. بالاعتماد على الإرث الياباني، تبتكر ليكسل تكنولوجيا رائدة على مستوى العالم لصنع منتجات عالية الجودة تسهم في تحسين نمط الحياة للمستقبل. و تتميز ليكسل LIXIL بأسلوب العمل؛ من خلال تصميم هادف وروح ريادة الأعمال والتفاني في تحسين إمكانية الوصول للجميع ونمو الأعمال المسؤولة. يأتي النهج من خلال العلامات التجارية الرائدة في الصناعة، وهي ليكسل LIXIL®، وINAX®، وGROHE®، وAmerican Standard، وTostem®-. حوالي 53,000 موظف يعملون في أكثر من 150 دولة، فخورون بتصنيع منتجات تمس حياة أكثر من مليار شخص كل يوم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.lixil.com/

لمحة عن علامة جروهيGROHE :

تُعتبر جروهي GROHE العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ. ومنذ العام 2014، انضمت علامة جروهي GROHE لمجموعة من العلامات التجارية التابعة لشركة ليكسل LIXIL، الشركة المصنعة اليابانية لمنتجات مواد البناء و الأدوات الصحية. تسعى علامة جروهي GROHE في إطار شعارها "Pure Freude an Wasser"إلى أن يجسد كل منتج لها قيّم العلامة التجارية، وهي الجودة و التكنولوجيا والتصميم والاستدامة. وتوفر العلامة التجارية حلول منتجات ذكية تُساهم في تحسين نوعية الحياة، و بما يشكل قيمة مضافة للمستهلك. وتشمل مجموعة منتجاتها المتخصصة جروهي كويكفكس GROHE QuickFix، وجروهي بروفيشنال GROHE Professional، وعلامتها التجارية الفرعية المتميزة جروهي سبا GROHE SPA. تلبي جميع هذه المنتجات احتياجات شركاء علامة جروهي GROHE التجاريين المحترفين ومجموعاتهم المستهدفة المختلفة. تُساهم العلامة التجارية في استراتيجية المسؤولية المجتمعية الخاصة بشركة ليكسل LIXIL من خلال ترشيد الموارد بسلاسل الإنتاج، بدءًا من الإنتاج المحايد لثاني أكسيد الكربون*، وإزالة البلاستك الزائد في تغليف المنتجات، إلى المنتجات التكنولوجية الموفرة للطاقة والمياه مثل نظام دش GROHE Everstream لإعادة تدوير المياه. وبفضل منصة GROHE X، تقدم العلامة التجارية مزيدًا من الابتكارات للصناعة. سواء عبر المنصة الرقمية، أو من خلال مركز تجربة العملاء والتواصل GROHE X في HEMER ألمانيا أو عبر شاحنات GROHE X المتنقلة، التي توفر تجربة متكاملة للعلامة التجارية وتصل مباشرة الي العملاء. تعمل العلامة التجارية على توحيد الهدف وتعزيز التواصل للمساهمة في تحقيق هدف شركة ليكسل LIXIL في " جعل المنازل الأفضل حقيقة واقعية للجميع، في كل مكان ".

*يشمل ذلك مشاريع تعويض ثاني أكسيد الكربون، المزيد عبر grohe-x.com/sustainability

لمحة عن شركة الزامل للصناعات البلاستيكية:

منذ عام ١٩٨٠، برزت شركة الزامل للصناعات البلاستيكية كواحدة من الرواد في مجال تحويل البلاستيك، باعتبارها قطاعًا رئيسيًا ضمن مجموعة الزامل. باستنادها إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى قيادة الابتكار في الصناعة، حرصت الشركة على مواكبة أحدث التقنيات والاستثمار في الشراكات الدولية، مما مكّنها من تحقيق مكانتها كرائدة في السوق.

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