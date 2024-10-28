كالوستيان: نؤمن بأن الاستثمار في تطوير الإنسان هو المفتاح لتحقيق مستقبل مستدام، ونسعى جاهدين من خلال الابتكار والتكنولوجيا إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المصرية.

القاهرة: شاركت شركة جانسن مصر، الذراع الدوائي لشركة جونسون آند جونسون، في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية الذي عُقد في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2024 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نظمته وزارة الصحة والسكان . يُعتبر هذا الحدث واحدًا من أبرز المؤتمرات التي تعزز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، بالإضافة إلى تحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين هذه المجالات والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المتعلقة بالسكان والصحة.

تأتي النسخة الثانية تحت شعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز الازدهار الإنساني من خلال النمو المستدام، وتطبيق الحوكمة الفعالة، وتعزيز المشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص لكل المصريين. كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية "الاستثمار في تطوير الإنسان وتعزيز الابتكار" عبر تمكين القدرات البشرية، الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، وتحفيز الإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.

شاركت جانسن خلال المؤتمر في عدة جلسات نقاشية، حيث كانت أولها حول "أثر العلوم والتكنولوجيا على الرعاية الصحية" بقيادة السير بمجدي يعقوب، رئيس مجلس امناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب. تناولت الجلسة عدة مواضيع، منها كيفية تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للجميع، وتطوير الطب الدقيق لتحسين النتائج الصحية وتعزيز المساواة من خلال الرعاية الشخصية، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. كما تناولت الجلسة أيضاً عدة مواضيع منها جهود الحكومة في تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية بهدف وصول كافة العلاجات برغم التحديات الاقتصادية، كما استعرضت جانسن خلال الجلسة جهودها منذ 1985 في الابتكار ودعم جميع المرضى بكافة المجالات العلاجية.

كما شاركت جانسن أيضاً بجلسة هامة تناولت أهمية وتحديات الصحة النفسية بمصر في سياق التنمية البشرية كأولوية الوطنية ضمن رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال، والسياسات والمبادرات الرئيسية التي جاءت نتيجة الشراكات الفعالة بي القطاعين العام والخاص. كما ناقشت الجلسة دور القطاع الخاص في دعم جهود الصحة النفسية على المستويين المحلي والعالمي. بالاضافة الى تسليط الضوء على أهمية تنبؤ وتوقع الاضطرابات النفسية في وقت مبكر عن مجرد الوقاية وتوفير سبل علاجها.

تأتي مشاركة جانسن في هذه الجلسة تماشيًا مع استراتيجيتها الرامية إلى دعم الصحة النفسية، والتي تُعتبر أحد المحاور العلاجية الأساسية التي تركز عليها الشركة، حيث شهدت الجلسة حضور سيفان كالوستيان، الرئيس التنفيذي لشركة جانسن للأدوية بمصر و والأردن وشمال شرق إفريقيا ، ومعالي السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" والتي تهدف إلى دعم مرضى الاضطرابات النفسية ومقدمي الرعاية لهم.

كما شهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، والبروفيسور بيدرو مانويل سانشيز، الخبير الدولي في الطب النفسي بإسبانيا.

في هذا السياق، صرح سيفان كالوستيان، الرئيس التنفيذي لشركة جانسن للأدوية بمصر والأردن وشمال شرق أفريقيا: "إن مشاركتنا في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تعكس التزام شركة جانسن مصر بدعم الصحة النفسية والتنمية المستدامة. نحن نؤمن بأن الاستثمار في تطوير الإنسان هو المفتاح لتحقيق مستقبل مستدام، ونسعى جاهدين من خلال الابتكار والتكنولوجيا إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز المساواة في الوصول إليها. نعمل لتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الصحية العالمية. كما أكد كالوستيان ان شركة جانسن العالمية واحدة من أفضل 3 شركات تعمل على توسيع نطاق الوصول العادل الى الأدوية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حسب مؤشر ATMI وهو مؤشر اتاحة الدواء العالمي"

الجدير بالذكر أنه لأكثر من 60 عامًا عالمياً، كانت شركة جانسن رائدة في مجال علم الأعصاب، حيث تسعى الشركة جاهدة لتقليل العبء والعجز الناجم عن الأمراض العصبية والنفسية الخطيرة. تركز جانسن على تطوير حلول وابتكارات جديدة تهدف إلى تحسين حياة الأفراد المصابين بالأمراض النفسية، وتحقيق تغيير إيجابي في مسار حياتهم. يعكس هذا الالتزام العميق توجه الشركة نحو تحسين جودة الحياة بشكل عام.

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