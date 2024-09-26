الإمارات العربية المتحدة: حازت جامعة حمدان بن محمد الذكية على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات كمزوّد تدريب معتمد لمجموعة واسعة من خدمات التعليم والتدريب والتطوير المهنية التي تقدمها الجامعة الذكية، ويمثل هذا الاعتماد شهادة على دور الجامعة الرائد في تطوير مهارات المهنيين وإثراء المحتوى الأكاديمي والتدريبي في شتى التخصصات العلمية والمهنية.

كما حصل الدبلوم المهني "مقيم منظومة التميّز الحكومي" الذي تقدمه الجامعة على الاعتماد من المركز الوطني للمؤهّلات، بعد تصنيفه في المستوى الثامن، وهذا الاعتماد الجديد للدبلوم يسمح للدارسين في الجامعة الذكية بتحويل ساعاتهم المعتمدة ضمن البرنامج لدراسة درجة الماجستير، ما يساعدهم في مواصلة التطور المهني والأكاديمي، ويعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة: "يمثل الحصول على اعتماد المركز الوطني للمؤهّلات إضافة جديدة إلى مقومات الريادة في التعليم والتدريب المهني التي تمتاز بها الجامعة الذكية، كما يمثل دليلاً على التزامنا الراسخ بتقديم تعليم يواكب أرقى المعايير العالمية ويدعم تطلعات الأفراد ويلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة. ونسعى في جامعة حمدان بن محمد الذكية لتقديم حلول تعليمية مبتكرة تمكن الدارسين من نيل أعلى المؤهلات، وإعداد جيل قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة في أساليب واستراتيجيات العمل المؤسسي."

ويواكب هذا الاعتماد من المركز الوطني للمؤهلات توجهات الجامعة نحو تقديم برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة تهدف إلى بناء كفاءات متميزة وقادرة على المنافسة في مختلف القطاعات، بالاستفادة من نماذج التعليم الذكي القائمة على الجودة والتميز والابتكار، بهدف إعداد جيل جديد من القادة المؤسسيين القادرين على تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي في مختلف المجالات. كذلك تسعى الجامعة إلى تعزيز تجربة التعلّم من خلال توظيف أحدث التقنيات والممارسات التعليمية الفعّالة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميّز الأكاديمي.

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