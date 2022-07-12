تسمح إضافة قدرات الحلول المقدّمة من شركة أشباه الموصلات والتصنيع المتقدم التي تتخذ من تايوان مقراً لها بتميكن الشركة المبتكرة في مجال حلول معالجة المياه باستخدام التكنولوجيا النظيفة من تلبية احتياجات قطاع التكنولوجيا الفائقة

بوسطن - أعلنت اليوم شركة "جرادينت"، المزود والمطور العالمي لحلول معالجة المياه باستخدام التكنولوجيا النظيفة، عن استحواذها على شركة "ووتر بارك إنفيرونمنت كوربوريشن" (المشار إليها في ما يلي بـ"ووتر بارك")، وهي شركة للتصميم والبناء تتخذ من تايوان مقراً لها، متخصّصة في تقنيات المياه للتصنيع المتقدم في قطاعات التكنولوجيا الفائقة لأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة.

تسمح عملية الاستحواذ هذه بدعم حافظة شركة "جرادينت" من التقنيات المملوكة من الشركة ورفدها بالخبرة في مجال تطبيقات معالجة المياه الصناعية، تحديداً معالجة مياه الصرف البيولوجية ذات المعدل العالي، والأكسدة المتقدمة، ومعالجة المياه فائقة النقاء. علاوة على ذلك، ستصبح المجموعة الكاملة والشاملة من التقنيات والحلول المقدّمة من "جرادينت" في متناول الشركات المصنّعة الرائدة في قطاعات التصنيع المتقدم في تايوان والتي تتولى "ووتر بارك" خدمتها. وتشمل قائمة عملاء الشركة المشتركة الحاليين في مجال أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة بعضاً من أبرز العلامات التجارية المرموقة والراسخة في العالم، بما في ذلك "جلوبال فاوندريز" (Global Foundries)، و"ميكرون" (Micron)، و"إنتل" (Intel)، وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC)، و"يونايتد ميكروإلكترونيكس كوربوريشن" (UMC)، و"إيه يو أويترونيكس" (AUO)، و"شيماي" (Chimei).

وقال براكاش جوفيندان ، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة "جرادينت" غي معرض تعليقه: "ستساهم هذه الشراكة يمساعدة قطاعات أشباه الموصلات وغيرها من القطاعات المتقدمة على تحقيق أعلى إنتاجية من المياه فائقة النقاء وفي الوقت عينه، تلبية معايير وحدود التصريف البيئي واستعادة الموارد الثمينة التي كانت ستضيع خلافاً لذلك." وأضاف: "تعدّ ابتكاراتنا التكنولوجية ضرورية للغاية للقطاعات العالمية التي ترزح تحت الضغوط الناتجة عن النقص في سلسلة التوريد وتغير المناخ وارتفاع تكاليف المواد، ومن شأنها أن تسمخ لهذه القطاعات بتلبية متطلبات العمل لتأمين الاستمرارية التشغيلية والاستدامة والتكلفة."

يشهد العالم نقصاً مطوّلاً في أشباه الموصلات الضرورية للتحكم بكل شيء حولنا، بدءاً من السيارات، مروراً بالهواتف الذكية وصولاً إلى الأجهزة. ومع استمرار هذا النقص في منتجات أشباه الموصلات، تواجه الشركات المصنّعة ضغوطاً متزايدة نحو تبني ممارسات مستدامة وفعالة في عملياتها المائية.

من جانبه، قال هيوي سونغ يو، رئيس مجلس إدارة شركة "ووتر بارك": "تتولى تايوان قيادة الجهود العالمية نحو تنظيم إعادة استخدام المياه الصناعية وتصريف مياه الصرف الصحي، وتعدّ الجزيرة مركزاً عالمياً لتصنيع أشباه الموصلات وتملك حالياً 65 في المائة من حصة السوق العالمية. بتحفيز من المصالح الاستراتيجية لإدارة المخاطر في سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي، بدأ تصنيع أشباه الموصّلات يتوسّع نحو مناطق جديدة، هي التي تستفيد من أفضل الممارسات المعتمدة في تايوان في مجال إدارة المياه في عمليات إنتاجها. ومن خلال دمج التقنيات الخاصة بنا وخبرتنا في القطاع مع حلول المياه والحلول الرقمية الشاملة المقدّمة من شركة ’جرادينت‘، سنتمكن من مساعدة مرافق التصنيع المتقدمة في جميع أنحاء العالم على إدارة مياهها بشكل أفضل."

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لمحة عن شركة "جرادينت"

تُعدّ "جرادينت" شركة عالمية رائدة في تقديم حلول معالجة المياه ومطوّرة لمشاريع تكنولوجيا المياه النظيفة المتقدمة. تتيح حلول "جرادينت" المتكاملة وخبرتها التقنية القوية إمكانية معالجة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة لتحديات المياه الأكثر أهمية حول العالم. وبفضل مجموعة كاملة من التقنيات المتميزة المملوكة من الشركة والمدعومة من قبل أفضل الخبراء في مجال المياه، تعمل "جرادينت" على خدمة عمليات عملائها الخاصة بالمهام الحرجة في القطاعات الصناعية الأساسية في العالم. تأسّست "جرادينت" في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بهدف ابتكار وطرح حلول مستدامة في مجال معالجة المياه، وقد اكتسبت مكانة فريدة تُتيح لها مواجهة التحديات العالمية المتزايدة الناتجة عن التصنيع والنمو السكاني والإجهاد المائي. واليوم، ومع أكثر من 450 موظف، تعمل "جرادينت" من مقرها الرئيسيّ العالمي في بوسطن والمقر الإقليمي ومختبرات الابتكار العالمية للبحث والتطوير في سنغافورة والمكاتب التي تمتلكها في 12 دولة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.gradiant.com.

لمحة عن شركة "ووتر بارك":

تعدّ "ووتر بارك إنفيرونمنت كوربوريشن" شركة للتصميم والبناء في مجال تكنولوجيا المياه تعمل على خدمة عملائها في قطاع التصنيع المتقدم للموصلات والإلكترونيات الدقيقة. تساهم التقنيات الخاصة بشركة "ووتر بارك" بحلّ

مجموعة واسعة من التحديات المائية للعملاء الصناعيين في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستخدام عمليات المعالجة البيولوجية والكيميائية والفيزيائية المتقدمة. تعدّ "ووتر بارك" شركة منبثقة عن معهد بحوث التكنولوجيا الصناعية (ITRI)؛ واحتضنت منذ إنشائها في عام 1973 أكثر من 280 شركة مبتكرة، بما في ذلك أبرز شركات تصنيع أشباه الموصلات الرائدة في العالم، من بينها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC) و"يونايتد ميكروإلكترونيكس كوربوريشن" (UMC). يقع المقر الرئيسي لشركة "ووتر بارك" في مقاطعة هسينشو في تايوان. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي:env.com-erparkwww.wat .

جهات الاتصال:

الاتصالات المؤسسية:

فيلكس وانغ

"جرادينت"

نائب الرئيس لشؤون التسويق

البريد الالكتروني: fwang@gradiant.com