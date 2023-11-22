"عنان" تبرم اتفاقية تركز على مجالات البحث العلمي وتطوير الطائرات ذاتية القيادة بالاستفادة من المواهب الإماراتية من جامعة دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "عنان"، شركة التكنولوجيا الإماراتية الرائدة التي تقود ثورة التحول نحو تبني خدمات التنقل الجوي المتقدم، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع جامعة دبي، لتكوين شراكة تستهدف رسم معالم جديدة لمستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والتطوير.

وستتعاون "عنان" وجامعة دبي بموجب هذا الشراكة في مبادرات البحث العلمي والتطوير التي تتركز حول التكنولوجيا والحلول المبتكرة لتطوير وتنفيذ المشاريع التجريبية الخاصة بالخدمات اللوجستية الجوية، حيث سيعمل الطرفان جنباً إلى جنب لإجراء اختبارات على العديد من أوضاع الطيران المختلفة لأسطول طائرات نقل البضائع الثقيلة ذاتية القيادة، والطائرات التي تعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي eVTOL، والتي ستتبنى أعلى معايير الأمان والسلامة الجوية في نقل الأشخاص والبضائع في كل البيئات التي ستعمل فيها، بهدف تعزيز كفاءة الطائرات ذاتية القيادة باستخدام أحدث التقنيات المستدامة، والاضطلاع بدورٍ رائد في إرساء معايير جديدة لمستقبل قطاع الطيران في الدولة.

كما ستوفر هذه الشراكة لطلبة جامعة دبي، منصةً لتبادل المعارف والخبرات التي ستمكنهم من الحصول على خبرة واسعة في هذا المجال المتوقع مساهمته بشكل كبير في دفع العجلة الاقتصادية والمجتمعية خلال السنوات القليلة المقبلة، إلى جانب أنها تتيح للمواهب الإماراتية الواعدة إبراز ابتكاراتها وأفكارها وتطبيقها على الطائرات التي تنتجها "عنان" التي تهدف لأن تكون أول شركة متخصصة في التنقل الجوي لأغراض تجارية بالطائرات ذاتية القيادة في دبي.

وتعليقاً على ذلك، قال علي العميمي، الرئيس التنفيذي لشركة "عنان": "تعكس هذه الشراكة المبرمة مع جامعة دبي، رؤيتنا لنكون في طليعة ركب التحول في قطاع التنقل الجوي، ونحن فخورون بالتعاون مع إحدى الجامعات الإماراتية الرائدة لتأسيس منصة مفتوحة للابتكار والتطوير، بما يسهم في الارتقاء بقطاع الطيران وتدريب المواهب الإماراتية ورعايتها.

ومن جهته، قال دكتور عيسى البستكي - رئيس جامعة دبي: "لطالما كان للخبراء الإماراتيين والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، مساهمة كبيرة في تطوير تكنولوجيا الطائرات ذات المروحيات المتعددة "ملتيكوبتر" والطائرات ثابتة الجناحين المصممة والمنتجة بالكامل في منشأة تصنيعية محلية في دبي، وذلك تلبية للطلب المتنامي على هذه الطائرات وامتثالاً للمتطلبات واللوائح التنظيمية المحددة بواسطة الجهات المختصة بقطاع الطيران".

وكانت شركة "عنان" قد عرضت أول طائرتها ذاتية القيادة خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2023. ومن المتوقع أن يشهد حجم قطاع التنقل الجوي المتقدم AAM، نمواً ملحوظاً إلى 110.02 مليارات دولار بحلول العام 2035.

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نبذة عن "عنان"

تعد "عنان" شركة تكنولوجيا إماراتية رائدة تقود ثورة التحول نحو تبني أنظمة التنقل الجوي المتقدم AAM، حيث تتخذ الشركة من مركز محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب مقراً لها، وهي أول شركة متخصصة في إنتاج وتصنيع الطائرات ذاتية القيادة في دبي، حيث تقوم بتصميم وإنتاج وتشغيل أسطولها من الطائرات الخفيفة والثقيلة ذات نظام الإقلاع والهبوط العمودي eVTOL، لنقل الأشخاص والبضائع على نحوٍ أكثر فعاليةً ووفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة المناسبة لجميع البيئات والمواقع والاحتياجات المختلفة.

ومن المتوقع أن يسهم قطاع التنقل الجوي المتقدم في إحداث تحولات إيجابية متعددة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك تفادي الازدحامات المرورية وتوصيل البضائع بطريقةٍ أسرع، إلى جانب تقديم المساعدة في الاستجابة لحالات الطوارئ ومراقبة المرافق والمنشآت عن بعد، فضلاً عن تعزيز ممارسات الاستدامة الخضراء في قطاع التنقل بشكل عام.

وتمتلك عنان منظومةً تجمع خبراء إماراتيين وعالميين، لتنتج من منشأتها التصنيعية في مركز محمد بن راشد للطيران بمنطقة دبي الجنوب، الطائرات ذات المروحيات المتعددة "ملتيكوبتر"، والطائرات ثابتة الجناحين، حيث تعتمد عنان في تصنيع هذه الطائرات على أفضل المعايير الهندسية والتصميمية التي تضمن تلبيتها ومطابقتها للمتطلبات واللوائح التنظيمية الصارمة التي تحددها الجهات المختصة بقطاع الطيران.

وباعتبارها شركة وطنية نشأت في دبي، ترعى "عنان" المواهب الإماراتية ومجالات الابتكار والإبداع لتكون أول شركة تنقل جوي تجاري بالطائرات ذاتية القيادة في دبي بحلول العام 2026. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.eanan.ae