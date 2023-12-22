جامعة كامبريدج وجامعة دبي تستضيف يوم قانون وحوكمة المناخ 2023 تحقيقاً لروئ مؤتمر الأطراف كوب 28

دبي: استضافت جامعة ميدلسكس دبي يوم قانون وحوكمة المناخ 2023 للتأكيد على رؤية مؤتمر الأطراف كوب 28 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. أبرز ما ركز عليه المؤتمر، الذي امتد على مدار يوم كامل في حرم جامعة ميدلسكس دبي في مجمع دبي للمعرفة وبُث عبر الإنترنت على مستوى العالم، الدور المحوري لقانون وحوكمة المناخ في التصدي لتحديات تغير المناخ.

شكل مؤتمر يوم قانون وحوكمة المناخ لعام 2023، الذي أقيم بالشراكة مع مبادرة قانون وحوكمة المناخ وجامعتي كامبردج ودبي، لحظة محورية في مسيرة التعاون العالمي حول قانون وحوكمة المناخ. حضر المؤتمر، الذي رفع شعار "المشاركة في التقييم العالمي من منظور قانوني"، أكثر من 1700 طالب ومشارك، وشركاء مع مندوبين من مؤتمر الأطراف كوب 28، بالإضافة إلى خبراء بارزين في مجال قانون وحوكمة المناخ الدولية.

ركزت الفعالية على أربعة محاور رئيسية هي: (1) تفعيل اتفاقية باريس في القانون الدولي، و(2) تجربة الأدوات القانونية والحوكمية لتنفيذ رؤى ذات طموح عالي، و(3) تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق العدالة المناخية، و(4) وضع أطر قانونية لصافي الانبعاثات الصفرية لتمكين الاستثمار والتمويل المحايدين مناخيًا.

صرحت البروفيسور ماري-كلير كوردونيار سيجر، السكرتير التنفيذي لمبادرة قانون وحوكمة المناخ، وأستاذة زائرة في جامعة كامبردج، قائلة: "شهد مؤتمر يوم قانون وحوكمة المناخ لهذا العام تعزيزًا وتوسيعًا للشراكات الحالية وإنشاء شراكات جديدة، وتبادلًا معرفيًا مكثفًا بغرض تحفيز وتسخير قوة القانون للاستجابة العالمية لتغير المناخ. وقد استضاف منظمات متميزة رائدة عالميًا في مجالاتها كلٍ من الجلسات الموضوعية الستة عشرة التي شهدها المؤتمر، ولطالما تميزت تلك الفعالية بجدول أعمال شامل ومتنوع يتيح لقادة المنظمات المتواجدين في دبي للمشاركة في مؤتمر الأطراف كوب 28 بالاجتماع وتبادل حلولهم الابتكارية.

في الوقت الحالي، لا نملك القدرة الكافية على تنفيذ اتفاقية باريس، بل نستطيع بالكاد الامتثال لبنودها. وعليه، يركز يوم قانون وحوكمة المناخ بشكل رئيسي على تعزيز جهود التنفيذ والامتثال بأقصى قدر ممكن، وإيجاد طرق لتواصل الخبراء في هذا المجال الناشئ مع طلاب القانون وأساتذة القانون والممارسين القانونيين المستعدين لتطوير التخصصات لمساعدة بلدانهم والعالم على تحقيق أهداف تغير المناخ".

شهدت فعالية يوم قانون وحوكمة المناخ 2023 مشاركة مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة، وهما البروفيسور ديفيد بويد (مقرر خاص لحقوق الإنسان والبيئة) والبروفيسور إيان فراي (مقرر خاص لحقوق الإنسان وتغير المناخ)، وقد تناولت مداخلاتهما الرئيسية قانون المناخ من منظور حقوق الإنسان، مسلطةً الضوء على تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان.

