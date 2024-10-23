دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت جامعة حمدان بن محمد الذكية في معرض التعليم الدولي الذي أُقيم في مركز إكسبو الشارقة، انطلاقاً من التزام الجامعة بتعزيز التعليم العالي وتقديم فرص تعليمية متميزة للطلاب، وقد انعقد المعرض بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم في الدولة وهيئة التعليم الخاص في الشارقة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

ويُعتبر معرض التعليم الدولي من أبرز الفعاليات التعليمية في المنطقة، حيث يجذب مجتمع الطلاب وأولياء الأمور والمعنيين بالتعليم بفضل دوره الحيوي كمحرك للتنافسية الاقتصادية في عالم يعتمد بشكل متزايد على المعرفة، وقدم مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تكشف الاتجاهات الحديثة في التعليم العالي ووسائل التكيف مع التحديات الراهنة. تعرف الزوار خلال المعرض على منصة الجامعة الذكية والبرامج الأكاديمية والمهنية التي تقدمها، بالإضافة إلى تسهيلات التسجيل وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى تمكين الطلاب من تحقيق طموحاتهم التعليمية والمهنية.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة: "نؤمن في جامعة حمدان بن محمد الذكية إيمانًا راسخًا بأن التعليم الذكي هو القوة المحركة التي تعزز الابتكار وتقود التنمية المستدامة، ونحن ملتزمون من خلال برامجنا بتطوير مهارات الدارسين وتمكينهم من مواجهة التحديات العالمية، كما نستعرض منظومتنا التعليمية المبتكرة، التي توفر لهم بيئة تعليمية مثالية لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية حيث نسعى من خلال الجامعة الذكية لإعداد قادة المستقبل الذين سيساهمون بفاعلية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33."

وجاءت مشاركة الجامعة في هذا المعرض كخطوة تبرز التزامها بمبدأ الاستدامة في التعليم وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة، وتأكيداً على مكانتها كمؤسسة رائدة في تقديم التعليم الذكي والمستدام، والمساهمة بفعالية في بناء جيل جديد من القادة القادرين على مواكبة التغيرات العالمية وتحقيق رؤية الإمارات المستقبلية. حيث تشكل هذه الفعاليات منصة مهمة لتعزيز التواصل مع مختلف الجهات الأكاديمية والمهنية، وتوسيع نطاق التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الحكومية والخاصة.

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