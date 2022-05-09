الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة جدوى للاستثمار، الشركة الرائدة في مجال إدارة الاستثمار والاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المقر للتطوير والتنمية والماجدية ريزدنس لإنشاء صندوق استثمار عقاري خاص للقيام بمشروع تطوير عقاري في المدينة المنورة.

سيتم تطوير المشروع عن طريق صندوق عقاري مغلق ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يبلغ جحمه قرابة 700 مليون ريال سعودي، حيث يهدف الصندوق للاستحواذ على وتطوير أرض خام تبلغ مساحتها 464.003 متر مربع في موقع استراتيجي في المدينة المنورة. ويتكون المشروع من مخطط رئيسي متعدد الاستخدامات يشمل مساحات سكنية وتجارية يتم بيعها أو تأجيرها كأراضي مطورة أو كوحدات بنية فوقية. وبالإضافة إلى أهدافه الاستثمارية، سيساهم هذا المشروع في دعم مساعي أمانة منطقة المدينة المنورة لتطوير المنطقة، وذلك تماشيا مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.

ستقوم شركة جدوى للاستثمار بمهام إدارة الصندوق، وسيكون الشريك الاستراتيجي للمشروع شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، بينما سيكون الشريك المطور للمشروع الماجدية ريزدنس، وهي واحدة من شركات التطوير العقاري الأكثر خبرة في السوق السعودي.

ومن جانبه، قال الأستاذ طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، تعليقا على إطلاق الصندوق: "نتشرف في شركة جدوى للاستثمار بالشراكة مع شركة المقر والماجدية ريزدنس للمساهمة في تطوير المدينة المنورة، كما يعتبر هذا المشروع إضافة نوعية لمحفظتنا الاستثمارية العقارية وسجلنا المتنامي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع شركاء رائدين في هذا المجال."

وبهذه المناسبة، قال الاستاذ ماجد الشلهوب، الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية: "شراكتنا مع شركة جدوى للاستثمار هي نتيجة تقاطع رؤيتنا لتطوير مشاريع ذات معايير عالية في المدينة المنورة، مع رؤية شركة جدوى للاستثمار لتوفير فرص للدخول في استثمارات عقارية متميزة لعملائها. نتوقع أن يكون هذا الصندوق هو الأساس لعلاقة طويلة الأمد مع شركة جدوى وأن يكون المفتاح للعديد من فرص التعاون في المستقبل بإذن الله."

وبالنيابة عن الماجدية ريزدنس، أضاف رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد الماجد: “يعد هذا المشروع استمرارا لشراكتنا الممتدة مع شركة جدوى للاستثمار، وفرصة فريدة لجلب خبرتنا في التطوير العقاري إلى المدينة المنورة."

يأتي هذا الصندوق كجزء من محفظة جدوى العقارية المتنوعة والتي توسعت بشكل كبير في العامين الماضيين. فاعتبارًا من مارس 2022، تدير الشركة إجمالي أصول عقارية بقيمة 13.4 مليار ريال سعودي من خلال عدة صناديق تطوير عقاري وأصول عقارية مدرة للدخل.

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