أعلنت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة "لود أوتونومس"، عن توقيع مذكرة تفاهم تجمع بين ريادة جامعة خليفة في البحوث والابتكارات وخبرات شركة لود، بهدف تعزيز التعاون في أنظمة الدفع الكهربائي والتنقل الجوي المتقدم والتعلم التطبيقي للطلبة.

تركز هذه الشراكة، والتي تدعم طموح دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها في صدارة الجيل التالي من تكنولوجيات الطيران، على المركبات الجوية غير المأهولة ذات الإقلاع والهبوط العمودي. ووقع على مذكرة التفاهم كل من سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة وراشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة "لود أوتونومس".

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري: "تعكس شراكة جامعة خليفة مع "لود أوتونومس" التزام الجامعة بتطوير الجيل التالي من الكفاءات الهندسية التي ستقود التقدم في تكنولوجيات الطيران المستدام والتنقل المتطور والطاقة النظيفة. إضافة لذلك، تعزز هذه الشراكة المنظومة المتنامية للابتكار في قطاع الطيران والفضاء في أبوظبي وتؤكد على الدور المتواصل الذي تقوم به جامعة خليفة كمركز للبحوث المُتقدمة وتطوير القوى العاملة. وتضمن الجامعة، من خلال العمل مع شركاء مبتكرين في القطاع الصناعي كشركة "لود"، توفير الفرصة لطلبتنا للاطّلاع على التحديات الواقعية والمساهمة بشكل فعال في القطاعات التي تركز على المستقبل في دولة الإمارات".

وقال راشد مطر المناعي: "يتيح لنا العمل مع جامعة خليفة التفاعل بشكل مباشر مع المهندسين والباحثين الشباب ودعم تطوير حلول التنقل الجوي المقدم في دولة الإمارات. وتمثل هذه المذكرة خطوة هامة في مواءمة البحوث الأكاديمية مع المتطلبات التشغيلية الفعلية".

سيعمل الشريكان على مشروع تجريبي في مجال تحليل وتصميم أنظمة الدفع الكهربائي بمشاركة طلبة البكالوريوس في جامعة خليفة، مع إتاحة الفرص لرعاية بحوث الدراسات العليا من خلال مركز الطاقة المتقدمة بالجامعة. ويشمل التعاون أيضًا محاضرات تقنية مشتركة وتنسيق زيارات بين القطاعين الأكاديمي والصناعي وتوفير فرص تدريب عملي لطلبة جامعة خليفة في مرافق شركة "لود" المتطورة في أبوظبي. وتُسهِم هذه المبادرات في تحسين مستويات التَّعَلُّم التطبيقي وتسريع وتيرة الابتكار وتنمية الكفاءات الهندسية في دولة الإمارات.

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: http://www.ku.ac.ae/

"لود" هي شركة متخصصة في الحلول ذاتية التشغيل في قطاع الطيران والفضاء ويقع مقرها الرئيس في أبوظبي، وتأسست في عام 2023. وتقود الشركة مستقبل نقل الشحنات من خلال تصميم وتطوير ونشر الجيل التالي من النظم ذاتية الحركة للتصدي للتحديات المتنامية في مجال الخدمات اللوجستية للشحنات متوسطة المدى.

تُعَد المركبة الجوية غير المأهولة "هايلي" من أبرز ابتكارات شركة "لود"، وقد صُمِّمَت لنقل حمولات تصل أوزانها الإجمالية إلى 250 كيلوجرام لمسافات تصل إلى 700 كيومتر. وتزود هذه المنصة المُبتَكَرَة قطاعات صناعية متنوعة بحلول تتسم بالموثوقية والكفاءة والقابلية للتوسع لنقل الشحنات.

يتميز نموذج الأعمال التجارية الذي تتبناه "لود" بالاستدامة والقابلية للتوسع والكفاءة التشغيلية، وتُرسي الشركة من خلاله الأساس لمنظومة راسخة في قطاع النقل الجوي من شأنها إعادة تعريف الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات وغيرها.

