قبيل انطلاق قمة المناخ "كوب 28"

"التركيز على الاندماج النووي"، فعالية تستمر على مدار ثلاثة أيام من أجل عرض مقدمة ملهمة حول مصدر جديد ونظيف وآمن وميسور التكلفة للطاقة في المستقبل

أبوظبي- الإمارات: أعلن اليوم مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في جامعة خليفة بالتعاون مع شركة توكاماك إنيرجي، الشركة البريطانية المتخصصة في مجال توليد الطاقة عن طريق الاندماج النووي، عن إقامة فعالية "التركيز على الاندماج النووي"، بهدف استعراض مصدر جديد ونظيف وآمن وقليل التكلفة للطاقة في المستقبل، وهو الحدث الأول من نوعه في هذا السياق الذي يتم تنظيمه في دولة الإمارات قبل انطلاق القمة العالمية للمناخ "كوب 28".

تُعد تكنولوجيا الاندماج النووي، أحد المواضيع الرئيسة في مؤتمر المناخ "كوب 28"، والذي سيُعقد في وقت لاحق من العام الحالي في دبي بدولة الإمارات، حيث من المتوقع أن تُساهم هذه التكنولوجيا في تحقيق أمان الطاقة، كما ستلعب دورًا هامًا في بناء عالم خالٍ من الانبعاثات الضارة في سبيل مكافحة ظاهرة تغير المناخ.

من المُقرر أن تُقام الفعالية في الفترة من 19 حتى 21 سبتمبر، في الحرم الرئيس لجامعة خليفة بأبوظبي، وسيتضمن المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام معرضًا لتعريف زوار الفعالية بعالم الاندماج النووي وفرص التواصل بين أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة. سيقدم فريق توكاماك إنيرجي، المكون من باحثين ومهندسين رواد في هذا المجال، سلسلة محاضرات تغطي مختلف النهج في تحقيق الاندماج النووي التجاري، بالإضافة إلى فيزياء الاندماج النووي وكيف أسهم الجيل الجديد من تقنية المغناطيس فائق التوصيل عند درجات حرارة عالية في الإسراع من التقدم في هذا المجال. للحصول على المزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى الضغط هنا.

تهدف فعالية "التركيز على الاندماج النووي" التي تًنظمها جامعة خليفة وشركة توكاماك إنرجي للطلبة والمعنيين والجهات ذات الصلة بشرح كيف يمكن استغلال العملية التي تُشعل وتُضيء الشمس والنجوم في توليد طاقة خالية من الكربون واستكشاف التكنولوجيا الرائدة التي تجعل ذلك ممكنًا هنا على الأرض.

تُعد شركة توكاماك إنيرجي من الشركات العالمية الرائدة التي تعمل بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، حول العالم من أجل توفير طاقة الاندماج النووي التجاري بحلول ثلاثينيات القرن الحالي.

وفي هذه المناسبة، قال روس مورغان، مدير الشراكات الاستراتيجية في شركة توكاماك إنرجي: "نحن متحمسون لإطلاق فعالية 'التركيز على الاندماج النووي' قبل أن يوجه العالم أنظاره نحو دولة الإمارات التي تستضيف قمة المناخ "كوب 28" . ستعزز فعاليتنا الافتتاحية، بالتعاون مع جامعة خليفة التي تحظى بسمعة مرموقة، من زيادة الوعي بعملية الاندماج النووي في دولة الإمارات، كما ستًسلط الضوء على فوائد هذا المصدر الممتاز للطاقة النظيفة والآمنة والميسورة التكلفة في مكافحة ظاهرة تغير المناخ".

من جهته، قال الدكتور سعيد العامري، مدير معهد الخليج للبنية التحتية للطاقة النووية والأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية والنووية في جامعة خليفة: "يُسعدنا استضافة هذا الحدث الهام حول "الاندماج النووي" في أبوظبي بالتعاون مع شركة توكاماك للطاقة خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات وقبيل انطلاق فعاليات قمة المناخ (كوب 28). تمثل هذه الفعالية منصة لتبادل المعرفة وعقد اللقاءات، حيث ستسلط المزيد من الضوء على آليات الحصول على مصدر للطاقة طويل الأمد يستخدم موارد متوفرة وشرح الكيفية التي يمكن من خلالها تفادي إنتاج غازات الاحتباس الحراري أو النفايات الإشعاعية طويلة الأمد".

جدير بالذكر أن المعرض المعرض سيتيح للزوار فرصة التفاعل مع خبراء توكاماك، بما في ذلك مايكل بورتون، كبير المهندسين، وستيفن ماكنمارا، مدير العلوم، ومناقشة خبراء إدارة الموارد البشرية والمواهب حول مجموعة متنوعة من الفرص المهنية المتميزة في قطاع طاقة الاندماج النووي.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة:

http://www.ku.ac.ae/

لمحة عن شركة توكاماك إنيرجي

شركة توكاماك إنيرجي هي شركة رائدة عالميًا في مجال طاقة الاندماج النووي التجارية، ويقع مقرها بالقرب من أكسفورد في المملكة المتحدة. لدينا سجل استثنائي في تصميم وتشغيل مفاعلات التوكاماك الكروية، وهو الطريق الأمثل نحو تحقيق طاقة الاندماج النووي التجارية.

بالإضافة إلى طاقة الاندماج النووي، تعتبر شركة توكاماك إنيرجي شركة رائدة في تصميم المغناطيسات ذات الأداء الفائق عند درجات حرارة عالية (HTS)، والنمذجة العددية، وإنتاج النماذج التجريبية. يعمل فريقنا المتخصص والمتفاني في مجال المغناطيسات HTS، وبالتعاون مع شركاء تصنيع رئيسيين، على أن نكون المورد الرئيسي والأساسي لمغناطيسات HTS في الأسواق المختلفة.

تأسست الشركة في عام 2009 كشركة تابعة للهيئة البريطانية للطاقة النووية، وتوظف حالياً فريقًا متناميًا يزيد عن 250 شخصًا مع خبراء من المملكة المتحدة ومن جميع أنحاء العالم. تجمع الشركة بين قدرات علمية وهندسية وصناعية وتجارية رائدة على مستوى العالم. الشركة لديها 70 مجموعة من طلبات براءات الاختراع وجمعت ما يقرب من 250 مليون دولار، منها 200 مليون دولار من المستثمرين الخاصين و50 مليون دولار من حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقد تم تأسيس فرعنا في أمريكا "توكاماك إنيرجي إنك" في عام 2019.

ما هي الطاقة الاندماجية؟

عندما يتم تسخين مزيج من نوعين من الهيدروجين لتكوين بلازما متحكمة عند درجات حرارة عالية -أعلى من نواة الشمس- يتحدان ويندمجان معًا ليشكلا الهيليوم ويطلقان كمية كبيرة من الطاقة يمكن استغلالها لإنتاج الكهرباء والحرارة.

تتم محاصرة هذه البلازما الساخنة باستخدام مغناطيسات قوية داخل مفاعل كروي الشكل يسمى "توكاماك". الطاقة التي تنشأ من عملية الاندماج يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء والحرارة بنفس الطريقة المستخدمة في المحطات الكهربائية الحالية. يعد الاندماج النووي فعالًا للغاية، حيث ينتج كل كيلوغرام من الوقود ملايين الأضعاف من الطاقة، مقارنة بحرق الفحم أو النفط أو الغاز.