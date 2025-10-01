أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومجموعة دوكاب، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة في دولة الإمارات ومصنّعي منتجات الطاقة والمنتجات الصناعية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية للنهوض بالبحوث والتطبيقات الصناعية لمواد النانو ثنائية الأبعاد، وذلك بدعم من صندوق البحوث والتطوير التابع لشركة "القابضة". وسيمهد هذا التعاون لتنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال التصنيع المتقدم والابتكار الصناعي.

ستركز المبادرة الأولى في إطار هذه الشراكة على تطوير الجيل القادم من حلول الكابلات المقاومة للاشتعال من خلال دمج مواد النانو مثل الغرافين ونتريد البورون السداسي في مركبات البوليمر الحديثة. ويمثل هذا المشروع نقطة انطلاق للتعاون طويل الأمد بين جامعة خليفة ومجموعة دوكاب والذي سيتوسع في أنشطة البحوث والتطوير مستقبلًا بما يتماشى مع استثمار سوق أبوظبي للأوراق المالية في الابتكار والتكنولوجيات الناشئة لتقديم حلول صناعية جديدة.

وقع الاتفاقية كلٌّ من البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي لجامعة خليفة، وتشارلز إدوارد ملاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في مجموعةدوكاب.

وقال البروفيسور بيان شريف: "تعكس هذه الشراكة مع مجموعة دوكاب مهمة جامعة خليفة المتمثّلة في إحداث أثرٍ هام من خلال البحوث المتقدمة، مع رعاية الجيل القادم من المبتكرين. وستُسهم هذه الشراكة، بالتعاون مع أعضاء الهيئة الأكاديمية من ألمع العقول من كافة أنحاء العالم في جامعة خليفة، في إشراك طلبة الجامعة وتمكينهم من الحصول على الخبرة العملية في التصدّي للتحديات الصناعية في العالم الحقيقي، خاصةً فيما يتعلّق بتطوير البحوث والتطبيقات الصناعية للمواد ثنائية الأبعاد ومجال السلامة من الحرائق، إضافةً لذلك، سنواصل معًا وتماشيًا مع رؤية "القابضة"، تعزيز القدرات الوطنية ودفع عجلة التحوّل الصناعي في دولة الإمارات مستقبلًا".

من جهته، قال تشارلز إدوارد ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في مجموعة دوكاب: "تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في رحلة دوكاب لدعم التكنولوجيات المتقدمة التي تضع معايير جديدة في السلامة والموثوقية والأداء في المجالات والتطبيقات الهامة لكابلات نقل الطاقة، حيث نسهم من خلال العمل مع جامعة خليفة وتحت مظلة التزام أبوظبي بالابتكار، في تعزيز قدراتنا في مجال البحوث والتطوير للحفاظ على صدارة دولة الإمارات في مجال التقدم الصناعي. ومعًا، نبني حلولًا اليوم من شأنها أن تعزز غدًا أكثر أمانًا واستدامة".

سيقود الفريقَ البحثي بجامعة خليفة، الدكتور يارجان عبد الصمد، الأستاذ المساعد في هندسة الطيران والفضاء، بالتعاون مع البروفيسورة كيرياكي بوليكرونوبولو، مديرة مركز التحفيز والفصل في جامعة خليفة والأستاذة في الهندسة الميكانيكية والنووية، والدكتور عماد برسوم، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية والنووية، بدعم من باحثي الدكتوراه وطلبة الدكتوراه، الذين سيعملون عن كثب مع مهندسي مجموعة دوكاب.

ستسهم النتائج البحثية للمشروع في خفض استهلاك المواد بنسبة تصل إلى 20% وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز متانة وسلامة الكابلات التي تضطّلع بدورٍ محوريٍ في تعزيز الكفاءة الصناعية والسلامة العامة، ويهدف المشروع إلى بلوغ مستوى الجاهزية التكنولوجية 4-6، وربط الابتكارات المختبرية مع التنفيذ على نطاق صناعي. وسيساهم المشروع، عند اكتماله، في تمهيد الطريق لاعتماد هذه المركبات المثبطة للحريق عبر خطوط إنتاج دوكاب، كما ستساهم المشاريع مستقبلًا في توسيع نطاق البحوث التي تركز على المواد النانو ثنائية الأبعاد في التطبيقات الصناعية الجديدة.

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة:

http://www.ku.ac.ae/

نبذة عن وحدة أعمال الكابلات في مجموعة دوكاب:

تُعتبر وحدة أعمال الكابلات في مجموعة دوكاب، رائدة في مجال توفير كابلات وأسلاك عالية الجودة من النحاس والألومنيوم، كما تخدم مختلف القطاعات في جميع أنحاء دولة الإمارات والأسواق العالمية، وتوفّر أكثر من 85,000 نوع من الكابلات المتخصصة عبر خمس مجموعات متميزة من المنتجات.

تتكون وحدة أعمال الكابلات من عدة مصانع تشمل دوكاب للجهد العالي، وهو أول مزوّد متخصص في الشرق الأوسط للمنتجات التي تستخدم الجهد العالي والجهد العالي للغاية، إضافةً إلى أقسام دوكاب للجهد المنخفض ودوكاب للجهد المتوسط. جدير بالذكر، أن وحدة أعمال الكابلات التي تستخدم أحدث مرافق الإنتاج في الدولة، تصنع كابلات عالية الأداء ومعتمدة عالميًا بُنيت للحفاظ على السلامة والمتانة والعمل في ظلّ الظروف القاسية، كما تُزوّد منتجاتها التي تتّسم بالكفاءة والموثوقية، أهم البنى التحتية والقطاعات من خلال أكثر من 5,000 مشروع حائز على ثقة العملاء حول العالم.

