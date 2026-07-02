دبي، الإمارات العربية المتحدة – كشفت «جروفي للتطوير العقاري»، الحائزة على جوائز في قطاع التطوير العقاري في دبي، بالتعاون مع «يو سكوير لوكس العقارية»، عن الشقة النموذجية لمشروع «رامادا ريزيدنسز باي ويندام» في جزر دبي.

وتقع الشقة النموذجية في مركز مبيعات «جروفي للتطوير العقاري» بمنطقة قرية جميرا الدائرية (JVC)، لتقدم لمحة واقعية عن مشروع «رامادا ريزيدنسز باي ويندام»، وتتيح للمستثمرين والوسطاء العقاريين والراغبين في الشراء فرصة الاطلاع على التصميم الداخلي، وتوزيع المساحات، وأسلوب الحياة الذي يقدمه المشروع قبل إنجازه. وقد صُممت الشقة لتحاكي المواصفات النهائية المعتمدة عند التسليم، وتبرز تفاصيل التصميم الداخلي والأثاث الذي يحمل علامة «رامادا»، إلى جانب المفهوم التصميمي، المستوحى من معايير الضيافة، الذي يمنح المشروع هويته المميزة.

ويندرج «رامادا ريزيدنسز باي ويندام» في جزر دبي ضمن فئة متنامية من المساكن ذات العلامات التجارية التي تجعل هذا النوع من المشاريع متاحًا لشريحة أوسع من المشترين، مع الحفاظ على معايير الضيافة العالمية.

وقال أبيشيك جالان، الرئيس التنفيذي لشركة «جروفي للتطوير العقاري»: "يجسد الكشف عن الشقة النموذجية رؤيتنا لمشروع "رامادا ريزيدنسز باي ويندام" على أرض الواقع، ويمنح الراغبين في الشراء فرصة الاطلاع عن قرب على جودة المشروع وتصميمه وأسلوب الحياة المستوحى من معايير الضيافة الذي يميزه. ويأتي هذا المشروع ثمرةً لشراكات استراتيجية راسخة، ويعكس نهج "جروفي" في تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأمد لعملائها، فنحن نسعى من خلاله إلى إتاحة المساكن ذات العلامات التجارية الراقية لشريحة أوسع من المشترين، عبر الجمع بين معايير الضيافة العالمية ووحدات سكنية صُممت بعناية لتوفير قيمة تدوم على المدى الطويل. كما يعزز الاعتماد الذي حصل عليه المشروع للتأجير قصير الأمد جاذبيته الاستثمارية، إذ يمنح الملّاك مرونة أكبر في إدارة وحداتهم والاستفادة منها، إلى جانب ما توفره علامة ضيافة عالمية مرموقة من موثوقية ومعايير خدمة رفيعة.»

يجمع «رامادا ريزيدنسز باي ويندام» في جزر دبي بين خبرة «جروفي للتطوير العقاري» في تطوير المشاريع السكنية داخل الدولة، والمعايير العالمية التي تعتمدها «فنادق ومنتجعات ويندام» في الضيافة والتشغيل، وذلك بالشراكة مع «يو سكوير لوكس العقارية». ويوفر المشروع للسكان خدمات متكاملة بمعايير فندقية، إلى جانب أكثر من 20 مرفقًا ترفيهيًا، تشمل صالة رياضية مائية، ومحاكي غولف، ومسرحًا مفتوحًا، ومسبح إنفينيتي يمكن التحكم بدرجة حرارته. كما يُعد من المشاريع القليلة في جزر دبي التي تتيح التأجير قصير الأمد، بما يمنح الملّاك مرونة أكبر وفرصًا إضافية لتحقيق عوائد من وحداتهم.

يقع المشروع في المنطقة الثقافية ضمن جزر دبي، التي طُوِّرت وفق رؤية عمرانية متكاملة تنسجم مع خطة دبي الحضرية 2040، وتوفر مزيجًا من أسلوب الحياة على الواجهة البحرية، والمساحات الخضراء، وسهولة الوصول إلى مختلف أنحاء المدينة، بما يعزز مكانتها كوجهة سكنية واستثمارية على المدى الطويل.

ويضم «رامادا ريزيدنسز باي ويندام» في جزر دبي مجموعة من الشقق السكنية المؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات بنتهاوس من أربع غرف نوم. وبفضل خدمات الضيافة التي تحمل علامة عالمية، والمرافق المستوحاة من أجواء المنتجعات، وإمكانية التأجير قصير الأمد، يجمع المشروع بين المقومات السكنية والاستثمارية، بما يجعله خيارًا مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد إيجارية مجزية، وللراغبين في العيش ضمن وجهة سكنية على الواجهة البحرية توفر أسلوب حياة متكاملًا.

نبذة عن «جروفي للتطوير العقاري»:

تأسست «جروفي للتطوير العقاري» في الهند عام 1985، حيث بدأت نشاطها بتطوير المشاريع السكنية والتجارية في دلهي ومنطقة العاصمة الوطنية، ونجحت منذ ذلك الحين في إنجاز أكثر من 100 مشروع. وفي عام 2015، وسعت الشركة عملياتها إلى دولة الإمارات لتطوير مشاريع سكنية ضمن الفئات المتوسطة والفاخرة والراقية. وتعتمد «جروفي» على خبرتها في تخطيط المساحات لتقديم مشاريع تجمع بين تقنيات المنزل الذكي والمرافق عالية الجودة. كما أنجزت الشركة مشاريع «ألكوف» و«آريا» و«أورا» في منطقة قرية جميرا الدائرية بدبي، إلى جانب مشاريع أخرى في جزر دبي ودبي لاند.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.grovy.ae.

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