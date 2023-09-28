الدوحة، قطر: حققت جامعة كارنيجي ميلون، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، أعلى معدل تسجيل للطلاب منذ افتتاح فرعها في الدوحة في عام 2004، فقد وصل عدد الطلاب المسجلين في العام الدراسي 2023-2024 إلى 472 طالباً من 61 دولة، 40 بالمائة منهم قطريون.

وتقدم جامعة كارنيجي ميلون في قطر أربعة برامج جامعية في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات. وإلى جانب البرامج الرئيسية، يستطيع الطلاب دراسة تخصصات فرعية في الآداب والعلوم، كما يمكنهم استكشاف التخصصات الفرعية المتاحة ضمن برامج مشتركة مع الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر في المدينة التعليمية. وفي إطار هذا التعاون، تقدم جامعة كارنيجي ميلون في قطر هذا العام تخصصاً فرعياً جديداً لدراسة الطاقة، بالاشتراك مع جامعتي جورجتاون في قطر وتكساس إي أند أم في قطر. فيما يستمر تقديم اختصاصي ريادة الأعمال التكنولوجية والإعلام والعلوم السياسية، المقدمان ضمن برنامج مشترك مع جامعتي نورثويسترن في قطر وجورجتاون في قطر.

يشيد مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالاستفادة الكبيرة التي تتيحها المدينة التعليمية لجميع طلاب الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر. قائلًا: "تقدم المدينة التعليمية تجربة فريدة من التنوع والتعددية، إذ يتمتع طلابنا بفرص الدراسة والبحث والتعاون مع طلاب الجامعات الأخرى الموجودة هنا. وإنني سعيد برؤية هذا العدد الكبير من طلاب المدينة التعليمية، ومنهم طلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وهم يحققون أقصى استفادة من هذه التجربة الفردية التي يتيحها التسجيل في البرامج المشتركة بين مختلف الجامعات".

ويختم تريك بالقول: "وقد حققت جامعة كارنيجي ميلون في قطر أكبر معدل للتسجيل منذ افتتاحها، نحن على ثقة كاملة ببدء عام دراسي جديد مثمر وحافل".

وتستقبل جامعة كارنيجي ميلون في قطر حالياً طلبات التحاق الطلاب الذين يستهلون دراستهم في أغسطس 2024.

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نبذة عن جامعة كارنيجي ميلون في قطر:

على مدار أكثر من قرن، شجعت جامعة كارنيجي ميلون الأشخاص الطموحين والفضوليين على الابتكار والتخيل لتقديم الأفضل. وتُعد كارنيجي ميلون جامعة دولية من بين الأعلى تصنيفاً، وتتميز ببرامجها التعليمية التي تشجع على الإبداع والتعاون عبر مختلف فروعها.

في العام 2004، بدأت الشراكة بين كارنيجي ميلون ومؤسسة قطر لتقديم مجموعة من البرامج المختارة التي تساهم في نمو وتطور دولة قطر على المدى الطويل. واليوم، تقدم جامعة كارنيجي ميلون في قطر برامج جامعية في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات، كما تضم أكثر من 470 طالب ينتمون لـ 61 دولة مختلفة.

ويتابع خريجو جامعة كارنيجي ميلون في قطر مسارات مهنية متميزة، حيث يحتلون مراكز مرموقة في أهم الجهات والمنظمات داخل دولة قطر وحول العالم، فيما بادر عدد منهم إلى إطلاق مشاريعهم الريادية الخاصة. ويبلغ عدد خريجي جامعة كارنيجي ميلون في قطر أكثر من 1200 خريج، ضمن 16 دفعة لحينه.

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