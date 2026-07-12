المنامة – جامعة الخليج العربي: وقّعت جامعة الخليج العربي حزمة من العقود الخاصة بتنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية، شملت عقودًا لاستكمال مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، إلى جانب عقود أخرى لتطوير مرافق الجامعة وبنيتها التحتية الأكاديمية والبحثية والخدمية، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وعدد من كبار المسؤولين.

ففي إطار استكمال مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، الذي يُنفذ بمنحة كريمة مقدمة من المملكة العربية السعودية، بإشراف ومتابعة من الصندوق السعودي للتنمية، وقّعت الجامعة اتفاقية مع شركة كانو لتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع تجهيز المدينة الطبية بمنظومة تقنية متكاملة تشمل البنية التحتية لتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والأنظمة الصحية، والأنظمة المؤسسية، وحلول التكامل الرقمي، بما يضمن جاهزية البنية التقنية للمدينة الطبية ويدعم تشغيل مرافقها وأنظمتها وفق أحدث المعايير العالمية.

ووقّعت الجامعة اتفاقية مع شركة مشاريع السلام لتوريد وتركيب وتجهيز الأثاث والحلول الداخلية والمعدات غير الطبية للمدينة، بما يسهم في استكمال جاهزية مرافقها المختلفة وتهيئتها للتشغيل، ويوفر بيئات عمل حديثة وآمنة تدعم تقديم خدمات صحية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وعلى صعيد تطوير مرافق الجامعة وبنيتها التحتية، شهد حفل التوقيع إبرام عدد من العقود الخاصة بتطوير الحرم الجامعي وسكن الطلبة والطالبات والمرافق التعليمية والبحثية والخدمية، إذ وقّعت الجامعة عقدًا مع شركة ناز الخليج لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير شبكة المياه في سكن الطلبة والطالبات بمنطقة الزلاق، يتضمن إنشاء خزانين للمياه بسعة أربعة آلاف متر مكعب لكل خزان، وتنفيذ أعمال تطوير تمتد على مساحة عشرين ألف متر مربع، تشمل استبدال وتحديث جميع خطوط الأنابيب والبنية التحتية المرتبطة بها، بهدف تحسين جودة المياه وضمان استدامة الخدمات المقدمة لجميع قاطني السكن الجامعي.

كما وقّعت الجامعة عقدًا لإنشاء منظومة حديثة للبوابات الإلكترونية وأنظمة التحكم بالدخول والخروج في مداخل سكن الطلبة والطالبات، بما يسهم في رفع مستويات السلامة والأمن وتحسين كفاءة إدارة الحركة داخل السكن الجامعي، ويشمل المشروع إنشاء مبانٍ جديدة وتركيب أنظمة بوابات إلكترونية متطورة وتوفير مناطق انتظار مكيفة للحافلات المخصصة للطلبة.

وفي إطار تطوير مرافق الحياة الجامعية، وقّعت الجامعة عقدًا مع شركة محمد جلال للمقاولات لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير المرافق الرياضية والترفيهية في نادي جامعة الخليج العربي بمنطقة الزلاق، ويتضمن المشروع تجديدًا شاملًا لمرافق النادي، وإنشاء ملعب لكرة القدم، وملعب للكرة الطائرة، وملعب لكرة السلة، وملعب بادل، إلى جانب تطوير ملاعب الإسكواش الحالية، وتحديث البنية التحتية بالكامل، وتحويل مرافق النادي إلى مقهى متكامل يخدم منتسبي الجامعة ويوفر لهم بيئة اجتماعية وترفيهية حديثة.

وفي جانب تعزيز منظومة التعليم الطبي، تمضي الجامعة في تنفيذ مشروع توسعة مركز المهارات والمحاكاة الطبية من خلال إنشاء أربعٍ وعشرين غرفة محاكاة طبية مجهزة بأحدث تقنيات المحاكاة التعليمية والتدريبية على مساحة تسعمائة متر مربع، ليرتفع إجمالي عدد غرف المحاكاة بالمركز إلى أربعٍ وأربعين غرفة، بما يعزز جودة التدريب السريري ويرتقي بمخرجات التعليم الطبي وفق أحدث المعايير العالمية. وقد أُسند تنفيذ المشروع إلى شركة كونترا (Kontra) ضمن خطة الجامعة لتطوير بنيتها التحتية التعليمية.

هذا، وتتضمن المشاريع الموقعة تنفيذ برنامج متكامل لتحديث مختبرات الأبحاث في الحرم الجامعي الرئيسي، حيث ستتولى شركة إم إيه آر جلوبال إعادة تأهيلها وتجهيزها بأثاث مختبري عالي الجودة وفق أعلى المعايير، بما يشمل تركيب أرضيات جديدة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير تجهيزات مختبرية متخصصة تدعم الأنشطة البحثية وترفع من كفاءة المختبرات واستعدادها لاستيعاب المشاريع البحثية المتقدمة.

وفي جانب دعم البحث العلمي، تتضمن المشاريع نقل وتجديد مرفق أبحاث الحيوانات بالكامل وفق أحدث المعايير الدولية لتصميم وتشغيل مرافق أبحاث الحيوانات، من خلال إنشاء مرفق جديد مزود بالخدمات المساندة وتصميم وظيفي متطور يضمن كفاءة سير العمل، مع توفير بنية تحتية مستقلة تمنع حدوث أي تلوث تبادلي بين التجارب البحثية، إلى جانب توفير بيئة آمنة وإنسانية لرعاية وإيواء الحيوانات المستخدمة في الأبحاث، وتتولى تنفيذ المشروع شركة اليوسف لمواد البناء.

وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية جامعة الخليج العربي الرامية إلى مواصلة تطوير بنيتها التحتية وتعزيز جاهزية مرافقها الأكاديمية والبحثية والخدمية، بما يدعم التميز في التعليم والبحث العلمي والابتكار، ويرتقي بجودة الحياة الجامعية، ويعزز مكانة الجامعة بوصفها مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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