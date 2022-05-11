تعاون يخدم التعليم والاستدامة

وقّعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع قطر للطاقة الشمسيّة بهدف زيادة فرص التعاون التي تطوّر التعليم وتدعم الطاقة المتجدّدة والاستدامة. وقّع الاتّفاقيّة كلّ من الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والسيّد سليم عبّاسي رئيس مجلس إدارة شركة قطر للطاقة الشمسيّة، بحضور وفد رفيع المستوى من كلي الطرفين.

تشكّل الاتّفاقيّة قاعدة مهمّة للعمل على الأبحاث في قطاع الطاقة وخصوصاً المتجدّدة منها، كذلك ستشارك قطر للطاقة الشمسيّة في اللجنة الاستشاريّة لبرامج الجامعة والفعاليات والمؤتمرات التي تتناول موضوع التدقيق الطاقي والطاقة المتجدّدة. وتشمل المذكرة تعاوناً ما بين الطرفين لتجهيز مرافق الجامعة ومختبراتها بالآلات والأدوات المستدامة المناسبة. وفي هذا الإطار، سيتمكّن طلاّب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا من الاستفادة من برنامج التدريب الذي ستقدّمه الشركة خصيصاً لهم.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي: " يسرّنا أن نوقّع هذه الاتّفاقيّة مع قطر للطاقة الشمسيّة، فهذا التعاون يساهم في تنمية جيل يتمتّع بوعي ومعرفة أكبر حول أهميّة الحفاظ على هذا الكوكب ومتطلبات الاقتصاد المستدام التي تمّ ذكرها في رؤية قطر2030. إنّ جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، باعتبارها أوّل جامعة تطبيقيّة وطنيّة رائدة في مجال التعليم والتدريب التقنيّ والمهنيّ، تعمل بجدّ لتحقيق الاستدامة وتفعيل المبادرات الخضراء وتشجيع الثقافة البيئيّة بين الموظّفين، الهيئة التعليميّة والطلاّب. وفي هذا الإطار أطلقنا برامج جديدة هي الأولى من نوعها في قطر تحاكي متطلبات الاستدامة في المستقبل. إنّ هذه البرامج ستكون متاحة للطلاّب ابتداءً من فصل الخريف الدراسيّ 2022. ومن المتوقّع أن تجذب عدداً كبيراً من الطلاّب الذين يتطلعون لاكتساب مهارات تهيّئهم لريادة مهن المستقبل "

وقال السيّد سليم عبّاسي في كلمته:" تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد ال ثاني حفظه الله، والتي تهدف لتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الدولة، فإن قطر للطاقة الشمسية قد عقدت تحالفات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية عموما لتوطين التكنولوجيا لخدمة قطاعي أمن الطاقة والأمن المائي والغذائي في دولة قطر. وفي ذات السياق عقدت قطر للطاقة الشمسية اتفاقيات تعاون في مجال البحث والتطوير مع المؤسسات البحثية والجامعات عموما وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على وجه الخصوص. تأتي هذه الخطوة المهمة لتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والمؤسسات البحثية بما يخدم دائرة الاقتصاد الوطني في قطر لتكون مركزا عالميا رائدا لتصنيع المنتجات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة وتصديرها للأسواق العالمية لمكافحة الاحتباس الحراري والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والرفاه للمجتمعات الإقليمية والدولية على السواء."

تأسّست جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في فبراير بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022. تتمتّع الجامعة ب20 عاماً من الخبرة في مجال التعليم التطبيقيّ ككليّة سابقاً في قطر، وتضمّ كفاءات عالميّة في هذا المجال، بالإضافة الى مرافق من الطراز الأوّل. سيتمكّن الطلاّب المسجّلون في الجامعة من اختبار المقاربة التعليميّة التطبيقيّة، في صفوف

متطوّرة تقنياً ومن خلال مشاغل ومختبرات وأجهزة محاكاة على أعلى مستوى. كلّ البرامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل وتتطوّر مع تطوّر احتياجات الاقتصاد ومتغيّراته.

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حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أوّل جامعة تطبيقيّة وطنيّة تقدّم برامج البكالوريوس والماجستير التطبيقي وبرامج الدبلوم والشهادات في مجالات عدّة. توفر الجامعة أكثر من 50 برنامجاً خاصاً بإدارة الأعمال، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الهندسة والمهن الصناعية، العلوم الصحية، والبرامج التدريبيّة المهنيّة. تشتهر الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطالب في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. تأسّست الجامعة في العام 2022، بعد 20 عاماً من الخبرة ككليّة تطبيقيّة في قطر. تضمّ جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا كفاءات عالميّة تعمل على تطوير مهارات الطلاّب، وهي الوجهة الأمثل للتعليم والتدريب التقنيّ والمهنيّ، والمصدر الأبرز لتخريج مواهب تساهم في تطوير ونموّ الاقتصاد الحيويّ للدولة، دعماً لرؤية قطر 2030.