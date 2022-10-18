· العور: تحرص "جامعة حمدان بن محمد الذكية" على مشاركة خبراتها ومعارفها مع دارسي الدكتوراه في جميع أنحاء العالم بهدف تعزيز التعاون المشترك مع "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد"والارتقاء بالتجارب التعليمية

· تعد "جامعة حمدان بن محمد الذكية" شريكاً رئيسياً لـ "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد" في تطوير هذا الاتحاد، والذي يهدف إلى تأمين الوصول إلى الموارد التعليمية وإتاحة تعلم الأقران لدارسي الدكتوراه.

أطلقت "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، بالشراكة مع "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد"، مبادرة الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه افتراضياً، بهدف دعم وتمكين دارسي الدكتوراه في أبحاثهم في مجالات التعلم الذكي والإلكتروني والمفتوح والتعلم عن بعد، وتسهيل رحلتهم التعليمية لنيل شهادة الدكتوراه. وتم إطلاق المنصة بحضور أعضاء فريق عمل الجامعة والمجلس و الشركاء الرئيسين، إلى جانب أهم شركاء مبادرة الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه، والذي يسعون إلى تعزيز مستقبل التعليم المفتوح والمرن والتعليم عن بعد.

ويعدُّ الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه منصةً اجتماعية افتراضية تجمع طلاب الدراسات العليا ودارسي الدكتوراه وتتيح لهم شبكة واسعة من الخبرات والمعارف، كما تؤمن لهم النصح والإرشاد من الخبراء، وتسعى إلى دعمهم من خلال توفير الموارد المتنوعة وأحدث الأبحاث في المجالات السائدة في قطاع التعليم المفتوح والمرن والتعليم عن بعد. علاوةً على ذلك، تمثل المنصة قناة تواصل ثنائية الجانب بين الدارسين من مختلف المؤسسات التعليمية وفي جميع أنحاء العالم، بما يعزز مجتمع "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد" ويدعم جهوده للارتقاء بقطاع التعليم المفتوح والمرن والتعليم عن بعد.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، في كلمته: "يسعدنا إطلاق منصة مبادرة الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه بالشراكة مع "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد" عبر منصة "الحرم السحابي"، ونحن نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة وتوطيد أواصر التعاون لإرساء دعائم التميز

الأكاديمي والمعرفي والمهني. ويمثل إطلاق هذا المبادرة خطوةً جوهريةً مبتكرة في سبيل تعزيز التعليم المفتوح والمرن والتعليم عن بعد في أبحاث دارسي الدكتوراه، كما يعكس التزام "جامعة حمدان بن محمد الذكية" ببذل الجهود لتسريع وتيرة التحول نحو منظومة التعلُّم الذكي القائم على التكنولوجيا والابتكار."

وأضاف العور: "تأتي هذه الشراكة في إطار حرص الجامعة على تحقيق رؤيتها الطموحة الرامية إلى إعادة هندسة التعليم بما يواكب تحديات المرحلة الراهنة ويستشرف متطلبات المستقبل، إلى جانب تسهيل وصول الدارسين إلى المصادر والموارد التعليمية عالية الجودة. ونؤكد التزامنا بدعم مسيرة الدارسين لتحقيق التميز والريادة العلمية في مختلف المجالات، من خلال دفع عجلة التعليم الذكي عالمياً، ولاسيما في العالم العربي."

وبدأت الندوة الافتراضية بكلمة افتتاحية ولمحة عامة عن خارطة الطريق التاريخية للاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه ومفهومه وأهدافه وبرنامج عمله ألقتها تورون جيلسفيك، أمين عام "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد"، تلاها رسالة من سعادة الدكتور منصور العور حول شراكة جامعة حمدان بن محمد الذكية مع الاتحاد، وركز فيها على مجال التعليم المفتوح والتعلم عن بعد في الجامعة. كما تم عقد جلسة للتعريف بالمؤسسات الرئيسية الشريكة للمجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد وهي؛ جامعة النرويج الداخلية للعلوم التطبيقية (INN)، وجامعة جنوب أفريقيا (UNISA)، وجامعة آسيا الإلكترونية (AeU). كما تم عقد جلسة مراجعة موجزة قدمها اثنين من المشاركين السابقين في الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه، فيما قدم البروفيسور مصطفى حسن، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للتعاون الدولي، شرحاً مبسطاً حول المنصة الرقمية للجامعة. وعلاوة على ذلك، أوضح أحد ممثلي المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد فوائد الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه، ليتم بعد ذلك اختتام الجلسة بأسئلة وأجوبة وملاحظات ختامية قدمتها تورون جيلسفيك.

وتهدف جامعة حمدان بن محمد الذكية إلى تبادل خبراتها وتجاربها مع الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه من خلال توفير المصادر وعقد الندوات الافتراضية بمشاركة خبراء بارزين من كلية التعليم الإلكتروني في الجامعة وعمادة الأبحاث ودراسات الدكتوراه. وتم تقديم منصة الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه على نظام "الحرم السحابي"، حيث تهدف إلى تمكين دارسي الدكتوراه وتعزيز خبراتهم التعليمية. كما تدعم المنصة مشاريع المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد، وتعكس التزام جامعة حمدان بن محمد الذكية في إحداث تحول في مجال التعليم العالمي مع معالجة التحديات القائمة وتحديد المتطلبات المستقبلية وتزويد الدارسين بأحدث المصادر والأدوات للحصول على تعليم عالي الجودة. ويعد "الحرم السحابي" منصة رقمية ثنائية اللغة تتيح عملية التعلم من أي مكان وفي أي وقت، وتهدف إلى تحسين التجارب التعليمية من خلال تقديم جميع المؤهلات المطلوبة لمستقبل الدارسين. وتعد المنصة بمثابة منتدى لتقديم البحوث في مجال حلول التعليم المبتكرة، وتدريب المعلمين، وتكنولوجيا التعليم والابتكار، وتصميم التعلم الإلكتروني وغيرها. كما تسهل المنصة النقاشات حول البحوث بين

دارسي الدكتوراه ونظرائهم وهيئة التدريس في الجامعات الأعضاء في المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد.

ويتاح الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه التابع للمجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد أمام دارسي الدكتوراه وطلبة الدراسات العليا الساعين للتخرج والباحثين في مجالات التعليم المفتوح والتعلم عن بعد. أما فيما يتعلق بعضوية الاتحاد، فيجب على الدارسين المؤهلين التسجيل في برامج الدكتوراه في إحدى مؤسسات التعليم العالي المعتمدة، كما يجب أن تكون أبحاثهم مكرسة لقطاع التعليم. وتتشارك كل من جامعة حمدان بن محمد الذكية والمجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد الرؤية لتعزيز قطاع التعليم المفتوح والتعلم عن بعد وتحقيق كامل إمكاناته من خلال جهود الأعضاء ومؤسسات التعليم.

وسيحصل الدارسون الأعضاء في هذه المنصة على مزايا مثل الوصول إلى المجتمع العالمي للمجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد المنخرط في مجال التعليم المفتوح والمرن والتعلم عن بعد، بالإضافة إلى فرص المشاركة في الفعاليات التي ينظمها المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد والاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه، والوصول إلى المحتوى المنظم، وتبادل المعارف والظهور في النشرة الإخبارية للمجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد. كما تشمل المزايا الأخرى الظهور على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمجلة العلمية للمجلس Open Praxis.

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