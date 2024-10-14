أبوظبي-دولة الإمارات العربية المتحدة - أكد سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، على أهمية استضافة الجامعة للنسخة الـ 36 من المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية الذي تنظمه جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالمشاركة مع الجمعية اليابانية للروبوتات (آيروس 2024) وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الصناعي، حيث يتماشى المؤتمر مع أهداف جامعة خليفة ويُظهر حرصها على دعم استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي2031.

ورحّب سعادته بالوفود والمشاركين في مؤتمر آيروس لعام 2024 الذي بدأت فعالياته في 14 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، كما أثنى على الدور الهام الذي قام به كل من مؤسسات القطاع الصناعي في الدولة والمجتمع العلمي الدولي والباحثين والأكاديميين في المنطقة والذي يتمثل في استضافة مؤتمرٍ ومعرضٍ دولي بهذه المكانة في أبوظبي. وتستمر فعاليات المؤتمر، الذي يحمل شعار "روبوتات للتطوير المستدام"، لغاية 18 أكتوبر 2024.

قال سعادة البروفيسور إبراهيم: "تفخر دولة الإمارات وجامعة خليفة باستضافة مؤتمر آيروس 2024 في أبوظبي، حيث تواصل جامعة خليفة تسهيل التعاونات المتعلقة بالبحوث المتقدمة من خلال استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية. ومن جهة أخرى، يهدف هذا المؤتمر الدولي إلى تمكين الوفود والمشاركين من استكشاف فرص التطوير المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي تعزيز منظومة الابتكار العالمية في مجال الروبوتات والأنظمة الذكية".

شهِد مؤتمر آيروس لعام 2024، يوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر، تسع جلسات تعليمية و31 ورشة تقنية ركزت على العديد من الجوانب الخاصة بتكنولوجيات الروبوتات وضمت باحثين وعلماء وأكاديميين من جامعات ومؤسسات بحثية وشركات رائدة من مختلف أنحاء العالم.

بدأت التحديات، التي تشمل (يوروبين) متعدد التحكم وتحدي "إف وَن تنث" للسباقات ذاتية القيادة وتحدي الروبوت رباعي الأرجل التابع لجمعية الروبوتات والأتمتة التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، في 14 أكتوبر وتم توزيع بقية التحديات على يوميّ 15 و16 أكتوبر. وصُمِّمت المسابقات بهدف تحفيز الإبداع مع التركيز على الذكاء البدني أو الرياضي للروبوتات وطريقة توجيهها عن بعد وآلية التحكم الروبوتي والروبوتات الغوّاصة والإدراك والاستشعار.

ويتوقع أن يبدأ منتدى "روبوتات للاستدامة والروبوتات المستدامة"، وهو أحد المنتديات البالغ عددها 13 منتدى، في 15 أكتوبر ويتبعه بقية المنتديات المقرر عقدها في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر، حيث سيشهد كل يوم أربعة منتديات.

حظِيَت معارض أحدث التكنولوجيات والمنتجات التي تستعرض الجيل القادم من الروبوتات المستدامة باهتمامٍ كبيرٍ في مؤتمر آيروس لعام 2024، حيث يشمل جدول أعمال هذا المؤتمر الدولي الكبير جلسات بحثية مطبوعة وكلمات هامة وحلقات نقاشية وفعاليات للتواصل.

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

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