الدوحة، قطر: أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وإليجانسيا للرعاية الصحية (إحدى الشركات التابعة لإستثمار القابضة) عن توقيع مذكرة تفاهم، ما يمثل خطوة تعاون مهمّة بين قطاعي الرعاية الصحية والتعليم العالي في قطر. وقّع الاتّفاقية كلّ من الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والسيد جوزيف هازل، الرئيس التنفيذي لإليجانسيا للرعاية الصحية خلال حفل أقيم في الجامعة، بحضور مسؤولين من الجهتين.

تعكس هذه المذكرة التزاماً مشتركاً في دعم أهداف قطر الصحية والاجتماعية والاقتصادية وتتناول العديد من مجالات التعاون بما في ذلك تصميم وتطوير البرامج الأكاديمية، وتوفير فرص عملية وتدريب لطلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في إليجانسيا للرعاية الصحية، ودعمهم في مشاريع تخرّجهم.

كما سيتعاون الطرفان في محور التعليم المستمر ضمن مجالات متنوعة مثل الأعمال والعلوم الصحية والهندسة والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. كذلك تتضمن مذكرة التفاهم خططاً لمشاريع بحثية مشتركة تتماشى مع أولويات البحث الوطنية في قطر والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

علاوة على ذلك، يسهل الاتفاق تبادل الخبرات، ويسمح لمقدّمي الرعاية الصحية العاملين في إليجانسيا المشاركة في التدريس والإشراف على البحوث في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ويمكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة المشاركة في تدريبات الممارسة السريرية في إليجانسيا للرعاية الصحية. كما التزمت كلتا المؤسستين بتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل وحملات توعية صحية مشتركة، بالإضافة إلى أنشطة تواصل أخرى.

علق الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، على مذكرة التفاهم قائلاً: "يبني هذا التعاون جسوراً بين المعرفة الأكاديمية وتطبيقات الرعاية الصحية، ويقدّم لطلاّبنا وأعضاء هيئة التدريس فرصًا فريدة للمساهمة مباشرةً في تنمية الرعاية الصحية في قطر. كذلك يشكّل هذا التفاهم فرصة لتبادل المعرفة، والاستفادة من العمل المشترك لمقدّمي الرعاية الصحيّة وأعضاء الهيئة التدريسية لتحسين معايير التعليم التطبيقي، الذي نعتبره من ركائز القوّة في الجامعة."

أضاف السيد جوزيف هازل: "يسرّنا توقيع هذا الاتفاق اليوم مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. إنّ هذه الشراكة تساهم في تحقيق رسالة الشركة المتمثّلة في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية. ونعتبر تعاوننا خطوة نحو تعزيز توجّه جديد للتعليم والبحوث في مجال الرعاية الصحية."

تمثل مذكرة التفاهم هذه مبادرة مهمة في قطر، وتعد بإثراء المشهد التعليمي وقطاع الرعاية الصحية من خلال الجهود التعاونية.

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نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 60 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

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