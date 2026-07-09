أبوظبي، وقّعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجمعية واجب التطوعية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة طلبة الجامعة في الأعمال التطوعية والمبادرات المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، ودعم جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقّع المذكرة عن جمعية واجب التطوعية الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الإدارة، فيما وقّعها عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس الجامعة.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات العمل التطوعي، وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للمشاركة في المبادرات والبرامج المجتمعية التي تنفذها الجمعية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية، ويعزز دورهم كشركاء فاعلين في خدمة المجتمع.

وأكد الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تمكين الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية الوطنية، مشيراً إلى أهمية ترسيخ ثقافة التطوع بين طلبة الجامعات باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل المجتمع.

من جانبه، قال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري: "نؤمن في جامعة خليفة بأن التميز الأكاديمي لا يكتمل إلا بالمسؤولية المجتمعية، وأن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن بناء المعرفة. وانطلاقًا من هذا الإيمان، تأتي شراكتنا مع جمعية واجب التطوعية لتجسد التزامنا بإعداد جيل من الخريجين الذين يجمعون بين التميز العلمي والكفاءة التقنية من جهة، والإحساس العميق بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم من جهة أخرى."

وأضاف: "وبصفتها الجامعة الإماراتية الوحيدة المصنفة ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم، تحرص جامعة خليفة على توفير تجارب تطوعية هادفة لطلبتها، تُنمّي لديهم قيم العطاء والتعاطف والقيادة، وتعزز روح المبادرة والانتماء الوطني، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات."

وتجسيدًا لاستراتيجية الطرفين في تعزيز المشاركة المجتمعية، تنص مذكرة التفاهم بين جامعة خليفة وجمعية واجب التطوعية على تحديد برامج تطوعية تتوافق مع التخصصات الأكاديمية للطلبة، بما يتيح لهم الإسهام بفاعلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية والاستدامة البيئية. كما سيتم تقدير مشاركتهم من خلال منظومة متكاملة للأنشطة اللامنهجية، تُدمج فيها ساعات العمل التطوعي ضمن برامج التنمية الشاملة للطلبة.

وتعكس مذكرة التفاهم الالتزام المشترك للطرفين بإعداد جيل يتحلى بروح المسؤولية المجتمعية، ويسترشد بوضوح الغاية، ويتمتع بالمقومات التي تؤهله للإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية الوطنية لدولة الإمارات.

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لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

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