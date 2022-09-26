الدوحة : أبرمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العالميّة. وقدّ وقّع الاتّفاقيّة كلّ من الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والسيدة لانا خلف، المدير العام، مايكروسوفت قطر، بحضور وفد رفيع المستوى من قبل الطرفين.

وتتضمّن المذكرة عدد كبير من فرص التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير المهارات الرقميّة. وقد اتّفق الطرفان على تنظيم عدّة دورات تتناول مختلف برامج مايكروسوفت، كذلك ستقدّم الشركة دعماً لمختلف أفراد الجامعة في ما يخص الاطّلاع والتدريب على التقنيات الخاصة بها. وفي هذا الإطار سيتمكّن الطلاّب أيضاً من الاستفادة من خبرة مايكروسوفت في التخطيط لمهنتهم وكيفيّة تطوير ملفهم الذاتيّ. توفّر الاتّفاقيّة أيضاً إطار عمل لدمج المحتوى الخاص بمايكروسوفت والمسارات التعليميّة في مناهج الجامعة. وسيلي المذكرة عدّة اتفاقيات سيتمّ إبرامها من أجل وضع منصّة مخصّصة للتعاون تشكّل قيمة مهنيّة مضافة وتزيد من فرص الابتكار.

وفي هذه المناسبة قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي:" تعمل جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على الاستفادة من أبرز الفرص التي تساهم في تطوير المعرفة وبناء قدرات الأفراد وتفعيل التعاون المجتمعيّ. يسرّنا أن نعقد اليوم شراكة مع مؤسّسة عالميّة مثل مايكروسوفت، فهذه الخطوة تعكس التزام جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بمتابعة أحدث التطوّرات في العلوم والتكنولوجيا وتقديم فرص التطوّر المهنيّ لطلاّبها وأساتذتها على السواء. ونرجو أن يحقّق هذا التعاون الوثيق نتائج مبتكرة تحاكي المستقبل بإذن الله."

ومن جهتها، قالت لانا خلف:"نلتزم في مايكروسوفت بتمكين القوى العاملة الحالية والمستقبلية بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح في عصر الاقتصاد الرقمي. وتأتي شراكتنا مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا (UDST) مع جهودنا الرامية إلى بناء المهارات الرقمية لتحفيز الابتكار من قطر إلى العالم".

وقد استقبلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 6000 طالب في بداية العام الأكاديميّ 2022-2023، يتوّزعون على 4 كليّات وهي: كليّة إدارة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة تكنولوجيا الهندسة وكليّة العلوم الصحيّة. وقد شهدت بداية هذا العام زيادة في عدد الطلاّب الذي تقدّموا بطلبات دخول بنسبة 15% بعد أن أعلنت الجامعة عن إطلاق برامج جديدة لفصل الخريف الدراسيّ الحاليّ. وتقدّم الجامعة برامج البكالوريوس والماجستير التطبيقيّ بالإضافة الى برامج الدبلوم والشهادات. ويبلغ عدد البرامج في الجامعة 62 تمّ تصميمها بعناية لتلبية حاجات الاقتصاد القطريّ ومن بينها 8 برامج تنفرد جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بتقديمها وهي: المصرفية والتكنولوجيا المالية، علم البيانات والذكاء الاصطناعي،

العلاج التنفسّي، التصوير الإشعاعي الطبي، التواصل الرقميّ والإنتاج الاعلاميّ، الهندسة في الطاقة الكهربائيّة والطاقة المتجدّدة، هندسة الانشاءات، الهندسة في التشغيل الآلي وأنظمة التحكّم.

#بياناتحكومية

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حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 60 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة إدارة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة تكنولوجيا الهندسة، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.