الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت جدوى للاستثمار، الشركة الرائدة في مجال إدارة الاستثمار والاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط، اليوم عن إطلاق صندوق النمو العقاري بالتعاون مع مجموعة تطوير، شركة نمو القابضة وبنك الرياض.

صندوق النمو العقاري هو صندوق استثمار عقاري مغلق ومتوافق مع الشريعة الإسلامية بحجم مستهدف يبلغ 3 مليارات ريال سعودي. ويهدف الصندوق لتوفير دخل جاري للمستثمرين وتنمية رؤوس أموالهم على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في أصول متميزة ومدرة للدخل في المملكة. وسعياً لتحقيق أهدافه الاستثمارية، فقد أتم الصندوق الاستحواذ على أحد أبرز الأصول التجارية في مدينة الرياض بحي المحمدية والمعروف باسم "ذا زون".

يأتي هذا الصندوق امتداداً لنجاحات شركة جدوى للاستثمار السابقة واستمراراً لتركيزها على السوق العقاري المزدهر في المملكة. فهذه هي المرة الثالثة التي تدخل فيها شركة جدوى في شراكة مع مجموعة تطوير، إحدى أبرز المطورين في سوق العقارات السعودي، وكذلك المرة الثالثة التي تتعاون فيها شركة جدوى مع بنك الرياض في القطاع العقاري، حيث قام بنك الرياض بتمويل صفقة الاستحواذ على مجمع "ذا زون". كما دخلت شركة جدوى من خلال هذا الصندوق في شراكة مع شركة نمو القابضة، وهي شركة تابعة لمجموعة تطوير ومشغل أصول ومطور عقاري ذو خبرة كبيرة، ليكون مشغلاً لأصول الصندوق.

ومن جانبه، قال الأستاذ طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، تعليقا على إطلاق الصندوق: "يؤكد الإطلاق الناجح لصندوق النمو العقاري على إيماننا بالسوق العقاري في المملكة والتزامنا بتزويد عملائنا بأفضل الخيارات والفرص الاستثمارية في هذا السوق."

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ سلامة بن ملهي بن سعيدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تطوير: "من خلال شراكتنا الاستراتيجية والمتنامية مع شركة جدوى للاستثمار، يسعدنا أن نوفر للمستثمرين فرصة استثمارية فريدة تتيح الوصول لأصول عقارية متميزة، بما يتماشى مع رؤية مجموعة تطوير في المملكة."

صندوق النمو العقاري هو جزء من محفظة جدوى العقارية المتنوعة والتي توسعت بشكل كبير في العامين الماضيين. فاعتبارًا من فبراير 2022، تدير الشركة إجمالي أصول عقارية بقيمة 12.6 مليار ريال سعودي من خلال عدة صناديق تطوير عقاري وأصول عقارية مدرة للدخل.

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