كما واصل المندوبون الموقرين تناول التطورات القضائية الحديثة والمقبلة الصادرة عن المحاكم الدولية، بالإضافة إلى البحث في سبل تسليط الضوء على أصوات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، ومنهم مجتمعات السكان الأصليين والدول الصغيرة، كما تعمقت الفعالية أيضًا في موضوع التغيير الثقافي المحوري، سعيًا نحو تحولات مجتمعية دائمة وذات مغزى.

إدراكًا لأهمية الدور المحوري الذي تلعبه التوعية القانونية، تطرقت المناقشات إلى تطوير وتدريب جيل جديد من المحامين المدركين لقضايا المناخ والمتخصصين فيها، حيث تبادلت الجمعيات القانونية ونقابات المحامين ورابطة المحامين الدولية وجمعية القانون الدولي وجمعية مستشاري الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخبرات والأفكار، بهدف تأهيل جيل جديد من المحامين لمواجهة تحديات المناخ.

شكَّل دور المؤسسات المالية في الوفاء بالتزامات الواردة في اتفاقية باريس محورًا بارزًا في المؤتمر، وقدّم قادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبنك التنمية الآسيوي، رؤى حول التحول إلى الاقتصاد الأخضر والإصلاحات التنظيمية والأحكام المتعلقة بتخفيف عبء الديون للدول المتضررة من تغير المناخ.

سلط المؤتمر أيضًا الضوء على أهمية الحلول القائمة على الطبيعة والمعرفة المحلية في التصدي للكوارث الإيكولوجية وتغير المناخ. كما كانت نزاعات الغسل الأخضر القضائية، وآليات توسيع نطاق تكنولوجيا المناخ من خلال القانون من بين الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها.

اختتم منظمو يوم قانون وحوكمة المناخ الفعالية بنجاح بالإعلان عن الفائزين بجوائز قيادة قانون وحوكمة المناخ العالمية لعام 2023، إلى جانب الفائزين بمسابقة مقالات الطلاب. وقد لعب طلاب جامعة مدلسكس دورًا فعالًا كمقررين ومنسقين، حيث ساهم أكثر من 60 طالبًا من جامعة ميدلسكس دبي في التقرير النهائي لمبادرة قانون وحوكمة المناخ. والأهم من ذلك، عرض طلاب من تخصصات مختلفة مشاريعهم وحملاتهم البحثية المتعلقة بالاستدامة على المشاركين في المؤتمر.

ركز المؤتمر تركيزًا شاملًا على الاستدامة، حيث صنع طلاب قسم الأزياء جميع شارات تعريف المشاركين يدويًا باستخدام مفارش طاولات معادِ تدويرها، مما يعكس التزام جامعة ميدلسكس دبي بالمسؤولية البيئية.

أكد البروفيسور سيدوين فرنانديس، نائب رئيس جامعة ميدلسكس ومدير جامعة ميدلسكس دبي، قائلًا: "ستحمل نتائج المناقشات التي أُجريت اليوم على حرم جامعتنا أهمية كبيرة في صياغة القرارات المستقبلية بشأن أزمة المناخ. إن مسؤوليتنا كجامعة رائدة هي المساهمة ليس فقط نيابة عن طلابنا ولكن أيضًا لصالح مجتمعنا والمشهد العالمي بشكل عام. إن المشاركة في هذه المحادثة الحاسمة شرف يبرز التزامنا كجامعة بالتصدي للتحديات الملحة للاستدامة البيئية. قد انتهت الفعالية، لكننا سنواصل العمل بقوة على مهمتنا للمواءمة بين أهدافنا وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من أجل المصلحة العليا".

مع اختتام المؤتمر، من المؤكد أن المعرفة التي تم تبادلها والتعاون الذي تشكل في يوم قانون وحوكمة المناخ 2023 سيحفزان على استمرار العمل، ويعززان تفاني جامعة ميدلسكس دبي في معالجة تحديات تغير المناخ على نطاق عالمي.

لمزيد من المعلومات عن مؤتمر يوم قانون وحوكمة المناخ 2023، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:climatelawgovernance.org، ولمزيد من المعلومات حول جامعة ميدلسكس دبي، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: mdx.ac.ae.

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