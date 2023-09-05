تنص الاتفاقية على استعداد الطرفين إلى بحث سبل جديدة للتعاون

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت جامعة نيويورك أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة مبادلة، تنص على الاستعداد المتبادل لتوسيع نطاق التعاون بين الطرفين في المشارع ذات المصلحة المشتركة.

تحدد المذكرة عدداً من مجالات التعاون بناء قابلية الجامعة البحثية، ومنها التعاون في الدراسات التي ينفذها طلاب الجامعة وأساتذتها، واحتمال تطوير برامج الأبحاث المتقدمة. كما شملت المذكرة مقترح تأسيس مختبرات حديثة لدعم النشاطات التعليمية والبحثية ذات العلاقة بالطرفين.

وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس الجامعة: "تعتمد هذه الاتفاقية مع مبادلة على علاقتنا القوية وطويلة الأمد، والتي أثمرت بالفعل العديد من المشاريع الناجحة والدعم القوي لبرامج الفنون العامة لدينا. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز شراكتنا دعماً لمصالحتا المشتركة في تطوير الأبحاث وتوليد المعرفة التحولية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

من جانبه قال منصور الكتبي، ممثل مؤسسة مبادلة والمدير التنفيذي للخدمات الرقمية والمؤسسية في شركة مبادلة: "تعمل مؤسسة مبادلة على إدارة جميع المبادرات الخيرية والمجتمعية في شركة مبادلة، وتتعاون مع نظيراتها من أجل دفع عجلة التغيير الإيجابي في المجتمعات على مستوى دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم. ويسر مؤسسة مبادلة إبرام شراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، التي تنسجم معنا في رؤيتنا الرامية لتطوير القطاع الأكاديمي في دولة الإمارات، وتزويد الكوادر الشبابية بالمهارات الأساسية للنجاح في منظومة الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة. وتتطلع مؤسسة مبادلة لرؤية نجاحات هؤلاء المبتكرين والرواد، وهم يوسّعون آفاقهم ومجالاتهم من خلال الإمكانات التي توفرها مثل هذه الشراكة".

ومن الجوانب التعاون أيضاً، برنامج توظيف الخريجين وبرامج الخبرة المهنية في عدد من الجهات المحلية والعالمية. وبرنامج التواصل الطلابي الذي من شأنه أن يطور برنامجاً إرشادياً في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات للتطبيق في المدارس الثانوية.

تساهم مذكرة التفاهم في دعم وتعزيز الإنجازات العلمية والتعليمية المشتركة التي من شأنها تعزيز مساهمات المنظمتين في الدولة والمنطقة والعالم.

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نبذة حول جامعة نيويورك أبوظبي

www.nyuad.nyu.edu

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والأبحاث في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتجمع الجامعة بين خيارات متنوعة من المناهج الجامعية في مختلف التخصصات مع مركز عالمي مرموق للبعثات والبحوث الجامعية، لتتيح لطلابها في مجالات العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون القدرة على تحقيق النجاح في عالم اليوم الذي يزداد ترابطاً، إلى جانب تزويدهم بفرص التعاون والتطور للتعامل مع التحديات التي تواجهها الإنسانية. وتستقطب الجامعة الطلبة المتفوقين من 125 دولة مختلفة والذين يتحدثون أكثر من 100 لغة. وتشكل جامعات نيويورك في كل من نيويورك وأبوظبي وشنغهاي المحور الأساس لجامعة عالمية فريدة من نوعها، تتيح للطلاب والمدرسين على حد سواء الفرصة لتجربة بيئات تعلم متنوعة ومعرفة المزيد حول الثقافات الأخرى في واحدة أو أكثر من المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة نيويورك في ست قارات مختلفة.

نبذة حول شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1015 مليار درهم إماراتي )276 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

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