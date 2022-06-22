عقدت جامعة حمدان بن محمد الذكية، بحضور سعادة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، لقاءً مع الدارسين في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بهدف التواصل وتبادل المقترحات والآراء الملهمة بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، خلال كلمته: "تحرص جامعة حمدان بن محمد الذكية على تعزيز التواصل مع الدارسين وإتاحة الفرصة لمشاركة أفكارهم مع الإدارة العليا، في ضوء التزامها بتوفير بيئة تعليمية متكاملة عبر تصميم وتنفيذ نموذج تعليمي ذكي ومبتكر يضمن إثراء آليات التعلم، وفقاً لرؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى إعادة هندسة مستقبل التعليم في المنطقة من أجل تحقيق التقدم للأفراد والمؤسسات والمجتمع".

وأضاف سعادته: "تلتزم الجامعة بمواصلة السير على نهج التميز في إدارة الجودة وتبني أحدث التقنيات في التعليم الذكي، من خلال تضمين التعلم من أجل المهارات في جميع البرامج الأكاديمية، وتعزيز رصيدها من الابتكارات عبر الذكاء الاصطناعي، في سبيل الارتقاء بمخرجات التعليم وتلبية تطلّعات الدارسين في القيام بأدوار وظيفية فاعلة وتعظيم قدرتهم على المنافسة ضمن أسواق العمل الدولية، والمساهمة بدور قيادي في مسيرة التنمية الشاملة على المستويين المحلي والإقليمي".

وفي ختام اللقاء تقدم سعادة الدكتور منصور العور بالشكر إلى الدارسين وكافة المشاركين، مؤكداً على أن جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعمل على تعزيز التعليم الذكي إقليمياً وعالمياً، من خلال منظومة تعتمد على قيم التميز والحوكمة وتتسم بالشفافية والوضوح.

#بياناتحكومية

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